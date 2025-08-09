Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

جھارکھنڈ کے سرائیکیلا-کھرسوان میں 2 مال گاڑیاں پٹڑی سے اتر گئیں، کئی ٹرینیں منسوخ - TRAINS DERAIL IN JHARKHAND

حادثہ میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ کئی ٹرینوں کا رخ موڑ دیا گیا اور کچھ کو منسوخ کردیا گیا۔

مال گاڑیاں پٹڑی سے اتر گئیں
جھارکھنڈ کے سرائیکیلا-کھرسوان میں 2 مال گاڑیاں پٹڑی سے اتر گئیں، کئی ٹرینیں منسوخ (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 9, 2025 at 6:07 PM IST

2 Min Read

جمشید پور/کولکتہ: جھارکھنڈ کے سرائیکیلا-کھرسوان ضلع میں ہفتہ کو جنوب مشرقی ریلوے کے آدرا ڈویژن میں دو مال گاڑیاں پٹری سے اتر گئیں، جس کی وجہ سے کئی ایکسپریس ٹرینوں کو منسوخ کرنا پڑا۔

ایس ای آر کے اہلکار نے بتایا کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب دو مال گاڑیاں جھارکھنڈ کے چندیل اور نمڈیہ اسٹیشنوں کے درمیان مخالف سمت سے گزر رہی تھیں۔

ایک اہلکار نے بتایا کہ پٹری سے اترنے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، دو مال گاڑیوں میں سے ایک کی چند بوگیاں پٹری سے اتر گئیں اور ڈبل لائن سیکشن میں مخالف سمت جانے والی ٹرین کے درمیانی حصے سے ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں اس کی کچھ ویگنیں پٹری سے اتر گئیں۔

ایس ای آر کے اہلکار نے بتایا کہ ہفتہ کی اولین ساعتوں میں پٹری سے اترنے سے آدرا ڈویژن کے چندیل-گنڈہ بہار سیکشن میں ٹرین کی آمدورفت بری طرح متاثر ہوئی۔ سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر (اڈرا ڈویژن) وکاش کمار نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ چندیل سے اپ اور ڈاؤن دونوں پٹریوں پر ٹرین خدمات پٹری سے اترنے کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں۔

ایس ای آر کے اہلکار نے کہا کہ سیکشن میں ٹرین کی نقل و حرکت کو جلد از جلد بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی دیگر ایکسپریس اور مسافر ٹرینوں کا رخ بھی موڑ دیا گیا ہے یا مختصر مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ حادثے کی وجہ سے کچھ ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں جن میں 20897/20898 ہاوڑہ-رانچی-ہاوڑہ وندے بھارت ایکسپریس، 20894 پٹنہ-تاٹا نگر وندے بھارت ایکسپریس، 18183 ٹاٹا نگر-بکسر ایکسپریس، 13301/13302 دھنباد-ٹاٹا نگر-دھنباد ایکسپریس، 28181-ٹاٹا نگر ایکسپریس میں شامل ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: پاکستان میں مسافر ٹرین کی متعدد بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، کم از کم 30 زخمی، تین کی حالت نازک - PAKISTAN TRAIN DERAIL

بھونیشور-نئی دہلی راجدھانی ایکسپریس (بذریعہ سمبل پور) کو جھارس گوڈا-رورکیلا-نوگاؤں-ہتیا-بوکارو سٹیل سٹی-راجبیرا کے رخ موڑ دیئے گئے جبکہ بھونیشور-نئی دہلی پرشوتم ایکسپریس کو ہجیلی-مودی نگر-آدرا-بھجودیہ-گوم کا راستہ بدل دیا گیا۔

جمشید پور/کولکتہ: جھارکھنڈ کے سرائیکیلا-کھرسوان ضلع میں ہفتہ کو جنوب مشرقی ریلوے کے آدرا ڈویژن میں دو مال گاڑیاں پٹری سے اتر گئیں، جس کی وجہ سے کئی ایکسپریس ٹرینوں کو منسوخ کرنا پڑا۔

ایس ای آر کے اہلکار نے بتایا کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب دو مال گاڑیاں جھارکھنڈ کے چندیل اور نمڈیہ اسٹیشنوں کے درمیان مخالف سمت سے گزر رہی تھیں۔

ایک اہلکار نے بتایا کہ پٹری سے اترنے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، دو مال گاڑیوں میں سے ایک کی چند بوگیاں پٹری سے اتر گئیں اور ڈبل لائن سیکشن میں مخالف سمت جانے والی ٹرین کے درمیانی حصے سے ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں اس کی کچھ ویگنیں پٹری سے اتر گئیں۔

ایس ای آر کے اہلکار نے بتایا کہ ہفتہ کی اولین ساعتوں میں پٹری سے اترنے سے آدرا ڈویژن کے چندیل-گنڈہ بہار سیکشن میں ٹرین کی آمدورفت بری طرح متاثر ہوئی۔ سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر (اڈرا ڈویژن) وکاش کمار نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ چندیل سے اپ اور ڈاؤن دونوں پٹریوں پر ٹرین خدمات پٹری سے اترنے کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں۔

ایس ای آر کے اہلکار نے کہا کہ سیکشن میں ٹرین کی نقل و حرکت کو جلد از جلد بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی دیگر ایکسپریس اور مسافر ٹرینوں کا رخ بھی موڑ دیا گیا ہے یا مختصر مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ حادثے کی وجہ سے کچھ ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں جن میں 20897/20898 ہاوڑہ-رانچی-ہاوڑہ وندے بھارت ایکسپریس، 20894 پٹنہ-تاٹا نگر وندے بھارت ایکسپریس، 18183 ٹاٹا نگر-بکسر ایکسپریس، 13301/13302 دھنباد-ٹاٹا نگر-دھنباد ایکسپریس، 28181-ٹاٹا نگر ایکسپریس میں شامل ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: پاکستان میں مسافر ٹرین کی متعدد بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، کم از کم 30 زخمی، تین کی حالت نازک - PAKISTAN TRAIN DERAIL

بھونیشور-نئی دہلی راجدھانی ایکسپریس (بذریعہ سمبل پور) کو جھارس گوڈا-رورکیلا-نوگاؤں-ہتیا-بوکارو سٹیل سٹی-راجبیرا کے رخ موڑ دیئے گئے جبکہ بھونیشور-نئی دہلی پرشوتم ایکسپریس کو ہجیلی-مودی نگر-آدرا-بھجودیہ-گوم کا راستہ بدل دیا گیا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

GOODS TRAINS DERAILJHARKHANDجھارکھنڈمال گاڑی پٹڑی سے اتر گئیTRAINS DERAIL IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.