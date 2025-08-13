جے پور: راجستھان میں جئے پور کی ایک خصوصی عدالت نے فرقہ وارانہ فسادات کے معاملات کو نپٹاتے ہوئے، ٹونک ضلع میں 2000 کے دوہرے قتل معاملے میں 13 ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ منگل کو سماعت کے دوران، جج شویتا گپتا کی صدارت میں عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ٹونک ضلع میں 2000 کے مالپورہ فسادات کے دوران ہوئے دوہرے قتل کی تحقیقات میں سنگین کوتاہیاں ہوئی ہیں۔
اس کے بعد عدالت نے رتن لال، کشن لال، رام سوروپ، دیوکرن، شیوجیرام، رام کشور، سکھلال، چھوٹو، بچراج، کستور، ہیرالال، ستیہ نارائن اور کشن لال سمیت 13 ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا۔
استغاثہ کے مطابق، محمد علی اور محمد سلیم کو 10 جولائی 2000 کو مالپورہ میں فرقہ وارانہ تصادم کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ مقتول کے رشتہ دار شہزاد نے ملپورہ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کرائی تھی، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ایک مخصوص برادری کے افراد نے اس کے بھائی اور چچا کو قتل کیا ہے۔ ایف آئی آر میں 22 افراد کے نام بطور ملزم درج کیے گئے تھے۔
دوسری طرف، دفاعی وکلاء وی کے بالی اور سونل ددھیچ نے نشاندہی کی کہ تحقیقات میں مکملیت کا فقدان ہے۔ بالی اور ددھیچ نے عدالت کو بتایا کہ درج ایف آئی آر سیکنڈ ہینڈ معلومات پر مبنی ہے۔ واقعے کے وقت دفعہ 144 نافذ تھی، جس سے عینی شاہدین کی موجودگی پر شکوک پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے بتایا کہ پولیس نے کبھی بھی قتل کا ہتھیار برآمد نہیں کیا۔ اس کے ساتھ صرف ایک ملزم کی شناخت پریڈ کی گئی۔
عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کردیا۔ عدالت نے کہا کہ تین مختلف افسران تحقیقات کی قیادت کر رہے ہیں، اس کے باوجود کیس کی صحیح طریقے سے تفتیش نہیں کی گئی۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ آٹھ ملزمان کو پہلے ہی ہائی کورٹ نے بری کر دیا تھا۔ ایک نابالغ کا مقدمہ جووینائل کورٹ میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ باقی 13 کو منگل کو بری کر دیا گیا۔ ان 13 افراد کو 2000 میں فسادات کے دوران قتل کے ایک اور مقدمے کا بھی سامنا ہے اور توقع ہے کہ عدالت اس کیس کا فیصلہ 24 اگست کو سنائے گی۔