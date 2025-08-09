جنوب مشرقی دہلی میں 100 فٹ دیوار گرنے سے 8 افراد ہلاک

نئی دہلی: دہلی میں موسلا دھار بارش کے درمیان، جنوبی مشرقی دہلی کے جیت پور تھانہ علاقے میں سنیچر کے روز شمشان گھاٹ کی 100 فٹ لمبی دیوار گر گئی، جس کے نتیجے میں سات افراد ہلاک ہوگئے۔
یہ واقعہ ہفتہ کی صبح تقریباً 9:30 بجے اس وقت پیش آیا جب شمشان کی دیوار ہری نگر گاؤں کے پیچھے کچی آبادی پر گر گئی۔ موقع پر پہنچے ڈی سی پی ساؤتھ ایسٹ ہیمنت تیواری نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس 5 سے 7 منٹ میں موقع پر پہنچ گئی۔
جلد ہی ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور ملبے تلے دبے لوگوں کو نکال لیا گیا تاہم ان میں سے سات دم توڑ گئے۔ جنوب مشرقی دہلی میں شمشان گھاٹ کی دیوار گرنے کے بعد امدادی کاروائی جاری ہے۔
زخمیوں کو ایمس ٹراما سینٹر اور صفدر جنگ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے جبکہ دہلی پولیس، فائر بریگیڈ، این ڈی آر ایف کی ٹیمیں بچاؤ آپریشن میں مصروف ہیں۔
حکام نے بتایا کہ دہلی کے ہری نگر میں آج صبح شدید بارش کے دوران ایک دیوار گرنے سے کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔ دہلی فائر سروس نے بتایا کہ فائر ڈپارٹمنٹ کو صبح 9.16 بجے اس واقعہ کے بارے میں کال موصول ہوئی، اور پولیس ٹیموں کے ساتھ تین فائر ٹرکوں کو موقع پر پہنچایا گیا۔
حکام نے بتایا کہ گرنے کی اصل وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ قومی راجدھانی میں رات بھر تیز بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے کئی علاقوں میں پانی جمع ہوگیا۔