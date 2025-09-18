ETV Bharat / state

پڑھائی کو بوجھ سمجھ کر 11 سالہ لڑکا ماں کی شکایت کےلئے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا

کیا آپ کو "تارے زمین پر" کا ننھا ایشان یاد ہے، جو پڑھائی کے بوجھ تلے دب کر ڈسلیکسیا سے لڑ رہا تھا؟

پڑھائی کو بوجھ سمجھ کر 11 سالہ لڑکا ماں کی شکایت کےلئے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 18, 2025 at 4:27 PM IST

وجئے واڑہ : وجے واڑہ میں ایک چھٹی جماعت کے بچے نے پڑھائی کو بوجھ سمجھ کر سیدھا پولیس کے پاس پہنچ گیا اور اپنی ماں کی شکایت کی۔ یہ واقعہ وجے واڑہ کے ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں پیش آیا۔ پولیس اہلکار چوری، جھگڑوں اور ٹریفک کے مسائل سے نمٹنے کے عادی تھے، لیکن پڑھائی کے خلاف شکایت؟ یہ ان کے لیے بالکل نیا معاملہ تھا۔ 11 سالہ لڑکا سنجیدگی سے تھانے میں داخل ہوا اور انچارج افسر سے ملا۔

اس نے الزام لگایا کہ اس کی ماں اسے ہر وقت پڑھنے پر مجبور کر کے اس پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ افسر نے بچے کی بات صبر سے سنی۔ وجہ جاننے کے بعد، انہیں اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ پولیس نے بچے کی ماں کو تھانے بلایا۔ اطلاعات کے مطابق وہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہیں، شوہر سے علیحدگی کے بعد وہ اکیلے ہی ان کی پرورش کر رہی ہے۔ وہ ایک دکان پر کام کرتی ہے تاکہ اپنے خاندان کا گذر بسر کرسکے۔

بڑی مشکل سے وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو اچھی تعلیم دلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا بڑا بیٹا بھی خاندان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک دکان پر کام کرتا ہے۔ ماں نے چھوٹے بیٹے کو موبائل فون بھی لے کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ اس کی پڑھائی میں مدد کرے گا۔ لیکن بچے نے موبائل کو پڑھائی کے بجائے تفریح کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب ماں نے اسے ڈانٹا، تو وہ پولیس اسٹیش پہنچ گیا۔ دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد، اے سی پی نے ایک کونسلر کا کردار ادا کیا۔

انہوں نے بچے کو سمجھایا کہ نظم و ضبط کتنا اہم ہے۔ اے سی پی نے کہا، "میں نے بچے کو سمجھایا کہ اس کی ماں اس کے لیے ایک بہتر زندگی چاہتی ہے، جو صرف اچھی پڑھائی سے ہی ممکن ہے۔" آخر کار، بچے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ پڑھائی پر توجہ دے گا۔ وہیں ماں نے بھی وعدہ کیا کہ جب اس کی پڑھائی ختم ہوگی تو اسے موبائل استعمال کرنے کا وقت ملے گا۔

