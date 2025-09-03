ETV Bharat / state

آندھراپردیش کے توراکاپالم میں پانچ ماہ کے دوران 28 اموات، تحقیقات کا حکم - 28 DEATHS IN TURAKAPALEM

جولائی-اگست میں 20 اموات کے ساتھ، توراکاپالم کو صحت کے بحران کے خدشات کا سامنا ہے۔ اہلکار گاؤں والوں میں انفیکشن کی جانچ کررہے ہیں۔

آندھرا کے توراکاپالم میں پانچ ماہ میں 28 اموات، تحقیقات کا حکم
آندھرا کے توراکاپالم میں پانچ ماہ میں 28 اموات، تحقیقات کا حکم (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 3, 2025 at 5:57 PM IST

2 Min Read

گنٹور: آندھرا پردیش کے گنٹور رورل منڈل میں تقریباً 3,000 کی آبادی کے ساتھ توراکاپالم گاؤں میں پانچ مہینوں میں کم از کم 28 اموات ہوئیں، جن میں سے 20 صرف جولائی اور اگست میں ہوئیں۔

حکام کے مطابق، گزشتہ چند دنوں میں، تین دیہاتی، بالشوری (50)، نیلن برم (50)، اور آروگیامما (60)، صحت کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، جس سے صحت کے بنیادی بحران کے خدشات بڑھ گئے۔

صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر صحت ستیہ کمار یادو نے افسران کو فوری طور پر گاؤں کا دورہ کرنے اور معاملے کی جانچ کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ متعدد اموات کی تفصیلی رپورٹ جلد از جلد پیش کی جائے۔

وزیر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، ڈائریکٹر آف میڈیکل ایجوکیشن (ڈی ایم ای) ڈاکٹر رگھونندن کی قیادت میں ایک میڈیکل ٹیم بدھ کو گاؤں روانہ کی گئی۔ یہ ٹیم بخار کے معاملات، انفیکشن اور صحت سے متعلق دیگر مسائل کی جانچ کرے گی۔

اس سے قبل ماہر ڈاکٹروں، صحت کے اعلیٰ حکام اور ایک تکنیکی ٹیم نے گاؤں میں ایک طبی کیمپ لگایا تھا۔ ٹیسٹ کیے گئے 35 افراد میں سے 14 بخار میں مبتلا پائے گئے اور مزید تجزیہ کے لیے سات افراد سے بلڈ کلچر کے نمونے لیے گئے۔

ایک پرائیویٹ ہسپتال کی لیبارٹری رپورٹس میں دو دیہاتیوں میں 'میلیوڈوسس' کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے، جو کہ ایک نایاب لیکن سنگین بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ متاثرہ افراد میں سے ایک دم توڑ گیا جبکہ دوسرا بروقت علاج کے بعد بچ گیا۔ بیکٹیریا کی موجودگی کی تصدیق نے شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے کہ غیر تشخیص شدہ میلیوڈوسس یا اس سے ملتے جلتے انفیکشن اموات کی بڑی تعداد کی وجہ ہوسکتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: راجوری: پراسرار بیماری کی بازگشت؟ 35افراد علیل، اسپتال میں داخل - RAJOURI MYSTERIOUS ILLNESS

حکام اس بات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا ماحولیاتی عوامل، پانی کی آلودگی، یا بیکٹیریل پھیلاؤ بحران کی وجہ ہے۔ دورہ کرنے والی میڈیکل ٹیم سے توقع ہے کہ وہ گھر گھر سروے کرے گی، تازہ نمونے جمع کرے گی، اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں گاؤں والوں کو مشورہ دے گی۔

گنٹور: آندھرا پردیش کے گنٹور رورل منڈل میں تقریباً 3,000 کی آبادی کے ساتھ توراکاپالم گاؤں میں پانچ مہینوں میں کم از کم 28 اموات ہوئیں، جن میں سے 20 صرف جولائی اور اگست میں ہوئیں۔

حکام کے مطابق، گزشتہ چند دنوں میں، تین دیہاتی، بالشوری (50)، نیلن برم (50)، اور آروگیامما (60)، صحت کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، جس سے صحت کے بنیادی بحران کے خدشات بڑھ گئے۔

صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر صحت ستیہ کمار یادو نے افسران کو فوری طور پر گاؤں کا دورہ کرنے اور معاملے کی جانچ کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ متعدد اموات کی تفصیلی رپورٹ جلد از جلد پیش کی جائے۔

وزیر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، ڈائریکٹر آف میڈیکل ایجوکیشن (ڈی ایم ای) ڈاکٹر رگھونندن کی قیادت میں ایک میڈیکل ٹیم بدھ کو گاؤں روانہ کی گئی۔ یہ ٹیم بخار کے معاملات، انفیکشن اور صحت سے متعلق دیگر مسائل کی جانچ کرے گی۔

اس سے قبل ماہر ڈاکٹروں، صحت کے اعلیٰ حکام اور ایک تکنیکی ٹیم نے گاؤں میں ایک طبی کیمپ لگایا تھا۔ ٹیسٹ کیے گئے 35 افراد میں سے 14 بخار میں مبتلا پائے گئے اور مزید تجزیہ کے لیے سات افراد سے بلڈ کلچر کے نمونے لیے گئے۔

ایک پرائیویٹ ہسپتال کی لیبارٹری رپورٹس میں دو دیہاتیوں میں 'میلیوڈوسس' کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے، جو کہ ایک نایاب لیکن سنگین بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ متاثرہ افراد میں سے ایک دم توڑ گیا جبکہ دوسرا بروقت علاج کے بعد بچ گیا۔ بیکٹیریا کی موجودگی کی تصدیق نے شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے کہ غیر تشخیص شدہ میلیوڈوسس یا اس سے ملتے جلتے انفیکشن اموات کی بڑی تعداد کی وجہ ہوسکتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: راجوری: پراسرار بیماری کی بازگشت؟ 35افراد علیل، اسپتال میں داخل - RAJOURI MYSTERIOUS ILLNESS

حکام اس بات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا ماحولیاتی عوامل، پانی کی آلودگی، یا بیکٹیریل پھیلاؤ بحران کی وجہ ہے۔ دورہ کرنے والی میڈیکل ٹیم سے توقع ہے کہ وہ گھر گھر سروے کرے گی، تازہ نمونے جمع کرے گی، اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں گاؤں والوں کو مشورہ دے گی۔

For All Latest Updates

TAGGED:

توراکاپالمTURAKAPALEMآندھرا پردیشپراسرار بیماری28 DEATHS IN TURAKAPALEM

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.