چینئی ہوائی اڈے پر 60 کروڑ روپئے مالیت کی 5.618 کلو گرام کوکین ضبط، 4 گرفتار

چینئی: چینئی میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی) نے چینئی کسٹمز کے ایئر انٹلی جنس یونٹ کے ساتھ مشترکہ کارروائی میں، چینئی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 5.618 کلو گرام کوکین ضبط کی۔
دو بھارتی شہری، ایک باگیشور، اتراکھنڈ کا رہنے والا (25 سالہ بی اے گریجویٹ) اور دوسرا چمبا، ہماچل پردیش (26 سالہ آئی ٹی آئی پاس) کو اس کارروائی میں ممنوعہ سامان لے جانے کے دوران پکڑا گیا، جو ایتھوپیا کی ایئر لائنز کی فلائٹ میں ادیس ابابا سے چینئی لایا گیا تھا۔
ضبط شدہ کوکین، جس کی قیمت بھارتی مارکیٹ میں 60 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ حکام نے بتایا کہ دونوں نے منشیات کی اسمگلنگ کے لیے حالیہ برسوں میں ادیس ابابا سے بھارت کے مختلف ہوائی اڈوں کے کئی دورے کیے تھے۔
ابتدائی تحقیقات میں ایتھوپیا سے بھارت کو کوکین کی اسمگلنگ کے وسیع تر بین الاقوامی سنڈیکیٹ سے ان کے روابط کا انکشاف ہوا ہے۔ تفتیش کے بعد این سی بی نے دہلی میں ایک نائجیرین شہری کو حراست میں لیا، جو 2023 میں چنئی میں علاج کے لیے میڈیکل ویزا پر بھارت آیا تھا، لیکن وہ 2024 میں میعاد ختم ہونے کے باوجود یہاں رہ رہا تھا۔
اس پر شبہ ہے کہ وہ دہلی میں ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کا انتظام کر رہا ہے۔ سنڈیکیٹ کے ایک بھارتی رکن، چمبا سے 26 سالہ گریجویٹ، کو بھی ممبئی میں گرفتار کیا گیا۔
اس سنڈیکیٹ کے دیگر تمام ارکان کی شناخت اور گرفتاری اور مالیاتی پگڈنڈی کا پتہ لگانے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں۔