دہلی 2020 فسادات: ہائی کورٹ نے شرجیل امام، عمر خالد اور 7 دیگر کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا

نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے فروری 2020 کے فسادات کے پیچھے مبینہ سازش سے منسلک یو اے پی اے کیس میں قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنے والے عمر خالد، شرجیل امام اور سات دیگر کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ منگل کو جسٹس نوین چاولہ اور جسٹس شلندر کور کی بنچ نے یہ حکم خالد، امام، محمد سلیم خان، شفا الرحمان، اطہر خان، میران حیدر، عبدالخالد سیفی، گلفشہ فاطمہ اور شاداب احمد کی ضمانت کی درخواستوں پر سنایا۔
قبل ازیں بینچ نے 9 جولائی کو اپنا حکم محفوظ رکھنے کے بعد منگل کو فیصلہ سناتے ہوئے ضمانت کی تمام اپیلیں خارج کر دی۔ ملزمان 2020 سے جیل میں ہیں اور انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواستیں خارج کرنے کے ٹرائل کورٹ کے حکم کے خلاف ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا۔
استغاثہ نے ضمانت کی درخواستوں کی یہ کہتے ہوئے مخالفت کی تھی کہ یہ فسادات کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں فسادات کی ’’پہلے سے منصوبہ بندی‘‘ کی گئی تھی جس میں غلط مقصد کےلئے سوچی سمجھی سازش رچی گئی تھی۔
سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے استغاثہ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی سازش ہے اور محض طویل قید ضمانت کی کوئی وجہ نہیں بن سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ’اگر آپ اپنی قوم کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ جیل میں رہیں جب تک آپ کو بری نہیں کر دیا جاتا۔‘
امام کے وکیل نے دلیل دی کہ ان کا، خالد سمیت مقام، وقت اور شریک ملزمان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی تقاریر اور واٹس ایپ چیٹس نے کبھی بھی بدامنی کےلئے نہیں اکسایا۔
خالد، امام اور کئی دیگر کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) اور آئی پی سی کی دفعات کے تحت مبینہ طور پر فروری 2020 کے فسادات کے "ماسٹر مائنڈ" ہونے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔
سی اے اے اور این آر سی کے خلاف مظاہروں کے دوران تشدد پھوٹ پڑا۔ امام کو اس کیس میں 25 اگست 2020 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ٹرائل کورٹ کے ضمانت سے انکار کے احکامات کو چیلنج کرتے ہوئے، امام، خالد اور دیگر نے اپنی طویل قید کا حوالہ دیا۔
امام، سیفی، فاطمہ اور دیگر کی ضمانت کی درخواستیں 2022 سے ہائی کورٹ میں زیر التوا تھیں اور وقتاً فوقتاً مختلف بنچوں نے ان کی سماعت کی۔ دہلی پولیس نے تمام ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ فروری 2020 کا فرقہ وارانہ تشدد "سازش" کا معاملہ تھا۔
پولیس نے الزام لگایا کہ خالد، امام اور شریک ملزمان کی تقریروں نے سی اے اے-این آر سی، بابری مسجد، تین طلاق اور کشمیر کے حوالے سے لوگوں کو خوف دلایا۔ پولیس نے استدلال کیا کہ یہ ایک سنگین جرم کا معاملہ ہے۔