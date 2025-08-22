ایشین گیمز کے لیے سرینگر میں ووشو ٹرائلز شروع، ملک کے200 کھلاڑی شریک

سرینگر: (پرویز الدین) 20 ویں ایشین گیمز کے لئے ووشو ٹرائلز جمعرات کو سرینگر کے شیر کشمیر انڈور اسٹیڈیم میں شروع ہوئے۔ 24 اگست تک جاری رہنے والے تین روزہ ایونٹ کا افتتاح نوجوانوں کے امور اور کھیل کی مرکزی وزیر مملکت رکشا نکھل کھڈسے نے کیا۔ ایشین گیمز 2026 میں جاپان کے ایچی ناگویا میں منعقد ہونگے۔
اس موقعے پر کھڑسے نے جموں و کشمیر میں نوجوانوں کی ترقی اور سیاحت کے فروغ کے لیے کھیلوں کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنے پر حکومت کی توجہ کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کھیلو انڈیا پہل کے تحت ہونے والے ایونٹس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ سرینگر میں منعقدہ واٹر اسپورٹس فیسٹیول، خطے میں کھیل اور سیاحت دونوں کو فروغ دینے کے لیے موثر اور کار گر ثابت ہوگا۔
کھڑسے نے کشمیر میں ٹرائلز اور مقابلوں کی میزبانی کی اہمیت پر بھی زور دیا تاکہ ملک بھر کے کھلاڑیوں کو وادی کی ثقافت سے روشناس کرایا جا سکے اور قومی اتحاد کو مضبوط کیا جا سکے۔
ہندوستان میں کھیلوں کے مستقبل پر، انہوں نے نوٹ کیا کہ حکومت کی نئی اسپورٹس پالیسی کا مقصد ملک کے ہر کونے تک رسائی کو بڑھانا ہے۔ انہوں نے ایک بڑھتے ہوئے مسابقتی شعبے کے طور پر آن لائن گیمنگ کے درمیان فرق کو بھی واضح کیا جس میں مالیاتی لین دین اور ای-اسپورٹس شامل ہیں جس کے بارے میں ان کے بقول اولمپک کی سطح سمیت ایک امید افزا مستقبل ہے۔
بھارت کے ووشو کوچ کلدیپ ہنڈو ٹرائلز کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ 2026 میں چاپان میں منعقد ہونی والے ایشین گیمز کے ٹرائلز میں ملک بھر کے 200 کھلاڑی مختلف زمروں میں حصہ لے رہے ہیں جن میں 56 کھلاڑیوں کو سلیکٹ کرنا ہے۔ 7 کیٹیگریز میں 8 بہترین کھلاڑیوں کو منتخب ہوں گے۔ بعد میں سبھی منتخب کھلاڑیوں کے لیے کوچ کیمپ بھی منعقد کئے جارہے ہیں جبکہ رینکنگ ٹورنامنٹ کے ساتھ ساتھ کھلاڑی کو مزید ٹریننگ کے لیے ایران یا چینا بھی بھیجا جائے گا۔ ایسے میں یہاں سے منتخب کھلاڑیوں کو اگلے جون تک اپنی مکمل ٹریننگ کے ساتھ ایشین گیمز کے لیے تیار رہنا یے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سال2018 کے ایشین گیمز میں وویشو میں ہی جموں وکشمیر نے پہلا میڈل حاصل کیا تھا۔