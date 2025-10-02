کھنڈوا میں دسہرہ کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں! ٹریکٹر ٹرالی ندی میں گرنے سے 11 افراد ہلاک
دسہرہ کے موقع پر مورتی وسرجن کے دوران 30 سے زیادہ عقیدتمندوں کو لے جانے والی ٹریکٹر ٹرالی اردلا ڈیم کے پانی میں الٹ گئی۔
کھنڈوا : مدھیہ پردیش کے کھنڈوا ضلع میں دسہرہ مورتی وسرجن کے دوران ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ اس دلخراش واقعے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں آٹھ کمسن لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ یہ حادثہ اردلا گاؤں میں پیش آیا۔
یہ المناک واقعہ جمعرات کی شام تقریباً 6 بجے پندھانا بلاک کے اردلا گاؤں میں پیش آیا۔ 30 سے زائد افراد کو لے جانے والی ایک ٹریکٹر ٹرالی اردلا ڈیم سے گزرتے ہوئے الٹ گئی اور چند منٹوں میں ہی گاڑی پانی میں ڈوب گئی۔
عینی شاہدین نے بتایا کہ ٹرالی کے وزن سے سڑک اچانک دھنس گئی۔ فوری طور پر افراتفری پھیل گئی۔ کنارے پر موجود لوگ چیخنے لگے، جبکہ کئی نوجوانوں نے پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے ڈیم میں چھلانگ لگا دی۔ "اندھیرا تھا، پانی گہرا تھا، اور ہم ان تک نہیں پہنچ سکے،" ایک گاؤں والے نے بتایا۔ کئی منٹ تک ہنگامہ جاری رہا۔ پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں کو بلایا گیا اور امدادی کارروائیاں شروع کی گئیں۔
دیر شام تک 11 لاشیں برآمد کر لی گئیں۔ حکام نے بتایا کہ ہلاک شدگان میں آٹھ نوجوان لڑکیاں اور تین دیگر افراد شامل ہیں۔ لاپتہ افراد کی تعداد فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ کلکٹر ریشو گپتا اور ایس پی منوج کمار رائے موقع پر پہنچے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی۔
ایمبولینسوں کے ذریعے لاشوں کو ضلع اسپتال پہنچایا گیا۔ ایمرجنسی وارڈ کو زندہ بچ جانے والوں کے لیے الرٹ پر رکھا گیا تھا۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ "امدادی ٹیمیں اب بھی کاروائی میں مصروف ہیں۔ مزید افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔"
گاؤں والوں نے ٹرالی کے الٹنے کے بعد افراتفری کے مناظر بیان کیے۔ ہلاک ہونے والوں میں سے کئی بچے تھے جو اپنے خاندانوں کے ساتھ وسرجن کے جلوس میں گئے تھے۔ ایک رہائشی نے کہا، "ہم دسہرہ منانے کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن چند منٹوں میں یہ ماتم میں بدل گیا۔"