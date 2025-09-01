حیدرآباد میں بچوں کو اغوا کرنے والے گینگ کے 4 ارکان گرفتار، 6 بچے بازیاب کرا لیے گئے

حیدرآباد: پولیس نے شہر میں بچوں کو اغوا کرنے والے گینگ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ مادھا پور علاقے کے ڈی سی پی ونیت نے پیر کو میڈیا کو اس معاملے کی جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ گینگ چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے فروخت کرتا تھا۔ ڈی سی پی نے کہا کہ تین لڑکیوں اور تین لڑکوں کو ملزم سے بچایا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق 25 اگست کو اس گینگ نے حیدرآباد شہر کے لنگم پلی ریلوے اسٹیشن سے ڈیڑھ سال کے بچے کو اغوا کیا تھا۔ والدین نے فوری طور پر پولیس میں شکایت درج کرائی جس کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کردی۔ ڈی سی پی ونیت نے کہا کہ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ اغوا کی واردات میں چار لوگوں کا گروہ ملوث تھا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمین میں پٹانچیرو ساکن چلوکوری راجو، محمد آصف اور نرسمہا ریڈی شامل ہیں۔
ڈی سی پی نے کہا کہ ملزمین بچوں کو اغوا کر کے انہیں رضوانہ کے حوالے کر دیتے تھے جو سدی پیٹ میں نرسنگ ہوم چلاتی ہے۔ اس کے بعد رضوانہ بچوں کو بے اولاد جوڑوں کو فروخت کرتی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ چاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس گینگ نے پہلے کاچی گوڈا میں ایک پانچ سالہ لڑکی اور لنگمپلی میں ایک اور لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ گزشتہ سال انہوں نے ایک پانچ سالہ بچے کو بھی اغوا کیا تھا۔
ڈی سی پی نے کہا کہ ملزمان دو یا تین بچوں والے گھروں کی تلاشی لیتے اور بچے کو اغوا کر لیتے۔ ڈی سی پی نے کہا کہ اگر اس گینگ کے ارکان سے اچھی طرح پوچھ گچھ کی جائے تو اغوا کی دیگر وارداتیں بھی سامنے آسکتی ہیں۔ اس سمت میں گہرائی سے تفتیش کی جارہی ہے۔ ڈی سی پی نے کہا کہ جن لوگوں نے پہلے بچوں کی گمشدگی کی اطلاع دی ہے وہ مقامی پولیس سے رابطہ کریں۔
ونیت، مادھا پور ڈی سی پی"وہ ریلوے سٹیشن اور بس سٹینڈ کے قریب 2-3 بچوں والے خاندانوں کو نشانہ بناتے ہیں اور بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں۔متاثرہ نے فوری طور پر پولیس میں شکایت درج کرائی اور ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ اگر تھوڑی سی بھی تاخیر ہوتی تو ملزمان فرار ہو جاتے۔ اس گینگ کی مکمل تفتیش ضروری ہے۔ اب تک ہم نے 6 بچوں کی شناخت کر لی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ مزید بچے ہو سکتے ہیں۔"