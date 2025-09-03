ETV Bharat / state

چینئی ہوائی اڈے پر 60 کروڑ روپئے مالیت کی 5.618 کلو گرام کوکین ضبط، 4 گرفتار - COCAINE SEIZED AT CHENNAI AIRPORT

حکام نے بتایا کہ گرفتار بھارتی شہریوں نے منشیات کی اسمگلنگ کے لیے حالیہ برسوں میں ادیس ابابا سے بھارت کے کئی دورے کیے تھے۔

چینئی ہوائی اڈے پر 60 کروڑ روپئے مالیت کی 5.618 کلو گرام کوکین ضبط، 4 گرفتار
چینئی ہوائی اڈے پر 60 کروڑ روپئے مالیت کی 5.618 کلو گرام کوکین ضبط، 4 گرفتار (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 3, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read

چینئی: چینئی میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی) نے چینئی کسٹمز کے ایئر انٹلی جنس یونٹ کے ساتھ مشترکہ کارروائی میں، چینئی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 5.618 کلو گرام کوکین ضبط کی۔

دو بھارتی شہری، ایک باگیشور، اتراکھنڈ کا رہنے والا (25 سالہ بی اے گریجویٹ) اور دوسرا چمبا، ہماچل پردیش (26 سالہ آئی ٹی آئی پاس) کو اس کارروائی میں ممنوعہ سامان لے جانے کے دوران پکڑا گیا، جو ایتھوپیا کی ایئر لائنز کی فلائٹ میں ادیس ابابا سے چینئی لایا گیا تھا۔

ضبط شدہ کوکین، جس کی قیمت بھارتی مارکیٹ میں 60 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ حکام نے بتایا کہ دونوں نے منشیات کی اسمگلنگ کے لیے حالیہ برسوں میں ادیس ابابا سے بھارت کے مختلف ہوائی اڈوں کے کئی دورے کیے تھے۔

ابتدائی تحقیقات میں ایتھوپیا سے بھارت کو کوکین کی اسمگلنگ کے وسیع تر بین الاقوامی سنڈیکیٹ سے ان کے روابط کا انکشاف ہوا ہے۔ تفتیش کے بعد این سی بی نے دہلی میں ایک نائجیرین شہری کو حراست میں لیا، جو 2023 میں چنئی میں علاج کے لیے میڈیکل ویزا پر بھارت آیا تھا، لیکن وہ 2024 میں میعاد ختم ہونے کے باوجود یہاں رہ رہا تھا۔

اس پر شبہ ہے کہ وہ دہلی میں ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کا انتظام کر رہا ہے۔ سنڈیکیٹ کے ایک بھارتی رکن، چمبا سے 26 سالہ گریجویٹ، کو بھی ممبئی میں گرفتار کیا گیا۔

یہ بھی پڑھیں: حیدرآباد پولیس کی بڑی کارروائی: 'ریو پارٹی' پر چھاپہ، سات افراد گرفتار، کوکین اور ایم ڈی ایم اے برآمد - RAVE PARTY IN HYDERABAD

اس سنڈیکیٹ کے دیگر تمام ارکان کی شناخت اور گرفتاری اور مالیاتی پگڈنڈی کا پتہ لگانے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں۔

چینئی: چینئی میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی) نے چینئی کسٹمز کے ایئر انٹلی جنس یونٹ کے ساتھ مشترکہ کارروائی میں، چینئی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 5.618 کلو گرام کوکین ضبط کی۔

دو بھارتی شہری، ایک باگیشور، اتراکھنڈ کا رہنے والا (25 سالہ بی اے گریجویٹ) اور دوسرا چمبا، ہماچل پردیش (26 سالہ آئی ٹی آئی پاس) کو اس کارروائی میں ممنوعہ سامان لے جانے کے دوران پکڑا گیا، جو ایتھوپیا کی ایئر لائنز کی فلائٹ میں ادیس ابابا سے چینئی لایا گیا تھا۔

ضبط شدہ کوکین، جس کی قیمت بھارتی مارکیٹ میں 60 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ حکام نے بتایا کہ دونوں نے منشیات کی اسمگلنگ کے لیے حالیہ برسوں میں ادیس ابابا سے بھارت کے مختلف ہوائی اڈوں کے کئی دورے کیے تھے۔

ابتدائی تحقیقات میں ایتھوپیا سے بھارت کو کوکین کی اسمگلنگ کے وسیع تر بین الاقوامی سنڈیکیٹ سے ان کے روابط کا انکشاف ہوا ہے۔ تفتیش کے بعد این سی بی نے دہلی میں ایک نائجیرین شہری کو حراست میں لیا، جو 2023 میں چنئی میں علاج کے لیے میڈیکل ویزا پر بھارت آیا تھا، لیکن وہ 2024 میں میعاد ختم ہونے کے باوجود یہاں رہ رہا تھا۔

اس پر شبہ ہے کہ وہ دہلی میں ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کا انتظام کر رہا ہے۔ سنڈیکیٹ کے ایک بھارتی رکن، چمبا سے 26 سالہ گریجویٹ، کو بھی ممبئی میں گرفتار کیا گیا۔

یہ بھی پڑھیں: حیدرآباد پولیس کی بڑی کارروائی: 'ریو پارٹی' پر چھاپہ، سات افراد گرفتار، کوکین اور ایم ڈی ایم اے برآمد - RAVE PARTY IN HYDERABAD

اس سنڈیکیٹ کے دیگر تمام ارکان کی شناخت اور گرفتاری اور مالیاتی پگڈنڈی کا پتہ لگانے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

چینئی ہوائی اڈےکوکین ضبطCHENNAI AIRPORTنارکوٹکس کنٹرول بیوروCOCAINE SEIZED AT CHENNAI AIRPORT

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.