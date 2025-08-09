Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

جنوب مشرقی دہلی میں 100 فٹ دیوار گرنے سے 8 افراد ہلاک - WALL COLLAPSES IN SOUTH EAST DELHI

جیت پور علاقے میں شمشان گھاٹ کی دیوار کچی آبادیوں پر گرنے سے آٹھ افراد ہلاک ہوگئے۔

جنوب مشرقی دہلی میں 100 فٹ دیوار گرنے سے 8 افراد ہلاک
جنوب مشرقی دہلی میں 100 فٹ دیوار گرنے سے 8 افراد ہلاک (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 9, 2025 at 4:40 PM IST

2 Min Read

نئی دہلی: دہلی میں موسلا دھار بارش کے درمیان، جنوبی مشرقی دہلی کے جیت پور تھانہ علاقے میں سنیچر کے روز شمشان گھاٹ کی 100 فٹ لمبی دیوار گر گئی، جس کے نتیجے میں سات افراد ہلاک ہوگئے۔

یہ واقعہ ہفتہ کی صبح تقریباً 9:30 بجے اس وقت پیش آیا جب شمشان کی دیوار ہری نگر گاؤں کے پیچھے کچی آبادی پر گر گئی۔ موقع پر پہنچے ڈی سی پی ساؤتھ ایسٹ ہیمنت تیواری نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس 5 سے 7 منٹ میں موقع پر پہنچ گئی۔

جلد ہی ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور ملبے تلے دبے لوگوں کو نکال لیا گیا تاہم ان میں سے سات دم توڑ گئے۔ جنوب مشرقی دہلی میں شمشان گھاٹ کی دیوار گرنے کے بعد امدادی کاروائی جاری ہے۔

زخمیوں کو ایمس ٹراما سینٹر اور صفدر جنگ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے جبکہ دہلی پولیس، فائر بریگیڈ، این ڈی آر ایف کی ٹیمیں بچاؤ آپریشن میں مصروف ہیں۔

حکام نے بتایا کہ دہلی کے ہری نگر میں آج صبح شدید بارش کے دوران ایک دیوار گرنے سے کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔ دہلی فائر سروس نے بتایا کہ فائر ڈپارٹمنٹ کو صبح 9.16 بجے اس واقعہ کے بارے میں کال موصول ہوئی، اور پولیس ٹیموں کے ساتھ تین فائر ٹرکوں کو موقع پر پہنچایا گیا۔

یہ بھی پڑھیں: دیوار گرنے سے ایک ہی خاندان کے چار افراد کی المناک موت - UTTARKASHI DISASTER

حکام نے بتایا کہ گرنے کی اصل وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ قومی راجدھانی میں رات بھر تیز بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے کئی علاقوں میں پانی جمع ہوگیا۔

نئی دہلی: دہلی میں موسلا دھار بارش کے درمیان، جنوبی مشرقی دہلی کے جیت پور تھانہ علاقے میں سنیچر کے روز شمشان گھاٹ کی 100 فٹ لمبی دیوار گر گئی، جس کے نتیجے میں سات افراد ہلاک ہوگئے۔

یہ واقعہ ہفتہ کی صبح تقریباً 9:30 بجے اس وقت پیش آیا جب شمشان کی دیوار ہری نگر گاؤں کے پیچھے کچی آبادی پر گر گئی۔ موقع پر پہنچے ڈی سی پی ساؤتھ ایسٹ ہیمنت تیواری نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس 5 سے 7 منٹ میں موقع پر پہنچ گئی۔

جلد ہی ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور ملبے تلے دبے لوگوں کو نکال لیا گیا تاہم ان میں سے سات دم توڑ گئے۔ جنوب مشرقی دہلی میں شمشان گھاٹ کی دیوار گرنے کے بعد امدادی کاروائی جاری ہے۔

زخمیوں کو ایمس ٹراما سینٹر اور صفدر جنگ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے جبکہ دہلی پولیس، فائر بریگیڈ، این ڈی آر ایف کی ٹیمیں بچاؤ آپریشن میں مصروف ہیں۔

حکام نے بتایا کہ دہلی کے ہری نگر میں آج صبح شدید بارش کے دوران ایک دیوار گرنے سے کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔ دہلی فائر سروس نے بتایا کہ فائر ڈپارٹمنٹ کو صبح 9.16 بجے اس واقعہ کے بارے میں کال موصول ہوئی، اور پولیس ٹیموں کے ساتھ تین فائر ٹرکوں کو موقع پر پہنچایا گیا۔

یہ بھی پڑھیں: دیوار گرنے سے ایک ہی خاندان کے چار افراد کی المناک موت - UTTARKASHI DISASTER

حکام نے بتایا کہ گرنے کی اصل وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ قومی راجدھانی میں رات بھر تیز بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے کئی علاقوں میں پانی جمع ہوگیا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

SOUTH EAST DELHIWALL COLLAPSESجنوب مشرقی دہلیجیت پور علاقےWALL COLLAPSES IN SOUTH EAST DELHI

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.