امرتسر کی وہ کالی اندھیری رات: جب دسہرہ پر ساٹھ لوگوں کی ہوئی تھی موت، آٹھ سال بعد لوگوں میں اب بھی ہے خوف و ہراس
آٹھ سال قبل پنجاب کے امرتسر میں دسہرہ منانے آئے ہوئے لوگوں پر ٹرین چڑھ گئی تھی جس میں 60 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
Published : October 3, 2025 at 9:28 AM IST
امرتسر، پنجاب: برائی پر اچھائی کی فتح کی علامت دسہرہ ملک بھر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ لیکن پنجاب کے امرتسر میں آج بھی اس دن کو یاد کرتے ہوئے رونگتے کھڑے ہوتے اور بدن کانپ اٹھتے ہیں۔ امرتسر کے جوڑا پھاٹک میں دسہرہ کے المناک حادثے کو آٹھ برس بیت گئے لیکن حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ آج بھی اس سانحے کو یاد کر کے جذباتی ہو جاتے ہیں۔
متاثرین کے اہل خانہ نے اس سال بھی دسہرہ نہیں منایا۔ اپنے پیاروں کو کھونے والے کہتے ہیں کہ آج بھی اس دن کو یاد کر کے دل کانپ جاتا ہے۔ کئی بزرگوں کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو وہ اپنے کندھوں پر جنگل میں لے جانے والے تھے وہ اس سانحے میں جنگل میں ہی رہ گئے۔ یہ ہولناک منظر ہر ایک کے لیے تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ متعدد احتجاج کے باوجود حکومت بے حس و حرکت رہی لیکن سانحہ کے ذمہ دار موجودہ وزیر ریلوے نے صرف افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دسہرہ کی تقریبات اب یہاں رک گئی ہیں۔
میری بہو مجھے چھوڑ کر چلی گئی...
آٹھ سال قبل پیش آنے والے المناک ٹرین حادثے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک متوفی کی والدہ دلبیر سنگھ نے کہا کہ آٹھ سال کی جدوجہد اور طویل جدوجہد کے بعد بھی حکومت نے انہیں اس کے خاندان کی کفالت کے لیے سرکاری نوکری تک نہیں دی ہے۔ اس نے کہا، "میری بہو سرکاری امداد لے کر چلی گئی، ہم بچے کی پرورش کر رہے ہیں، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اگر حکومت ہمیں نوکری دیتی تو آج ہمارا خاندان صحیح طریقے سے چل پاتا، ہمارے خاندان میں کسی اور کو نوکری ملنی چاہیے تھی۔ ہم حکومت سے ہماری مدد کا مطالبہ کرتے ہیں۔"
2018 کے ٹرین حادثے میں 60 افراد ہلاک ہوئے تھے
یہ یاد رہے کہ 19 اکتوبر 2018 کو دسہرہ کی شام کو امرتسر کے مضافات میں جوڑا پھاٹک نامی مقام پر ایک ٹرین نے لوگوں کی بھیڑ کو ٹکر مار دی تھی۔ اس ٹرین حادثے میں کم از کم 60 افراد ہلاک اور 200 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب جوڑا پھاٹک پر ایک بڑا ہجوم دسہرہ دیکھنے کے لیے جمع تھا اور بہت سے لوگ ریلوے ٹریک پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ڈی ایم یو ٹرین نے آکر لوگوں کو کچل دیا۔
بتایا گیا تھا کہ جلنے والے پُتلوں سے چھوٹنے والے پٹاخوں کے شور کی وجہ سے لوگوں کو ٹرین کے قریب آنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ ٹرین ڈرائیور نے بریک لگانے کی کوشش کی لیکن تب تک حادثہ ہو چکا تھا اور سینکڑوں افراد اس کی زد میں آ گئے تھے۔ جس میں جملہ ساٹھ افراد ہلاک ہوئے اور دو سو سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔