گنٹور: آندھرا پردیش کے گنٹور رورل منڈل میں تقریباً 3,000 کی آبادی کے ساتھ توراکاپالم گاؤں میں پانچ مہینوں میں کم از کم 28 اموات ہوئیں، جن میں سے 20 صرف جولائی اور اگست میں ہوئیں۔
حکام کے مطابق، گزشتہ چند دنوں میں، تین دیہاتی، بالشوری (50)، نیلن برم (50)، اور آروگیامما (60)، صحت کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، جس سے صحت کے بنیادی بحران کے خدشات بڑھ گئے۔
صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر صحت ستیہ کمار یادو نے افسران کو فوری طور پر گاؤں کا دورہ کرنے اور معاملے کی جانچ کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ متعدد اموات کی تفصیلی رپورٹ جلد از جلد پیش کی جائے۔
وزیر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، ڈائریکٹر آف میڈیکل ایجوکیشن (ڈی ایم ای) ڈاکٹر رگھونندن کی قیادت میں ایک میڈیکل ٹیم بدھ کو گاؤں روانہ کی گئی۔ یہ ٹیم بخار کے معاملات، انفیکشن اور صحت سے متعلق دیگر مسائل کی جانچ کرے گی۔
اس سے قبل ماہر ڈاکٹروں، صحت کے اعلیٰ حکام اور ایک تکنیکی ٹیم نے گاؤں میں ایک طبی کیمپ لگایا تھا۔ ٹیسٹ کیے گئے 35 افراد میں سے 14 بخار میں مبتلا پائے گئے اور مزید تجزیہ کے لیے سات افراد سے بلڈ کلچر کے نمونے لیے گئے۔
ایک پرائیویٹ ہسپتال کی لیبارٹری رپورٹس میں دو دیہاتیوں میں 'میلیوڈوسس' کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے، جو کہ ایک نایاب لیکن سنگین بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ متاثرہ افراد میں سے ایک دم توڑ گیا جبکہ دوسرا بروقت علاج کے بعد بچ گیا۔ بیکٹیریا کی موجودگی کی تصدیق نے شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے کہ غیر تشخیص شدہ میلیوڈوسس یا اس سے ملتے جلتے انفیکشن اموات کی بڑی تعداد کی وجہ ہوسکتے ہیں۔
حکام اس بات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا ماحولیاتی عوامل، پانی کی آلودگی، یا بیکٹیریل پھیلاؤ بحران کی وجہ ہے۔ دورہ کرنے والی میڈیکل ٹیم سے توقع ہے کہ وہ گھر گھر سروے کرے گی، تازہ نمونے جمع کرے گی، اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں گاؤں والوں کو مشورہ دے گی۔