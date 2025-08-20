ETV Bharat / state

ہریانہ کے کرنال میں سڑک کنارے 17 سالہ لڑکی کی لاش ملی، تحقیقات جاری - GIRL FOUND DEAD IN HARYANA

ہریانہ کے اندری قصبے میں 17 سالہ لڑکی کی پراسرار موت کا معاملہ سامنے آیا۔ لڑکی کی لاش سڑک کنارے جھاڑیوں سے برآمد ہوئی۔

ہریانہ کے کرنال میں سڑک کنارے 17 سالہ لڑکی کی لاش ملی، تحقیقات جاری
ہریانہ کے کرنال میں سڑک کنارے 17 سالہ لڑکی کی لاش ملی، تحقیقات جاری (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 20, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read

کرنال: بھیوانی میں ایک 19 سالہ پلے اسکول ٹیچر کے مبینہ قتل کے بعد، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہریانہ کے کرنال ضلع سے سامنے آیا ہے جہاں بدھ کے روز اندری قصبے میں سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں ایک 17 سالہ لڑکی مشتبہ حالات میں مردہ پائی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ متوفی نابالغ لڑکی کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔

آج صبح کچھ راہگیروں نے گڈی بیربل روڈ پر عمر پور گاؤں کے قریب لاش پڑی دیکھی اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جو تفصیلی تحقیقات کے لیے فرانزک ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی۔ ڈی ایس پی راجیو کمار نے بتایا کہ لڑکی کے جسم، سر اور گردن پر زخموں کے نشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ "لڑکی کی عمر 17 سال ہے۔ اس کی لاش برآمد ہوئی ہے جس کے سر پر زخم کے واضح نشانات ہیں۔ اس کی گردن پر بھی چوٹ کے نشانات دیکھے گئے ہیں۔"

ایک مقامی باشندے جیدیو نے بتایا کہ اس نے چند دیگر لوگوں کے ساتھ آج صبح تقریباً 6 بجے لڑکی کی لاش دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے جھاڑیوں میں لاش دیکھی تو ہم نے فوری طور پر 112 پر ڈائل کیا اور پولیس کو اطلاع دی۔ لڑکی نے کالی پینٹ اور سرخ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے، اور پولیس نے اس کی شناخت کےلئے اس کی تصویر قریبی تمام تھانوں میں بھیج دی ہے۔

یہ بھی پڑھیں: سون بھدر: مبینہ اغوا اور عصمت دری کے بعد لڑکی نے خودکشی کر لی، پولیس پر سنگین الزامات - SONBHADRA NEWS

سینئر پولیس اہلکار نے کہا کہ "زخموں کی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی واضح ہو سکے گی۔ ہر ممکنہ زاویے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔"

کرنال: بھیوانی میں ایک 19 سالہ پلے اسکول ٹیچر کے مبینہ قتل کے بعد، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہریانہ کے کرنال ضلع سے سامنے آیا ہے جہاں بدھ کے روز اندری قصبے میں سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں ایک 17 سالہ لڑکی مشتبہ حالات میں مردہ پائی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ متوفی نابالغ لڑکی کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔

آج صبح کچھ راہگیروں نے گڈی بیربل روڈ پر عمر پور گاؤں کے قریب لاش پڑی دیکھی اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جو تفصیلی تحقیقات کے لیے فرانزک ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی۔ ڈی ایس پی راجیو کمار نے بتایا کہ لڑکی کے جسم، سر اور گردن پر زخموں کے نشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ "لڑکی کی عمر 17 سال ہے۔ اس کی لاش برآمد ہوئی ہے جس کے سر پر زخم کے واضح نشانات ہیں۔ اس کی گردن پر بھی چوٹ کے نشانات دیکھے گئے ہیں۔"

ایک مقامی باشندے جیدیو نے بتایا کہ اس نے چند دیگر لوگوں کے ساتھ آج صبح تقریباً 6 بجے لڑکی کی لاش دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے جھاڑیوں میں لاش دیکھی تو ہم نے فوری طور پر 112 پر ڈائل کیا اور پولیس کو اطلاع دی۔ لڑکی نے کالی پینٹ اور سرخ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے، اور پولیس نے اس کی شناخت کےلئے اس کی تصویر قریبی تمام تھانوں میں بھیج دی ہے۔

یہ بھی پڑھیں: سون بھدر: مبینہ اغوا اور عصمت دری کے بعد لڑکی نے خودکشی کر لی، پولیس پر سنگین الزامات - SONBHADRA NEWS

سینئر پولیس اہلکار نے کہا کہ "زخموں کی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی واضح ہو سکے گی۔ ہر ممکنہ زاویے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔"

For All Latest Updates

TAGGED:

KARNALGIRL FOUND DEAD ON ROADSIDEہریانہلڑکی کی لاش ملیGIRL FOUND DEAD IN HARYANA

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.