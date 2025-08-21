آسام کی عدالت نے 34 سال پرانے ٹاڈا کیس میں 38 سابق الفا لیڈروں کو بری کردیا

گوہاٹی: گوہاٹی میں ایک خصوصی ٹاڈا عدالت نے بدھ کے روز کالعدم یونائیٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام (ULFA) کے 38 سابق رہنماؤں اور اراکین کو بری کر دیا، تقریباً 34 سال قبل ان پر جبری وصولی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عدالت نے جن لوگوں کو بری کیا ہے ان میں اربندا راجکھوا، انوپ چیتیا، ششدھر چودھری، پردیپ گوگوئی، سنیل ناتھ، کلپا جیوتی نیوگ، راجو باروہ، منین نوبس اور انادر ٹھاکوریا شامل ہیں۔
1991 میں، ڈسپور پولیس اسٹیشن (مقدمہ نمبر 1/1991) میں بھتہ خوری، دہشت پیدا کرنے اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے الزام میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ لیکن دس سال بعد اسے ٹاڈا کیس (مقدمہ نمبر 43/2001) میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کیس کے 45 ملزمان میں سے تین، بشمول الفا (انڈیپنڈنٹ) کے کمانڈر انچیف پریش برواہ، مفرور ہیں، جب کہ چار دیگر کی اس دوران موت ہوگئی۔
فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے، الفا کے سابق جنرل سکریٹری انوپ چیتیا نے کہاکہ "حکومت درست دستاویزات پیش نہیں کر سکی، اس لیے ہمیں بری کر دیا گیا ہے۔ ہمیں عدالتی نظام پر پورا بھروسہ ہے، اور اس فیصلے سے ہمیں بے حد اطمینان حاصل ہوا ہے۔ ہم جمہوری طریقے سے ملک اور عوام کی خدمت کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
الفا کے سابق چیئرمین اربندا راجکھوا، جو الفا کے مذاکرات کے حامی دھڑے کی سربراہی کر رہے ہیں، نے عدالت کا شکریہ ادا کیا اور کہا، "ہمارے بہت سے ساتھیوں کو انصاف کے انتظار میں مالی اور جذباتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹاڈا عدالت کے اس فیصلے نے طویل انتظار ختم کر دیا، اور ہم انصاف کی فراہمی کے لیے عدالت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔"