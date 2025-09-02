ETV Bharat / sports

ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ: گجرات کی پہلی جونیئر شاٹ گن شوٹر یشایاہ حافظ نے تمغہ جیتا - YESHAYA HAFIZ SHOTGUN SHOOTER

یشایاہ حافظ بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی نمائندگی کرنے والی گجرات کی پہلی جونیئر شاٹ گن شوٹر ہیں۔

گجرات کی پہلی جونیئر شاٹ گن شوٹر یشایاہ حافظ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 2, 2025 at 7:08 AM IST

حیدرآباد، تلنگانہ: ہندوستان نے قازقستان میں منعقد 16ویں ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ میں کل 99 تمغے جیتے ہیں جن میں 50 گولڈ، 26 سلور اور 23 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ اس فہرست میں گجرات کے یشایاہ بھی شامل ہیں۔ جنہوں نے ڈبل ٹریپ اوپن سنگل خواتین کے زمرے میں کانسی کا تمغہ اور ٹیم زمرے میں ہندوستان کے لیے طلائی تمغہ جیتنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

گجرات کی جونیئر شاٹ گن شوٹر اشیا

یشایاہ حافظ ٹھیکیدار کی عمر صرف 18 سال ہے اور وہ داہود، گجرات کی رہائشی ہے۔ اس نے ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر کے داہود سمیت گجرات کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔

ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ میں یشایاہ حافظ نے کانسی کا تمغہ جیتا (ETV Bharat)

اشیا گجرات سے تعلق رکھنے والی پہلی جونیئر شاٹ گن شوٹر ہے جو ہندوستان کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کا اس کھیل سے لگاؤ ​​اس قدر تھا کہ اس نے 12 سال کی عمر میں شوٹنگ شروع کی اور 2021 میں پیرو میں منعقدہ آئی ایس ایس ایف جونیئر ورلڈ چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیت کر حیرت انگیز کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ایشیا کو بچپن سے ہی شوٹنگ کا شوق تھا اور اس کے اہل خانہ نے بھی اسے آگے بڑھانے میں بھرپور تعاون کیا۔

خاندان کا خواب

اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یشایاہ کو بچپن سے ہی شوٹنگ کا شوق تھا۔ اس کے لیے خاندان ہمیشہ اس کے ساتھ رہا ہے اور خاندان کو ہر مقابلے میں عیاش کی شاندار کارکردگی پر فخر ہے۔ آج یہ نہ صرف داہود بلکہ پورے ہندوستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مستقبل میں بھی ہندوستان کے لیے گولڈ میڈل لائے۔ ہم نے ٹریننگ اور رائفل سمیت تمام سامان مہیا کر دیا ہے اور ان کی پریکٹس کا بھی انتظام کیا ہے۔

یشایاہ کی کامیابی گجرات کے لیے فخر کا لمحہ

یشایاہ کی کامیابی میں ساولی تعلقہ رائفل ایسوسی ایشن کا تعاون اور کوچ سدھارتھ پوار کی رہنمائی شامل ہے۔ یشایاہ اس سے قبل قومی سطح پر 50 سے زائد طلائی اور چاندی کے تمغے جیت چکی ہیں۔ داہود میں 12ویں تک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، وہ اس وقت پونے میں لبرل آرٹس کی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور شوٹنگ میں بھی اپنی کامیابیوں کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ایشیا کی کامیابی داہود اور گجرات کے لیے فخر کا لمحہ بن رہی ہے اور اس کی کامیابی مستقبل کے شوٹرز کے لیے ایک تحریک ثابت ہوگی۔

ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ میں یشایاہ حافظ نے کانسی کا تمغہ جیتا (ETV Bharat)
