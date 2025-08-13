نئی دہلی: حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے حج بیت اللہ کے 2026 مسافروں کے انتخاب کے لیے آن لائن قرعہ اندازی میں دہلی سے کل 2071 حج درخواست دہندگان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ حج کمیٹی کی چیئرپرسن کوثر جہاں نے کہا کہ دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی 2026 کے حج مسافروں کو ہر طرح کی سہولیات وقت پر دستیاب کرائی جائیں گی۔
دہلی سے 2071 حج مسافروں کا انتخاب: تفصیلی معلومات دیتے ہوئے حج کمیٹی کے ایگزیکٹیو آفیسر اشفاق احمد عارفی نے بتایا کہ آن لائن قرعہ اندازی کے ذریعے حج 2026 کے لیے منتخب کیے گئے 2071 مسافروں میں خصوصی زمرے کے تحت 65 سال سے زیادہ عمر کے 364 مسافر، 2 مسافر بغیر 65 سال سے زیادہ عمر کے خواتین کے زمرے میں، 65 سال سے زیادہ عمر کے مسافروں کے زمرے میں 15 سال سے زائد عمر کے مسافر شامل ہیں۔ محرم کے بغیر عمر کے سال اور جنرل کیٹیگری میں 1684 مسافروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔
ایڈوانس رقم جمع کرانے کی آخری تاریخ
ان تمام مسافروں کو حج کے اخراجات کی پیشگی رقم ₹ 1,52,300 فی شخص حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر یا اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا کی کسی بھی برانچ میں 20 اگست تک آن لائن جمع کرانی ہوگی۔ اس کے بعد اپنے حج فارم کی پرنٹ کاپی پر دستخط کرنا، سفید پس منظر کے ساتھ رنگین تصویر چسپاں کرنا، میڈیکل سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی، پاسپورٹ کی تصدیق شدہ تصویر کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہوگا۔ فارمیٹ اور دیگر ضروری دستاویزات اور دفتر حج کمیٹی، حج منزل میں جمع کرائیں۔
عازمین حج کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ
انہوں نے بتایا کہ عازمین حج کی سہولت کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے دہلی حکومت کے محکمہ صحت کے تعاون سے حج منزل (آصف علی روڈ) پر ایک طبی کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ عازمین اگر چاہیں تو کسی بھی سرکاری ہسپتال، مرکز صحت یا محلہ کلینک کے سرکاری ایلوپیتھک ڈاکٹر سے بنا ہوا میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کر کے جمع کرا سکتے ہیں۔
دہلی ریاست میں حج 2026 کے لیے درخواست دینے والے عازمین کی تعداد 4,973 تھی، جب کہ دہلی میں مسلم آبادی کے تناسب سے عازمین حج کا کوٹہ 1,241 ہے۔ کل 2071 منتخب عازمین میں سے 834 عازمین کو دوسری ریاستوں کے بقیہ حج کوٹے سے حاصل کردہ نشستوں سے منتخب کیا گیا ہے۔
آن لائن لاٹری (قرہ اندازی) کب منعقد کی جاتی ہے
حج قرعہ اندازی اس وقت کی جاتی ہے جب حج کمیٹی کو موصول ہونے والی درخواستوں کی تعداد عازمین حج کے مختص کوٹے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب اپنے ملک میں مسلمانوں کی آبادی کی بنیاد پر ممالک کے لیے حج کا ایک مخصوص کوٹہ مختص کرتا ہے۔ ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ حج معاہدے کے مطابق اس سال ہندوستان سے کل 1,75,025 عازمین حج ادا کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق ان میں سے 70 فیصد انڈین حج کمیٹی کے ذریعے مکہ جائیں گے۔ باقی 30 فیصد پرائیویٹ ٹور آپریٹرز یا حج گروپ آرگنائزرز کے ذریعے حج کریں گے۔