ویمنز ورلڈ کپ: پاکستان کے خلاف میچ سے قبل بھارت کے ٹریننگ سیشن میں سانپ نے مچایا کہرام
پاکستان کے خلاف ویمنز ورلڈ کپ کے مقابلے سے قبل کولمبو میں ایک غیر معمولی مہمان نے ہندوستان کے تربیتی سیشن میں خلل ڈالا۔
Published : October 4, 2025 at 12:56 PM IST
حیدرآباد: ویمنز ورلڈ کپ میں ہندوستانی خواتین اتوار کو پاکستان کے خلاف میدان میں اتریں گی۔ حال ہی میں ختم ہونے والے ایشیا کپ میں ان دونوں ممالک کے درمیان کیا ہوا اس پر غور کرتے ہوئے اس میچ کے بارے میں بہت زیادہ اندیشے اور توقعات ہیں۔ تاہم، خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے خلاف میچ سے قبل، ہندوستان کی خواتین کے تربیتی سیشن میں ایک غیر معمولی مہمان دیکھنے کو ملا۔
پنڈال میں سانپ کا نظر آنا عام بات نہیں ہے، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے ماضی میں رینگنے والے جانور کو دیکھا جا چکا ہے۔ اس طرح کے واقعہ نے لنکا پریمیئر لیگ فکسچر کے دوران کھیل میں خلل ڈالا ہے اور اس وقت بھی اس خبر کی سرخیاں بنی تھیں۔ اس کے علاوہ، اس سال جولائی میں سری لنکا-بنگلہ دیش ون ڈے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔
سانپ کو اسٹینڈز کے قریب رینگتے ہوئے دیکھا گیا
خبر کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے روز، سرمئی رنگ کے سانپ کو نالیوں اور اسٹینڈز کے قریب اس وقت رینگتے ہوئے دیکھا گیا جب ہندوستانی کھلاڑی اپنے ٹریننگ سیشن کے لیے نیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔
پاکستان نے بھارت کو کبھی شکست نہیں دی
شریک میزبان سری لنکا کے خلاف جیت کے بعد، بھارت اتوار کو خواتین کے ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں روایتی حریف پاکستان کے خلاف میدان میں اترے گا۔ پاکستان نے بھارت کو 11 ون ڈے میچوں میں کبھی شکست نہیں دی ہے۔
اس بار خواتین کی ملاقات متوقع
دونوں ٹیمیں ان دو ممالک کے گرد مردوں کے ایشیا کپ میں تین ہفتوں کے زبردست ڈرامے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے ہوں گی۔ یہ سارا معاملہ بھارت کی جانب سے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین اور ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے سربراہ محسن نقوی سے ونر ٹرافی لینے سے انکار پر ختم ہوا۔ اس بار خواتین کی ملاقات متوقع ہے اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کپتان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں یا نہیں؟۔
ٹورنامنٹ میں ہندوستان، پاکستان کے مقابلہ میں فیورٹ
پاکستان اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف سات وکٹوں سے ہار گیا تھا۔ ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز اور ٹورنامنٹ میں دونوں ٹیموں کی کارکردگی کا موازنہ ہندوستان کو مقابلہ جیتنے کا فیورٹ بناتا ہے۔