11 سالہ 6 ماہ کی حاملہ لڑکی نے بچے کو جنم دیا، پڑوسی کر رہا تھا لڑکی کی عصمت دری

بچہ کچھ دیر بعد دم توڑ گیا، ملزم نے بچی کی فحش ویڈیو بنا لی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔
Published : September 6, 2025 at 7:25 PM IST|
Updated : September 6, 2025 at 7:42 PM IST
بریلی: اتر پردیش کے ضلع بریلی کے نواب گنج تھانہ علاقے میں 11 سالہ معصوم کی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ محلے میں رہنے والے 40 سالہ شادی شدہ شخص نے زیادتی کی۔ جس کے بعد معصوم چھ ماہ کی حاملہ ہوگئی۔ متاثرہ خاتون نے ڈسٹرکٹ ویمن ہسپتال میں بچے کو جنم دیا۔ بچہ کچھ دیر بعد مر گیا۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔
کئی دنوں سے پیٹ میں درد تھا:
پولیس کے مطابق بریلی کے نواب گنج تھانہ علاقے کے ایک گاؤں میں رہنے والی 11 سالہ معصوم بچی کے پیٹ میں کئی دنوں سے درد ہو رہا تھا۔ گھر والوں نے پہلے مقامی ڈاکٹر سے دوائیں لے کر اس کا علاج کروایا لیکن جب وہ بہتر نہ ہوئی تو جمعرات کو اسے ایک نجی ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور الٹراساؤنڈ کیا گیا۔
الٹراساؤنڈ سے پتہ چلا کہ لڑکی 6 ماہ کی حاملہ تھی۔ کیس کے بارے میں جان کر اہل خانہ حیران رہ گئے۔ جب انہوں نے لڑکی سے پوچھ گچھ کی تو انہیں معلوم ہوا کہ پڑوس میں رہنے والا ملزم گزشتہ آٹھ ماہ سے اس کا استحصال کر رہا تھا۔
فحش ویڈیو بنا کر بلیک میل کر رہا تھا:
معاملے کا علم ہونے کے بعد متاثرہ کے بھائی نے نواب گنج تھانے کی پولیس سے شکایت کی ہے۔ خاندان کا الزام ہے کہ ان کے گاؤں میں رہنے والا شخص شادی شدہ ہے اور دو بچوں کا باپ ہے۔ الزام ہے کہ تقریباً 7 سے 8 ماہ قبل ملزم نے لڑکی کو لالچ دے کر اپنے گھر لے گیا، جہاں اس نے زبردستی اس کی عصمت دری کی اور اس کی فحش ویڈیو بنائی۔ اس کے بعد اس نے ویڈیو وائرل کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکی دی اور اسے چپ رہنے کو کہا۔ بھائی نے الزام لگایا کہ ملزم لڑکی کے ساتھ وحشیانہ حرکتیں کرتا رہا۔ متاثرہ کی صحت بگڑنے کے بعد اہل خانہ نے اسے جمعہ کو بریلی کے ضلع خواتین اسپتال میں داخل کرایا، جہاں متاثرہ نے ایک بچے کو جنم دیا۔
بچی کا اسپتال میں علاج جاری:
ضلع خواتین اسپتال کے سی ایم ایس ڈاکٹر تریبھون سنگھ نے بتایا کہ معصوم بچی نے نومولود کو جنم دیا۔ جو کچھ دیر بعد مر گیا۔ اس وقت بچی کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ پولیس نے نومولود کا ڈی این اے سیمپل لے لیا ہے، تاکہ ملزم کے ڈی این اے سے میچ کیا جاسکے۔
مزید پڑھیں: سینے میں پھنسی ہوئی چھری کے ساتھ طالب علم پہنچا تھانے، تین گرفتار
ایریا آفیسر نیلیش مشرا نے بتایا کہ نواب گنج تھانہ علاقہ کے ایک گاؤں میں رہنے والی 11 سالہ لڑکی کی عصمت دری اور اس کے 6 ماہ کے حاملہ ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ملزم کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزم کو جمعہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔