اتر پردیش میں 10 ہزار خواتین رحم کے کینسر میں مبتلا، کینسر سے بچنے کے لئے ڈاکٹروں اہم مشورہ
کے جی ایم یو کے شتابدی بھون میں ایک بیداری ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے علاج میں غفلت نہ برتنے کا مشورہ دیا۔
Published : September 27, 2025 at 6:41 PM IST
لکھنؤ: اتر پردیش میں تقریباً دس ہزار خواتین رحم کے کینسر سے لڑ رہی ہیں۔ 75 سے 80 خواتین میں سے ایک کو خطرہ ہے۔ جن خواتین کو پیٹ میں گیس، اپھارہ، بھوک میں کمی، وزن میں کمی، یا بار بار پیشاب آنے کا سامنا ہوتا ہے انہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سنگین ڈمبگرنتی بیماری کی علامات ہیں۔ رحم کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر علامات ظاہر ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ غفلت صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔
یہ مشورہ کے جی ایم یو میں سرجیکل آنکولوجی ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر وجے کمار نے دیا۔ وہ ہفتہ کو شتابدی بھون کی تیسری منزل پر منعقدہ بیداری ورکشاپ سے خطاب کررہے تھے۔
خواتین اپنی بیماری چھپاتی ہیں: شعبہ سرجیکل آنکولوجی کی ڈاکٹر نسیم اختر نے کہا کہ خواتین شرم اور ہچکچاہٹ کی وجہ سے اپنی بیماری چھپاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 20 سے 30 فیصد خواتین پہلے اور دوسرے مرحلے میں ہسپتال پہنچ رہی ہیں۔ تقریباً 70 فیصد خواتین تیسرے یا چوتھے مرحلے میں ہسپتال میں داخل ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاج اور ہمت سے کینسر کو شکست دی جا سکتی ہے۔
درمیان میں علاج بند کرنا مہلک ہے: ڈاکٹر نسیم نے کہا کہ چھ سے آٹھ ماہ کے علاج کے بعد بہت سے مریض معمول کی زندگی میں واپس آجاتے ہیں۔ تاہم، ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ایک مکمل علاج کا طریقہ ضروری ہے۔ درمیان میں علاج بند کرنا خطرناک ہے۔ علاج مکمل کرنے کے بعد، ہر تین ماہ بعد اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اس کے بعد ہر چھ ماہ بعد فالو اپ ضروری ہے۔ اس وقت کے دوران، اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ضروری ٹیسٹ کروائیں۔
علاج میں حکومتی مدد: ڈاکٹر نسیم نے کہا کہ کینسر کا علاج مہنگا ہے، لیکن سستے آپشنز بھی ہیں۔ لہذا، علاج تلاش کریں۔ حکومت مریضوں کے علاج کے لیے مالی امداد بھی فراہم کر رہی ہے۔ آیوشمان، وزیراعظم اور چیف منسٹر ریلیف فنڈ جیسی اسکیمیں نافذ کی جارہی ہیں۔ لہذا، فنڈز کی کمی کی وجہ سے علاج بند کرنا ایک آپشن نہیں ہے۔
مریضوں کو دیے گئے گرین کارڈ: ڈاکٹر سمیر گپتا نے کہا کہ کینسر رابطے یا کھانا بانٹنے سے نہیں پھیلتا۔ کینسر کے مریضوں کے ساتھ نارمل لوگوں کی طرح سلوک کیا جائے۔ اس موقع پر مریضوں نے اپنے علاج کے تجربات سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر راجیو گپتا نے بتایا کہ پروگرام کے دوران مریضوں کو گرین کارڈ تقسیم کئے گئے۔ اس کارڈ کے ذریعے مریض باآسانی آؤٹ پیشنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکیں گے۔