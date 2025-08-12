حیدرآباد، تلنگانہ: چین کے شہر چینگڈو سے ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے جہاں ورلڈ گیمز 2025 میں حصہ لینے والے اطالوی ایتھلیٹ 'مٹیا ڈیبرٹولس' بے ہوش ہو کر گر کر چل بسے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کھلاڑی اورینٹیئرنگ مقابلے میں حصہ لے رہا تھا۔ منتظمین اور کھیل کی گورننگ باڈی نے منگل کو اس کی تصدیق کی۔
اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ڈیبرٹولس 8 اگست بروز جمعہ کی صبح مردوں کے درمیانی فاصلے اورینٹیئرنگ ایونٹ کے دوران بے ہوش پایا گیا، جائے وقوعہ پر فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ بعد ازاں انہیں انتہائی نگہداشت کے لیے چین کے ایک معروف طبی ادارے میں منتقل کر دیا گیا۔ جہاں علاج کے دوران منگل 12 اگست کو ان کی موت ہو گئی۔
اورینٹیئرنگ ایک خطرناک کھیل ہے
ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اورینٹیئرنگ ایک چیلنجنگ اور خطرناک کھیل ہے، جس میں نقشے اور کمپاس کے ذریعے پہاڑوں اور متنوع خطوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اطالوی کھلاڑی کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔
اطالوی کھلاڑی کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار
انٹرنیشنل ورلڈ گیمز ایسوسی ایشن، 2025 ورلڈ گیمز کی آرگنائزنگ کمیٹی اور انٹرنیشنل اورینٹیرنگ فیڈریشن نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اطالوی کھلاڑی کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے، 'ہم سب اس واقعے سے صدمے میں ہیں اور کھلاڑی کے اہل خانہ، دوستوں اور پوری اورینٹیئرنگ کمیونٹی سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری تعزیت اس واقعے سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ ہے۔'
اورینٹیئرنگ کمیونٹی کی ہر ممکن مدد
اس کے علاوہ، تنظیموں نے ایتھلیٹ کے خاندان اور اورینٹیئرنگ کمیونٹی کو مسلسل تعاون فراہم کرنے کا عہد کیا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم سب مٹیا ڈیبرٹولس کے خاندان اور اورینٹیئرنگ کمیونٹی کی ہر ممکن مدد کرتے رہیں گے۔
انٹرنیشنل اورینٹیئرنگ فیڈریشن نے اس واقعے پر کیا کہا؟
انٹرنیشنل اورینٹیئرنگ فیڈریشن کے صدر ٹام ہالویل نے گہرے رنج وغم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، 'میں اس المناک جانی نقصان کو الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا۔ ہماری تعزیت ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے جو مٹیا کی موت پر سوگوار ہیں۔ میں عالمی اورینٹیئرنگ کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ان کی یاد کا احترام کریں۔'
مٹیا ڈیبرٹولس اطالوی قومی ٹیم کے رکن تھے
آپ کو بتاتے چلیں کہ مٹیا ڈیبرٹولس اطالوی قومی ٹیم کے رکن تھے اور کئی عالمی چیمپئن شپ اور ورلڈ کپ میں حصہ لے چکے ہیں۔ ورلڈ کپ فائنل 2022 ریلے میں اطالوی ٹیم کے ساتھ پانچویں پوزیشن حاصل کرنا بین الاقوامی سطح پر ان کی بہت سی قابل ذکر کامیابیوں میں سے ایک ہے۔