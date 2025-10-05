ویمنز ورلڈ کپ 2025: بھارت نے پاکستان کو 88 رنز سے شکست دی
بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کو ویمنز ورلڈ کپ میں ہرا کر اپنی برتری ثابت کر دی۔ یہ میچ سنسنی خیز تھا!
Published : October 5, 2025 at 11:12 PM IST
حیدرآباد : کولمبو میں کھیلے گئے ویمنز ورلڈ کپ 2025 کے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 88 رنز سے شکست دی۔ پاکستان 248 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صرف 159 رنز پر ڈھیر ہو گیا۔
بھارت کی جانب سے کرانتی گاؤڈ اور دیپتی شرما نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا۔ دونوں نے تین، تین وکٹیں حاصل کر کے پاکستان کی بیٹنگ لائن کو تباہ کر دیا۔
پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے 247 رنز بنائے جس میں ہرلین دیول نے 46 رنز کی بہترین اننگز کھیلی۔ پاکستان کی ڈیانا بیگ نے چار وکٹیں حاصل کیں۔
پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، لیکن میچ سے پہلے کوئی ہینڈ شیک نہیں ہوا۔ بھارت کی اننگز میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ منڈھانا کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی بھارت نے 100 رنز کا ہندسہ عبور کیا۔
کھیل کے دوران عجیب و غریب رکاوٹیں بھی آئیں، کبھی کیڑوں کی وجہ سے تو کبھی بارش کے خطرے سے۔ ہرلین نے شاندار بلے بازی کی لیکن بدقسمتی سے اپنی نصف سنچری مکمل نہ کر سکیں۔ بھارت نے پاکستان کو 248 رنز کا ہدف دیا۔
ہدف کے تعاقب میں پاکستان کا آغاز اچھا نہ رہا۔ پاکستانی کھلاڑی کے رن آؤٹ کے بعد کرانتی گاؤڈ نے لگاتار وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان کی ٹیم 10 اوورز میں 25 رنز پر 2 وکٹیں گنوا چکی تھی۔ سدرہ امین اور نٹالیہ نے 50 رنز کی شراکت داری کی، لیکن کرانتی گاؤڈ نے ایک بار پھر اہم وکٹ حاصل کی۔ سدرہ امین نے شاندار نصف سنچری بنائی اور ٹیم کو سہارا دیا۔ تاہم، کرانتی کی شاندار باؤلنگ نے پاکستان کو دباؤ میں رکھا۔
پاکستان کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ دیپتی نے اپنی دوسری وکٹ حاصل کی اور سدرہ امین 81 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئیں۔ ہرمن پریت کی شاندار فیلڈنگ نے پاکستان کی نویں وکٹ گرائی۔ آخر کار، بھارت نے پاکستان کو 88 رنز سے شکست دے کر ایک بار پھر اپنی برتری ثابت کی۔ بھارت کےلئے یہ ایک یادگار میچ تھا۔ بھارتی ٹیم نے اپنی بہترین کارکردگی سے شائقین کے دل جیت لیے۔
یہ بھی پڑھیں: ٹیم انڈیا کو ملا نیا ون ڈے کپتان، جانئے کس کو ملی کمان، روہت بلے باز کے طور پر ٹیم میں واپس
بھارت نے ویمنز ون ڈے میں پاکستان سے کبھی شکست نہیں کھائی۔ یہ جیت اس ناقابل شکست ریکارڈ کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ یہ مقابلہ کولمبو کے غیر جانبدار مقام پر کھیلا گیا۔