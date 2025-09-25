لمحہ فکریہ: 10 سالہ لڑکے نے 5 سالہ لڑکی کی عصمت دری کی، ملزم پانچویں جماعت کا طالب علم
متاثرہ کی والدہ کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے لڑکی کا طبی معائنہ کرایا ہے۔
Published : September 25, 2025 at 9:58 PM IST
کشی نگر: اتر پردیش کے کشی نگر میں کپتن گنج تھانہ علاقہ میں 5 سالہ بچی کی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ ایک 10 سالہ لڑکے نے انجام دیا۔ متاثرہ کی والدہ کی شکایت پر پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کا طبی معائنہ بھی کرایا گیا ہے۔ ملزم پانچویں جماعت میں پڑھتا ہے۔
یہ واقعہ بدھ کو پیش آیا۔ خاتون اپنی 5 سالہ بیٹی اور بیٹے کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ متاثرہ کی ماں نے بتایا کہ دوپہر کے وقت بارش ہو رہی تھی۔ اس کی چھوٹی بیٹی گھر میں کھیل رہی تھی۔ ایک پڑوسی کا بچہ بھی اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ انہیں کھیلنا چھوڑ کر اپنے بیٹے کو مدرسے سے لینے چلی گئی۔
جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مدرسے سے گھر واپس آئی تو اس کی بیٹی رو رہی تھی۔ پوچھنے پر اس نے اعتراف کیا کہ ملزم نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اسے کھیلنے کے بہانے اپنے گھر لے گیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔
متاثرہ کی والدہ نے بتایا کہ جب اس نے ملزم سے پوچھ گچھ کی تو اس نے شروع میں کچھ کہنے سے انکار کردیا۔ جب اس نے اسے تھپڑ مارا تو اس نے لڑکی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کرنے کا اعتراف کیا۔ وہ ملزم کو پکڑ کر اس کے گھر لے گئی، اور اس کے گھر والوں سے شکایت کی۔ اس کے بعد وہ لڑکی کو تھانے لے گیی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ ملزم کے اہل خانہ کرائے کے کمرے میں رہتے ہیں۔
ایس ایچ او کپتن گنج نے بتایا کہ متاثرہ کی ماں کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ متاثرہ کو طبی معائنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ لڑکی کے والد حیدرآباد میں مزدوری کرتے ہیں۔
