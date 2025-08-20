ہریانہ کے کرنال میں سڑک کنارے 17 سالہ لڑکی کی لاش ملی، تحقیقات جاری

کرنال: بھیوانی میں ایک 19 سالہ پلے اسکول ٹیچر کے مبینہ قتل کے بعد، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہریانہ کے کرنال ضلع سے سامنے آیا ہے جہاں بدھ کے روز اندری قصبے میں سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں ایک 17 سالہ لڑکی مشتبہ حالات میں مردہ پائی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ متوفی نابالغ لڑکی کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔
آج صبح کچھ راہگیروں نے گڈی بیربل روڈ پر عمر پور گاؤں کے قریب لاش پڑی دیکھی اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جو تفصیلی تحقیقات کے لیے فرانزک ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی۔ ڈی ایس پی راجیو کمار نے بتایا کہ لڑکی کے جسم، سر اور گردن پر زخموں کے نشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ "لڑکی کی عمر 17 سال ہے۔ اس کی لاش برآمد ہوئی ہے جس کے سر پر زخم کے واضح نشانات ہیں۔ اس کی گردن پر بھی چوٹ کے نشانات دیکھے گئے ہیں۔"
ایک مقامی باشندے جیدیو نے بتایا کہ اس نے چند دیگر لوگوں کے ساتھ آج صبح تقریباً 6 بجے لڑکی کی لاش دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے جھاڑیوں میں لاش دیکھی تو ہم نے فوری طور پر 112 پر ڈائل کیا اور پولیس کو اطلاع دی۔ لڑکی نے کالی پینٹ اور سرخ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے، اور پولیس نے اس کی شناخت کےلئے اس کی تصویر قریبی تمام تھانوں میں بھیج دی ہے۔
سینئر پولیس اہلکار نے کہا کہ "زخموں کی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی واضح ہو سکے گی۔ ہر ممکنہ زاویے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔"