ایشیا کپ میں بھارت۔ پاکستان کا مقابلہ منسوخ ہو جائے گا؟ 'کیا یہ میچ پہلگام حملے میں جان گنوانے والوں کے اوپر ہے'؟ - IND VS PAK ASIA CUP 2025

کئی سیاست دانوں نے پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا میچ نہ کھیلنے کی آواز اٹھائی ہے۔

ایشیا کپ میں بھارت۔ پاکستان کا مقابلہ منسوخ ہو جائے گا؟
ایشیا کپ میں بھارت۔ پاکستان کا مقابلہ منسوخ ہو جائے گا؟ (Image Source: IANS)
حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 کی تاریخ جیسے جیسے قریب آرہی ہے، ہندوستان بمقابلہ پاکستان میچ کو لے کر بی سی سی آئی اور حکومت پر اپوزیشن لیڈروں کی طنز بھی بڑھ گئی ہے۔ کئی سیاست دانوں نے پارلیمنٹ میں اس میچ کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور پاکستان کے خلاف کسی قسم کا میچ نہ کھیلنے کی درخواست کی ہے۔ ان لیڈروں نے پی ایم مودی کے اس بیان کا بھی حوالہ دیا کہ جب پی ایم کہتے ہیں کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے تو پھر کھیل اور خون ایک ساتھ کیسے بہہ سکتے ہیں۔

بھارت بمقابلہ پاکستان میچ پر سوالیہ نشان

حال ہی میں شیو سینا (یو بی ٹی) کے رہنما آدتیہ ٹھاکرے نے 20 اگست کو ہندوستان بمقابلہ پاکستان میچ کے خلاف مرکزی وزیر کھیل منسکھ منڈاویہ کو ایک خط لکھا ہے اور بہت سے سوالات پوچھے ہیں۔ جسے انہوں نے اپنے سابق اکاؤنٹ پر بھی شیئر کیا ہے۔ آج ایک بار پھر آدتیہ نے اسی پوسٹ کو ری ٹویٹ کیا اور مرکزی وزیر کھیل کو لکھے گئے خط کو اجاگر کیا اور سوال پوچھا کہ کیا یہ کھیل پہلگام حملے میں جان گنوانے والوں سے بالاتر ہے؟ کیا یہ کھیل ہمارے فوجیوں کی قربانیوں سے بالاتر ہے؟ انہوں نے مزید لکھا کہ جب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے تو پھر بی سی سی آئی کا ریونیو اور ہندوستانیوں کا خون ایک ساتھ کیوں بہے گا؟

وزیر کھیل کو آدتیہ ٹھاکرے کا خط

خط میں آدتیہ ٹھاکرے نے لکھا تھا کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے بہت سے ممالک کھیلوں میں الگ تھلگ ہو گئے ہیں۔ دہشت گردی بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے ملک کو پرامن طریقے سے آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ پچھلی دہائی میں ملک اور اس کے شہریوں کو پاکستان کی طرف سے بارہا دہشت گردانہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور مرکزی حکومت نے مسلسل اس بات کا اعادہ کیا ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم نے لال قلعہ کی فصیل سے یہ بھی کہا تھا کہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ پھر بھی، شاید بی سی سی آئی کی ضد اور پیسوں اور اشتہارات سے ہونے والی آمدنی کی خواہش کی وجہ سے، وہ ہمارے فوجیوں کے سندور اور جانوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔

کئی سوال پوچھے

انہوں نے کہا اس کے باوجود افسوس کی بات ہے کہ بی سی سی آئی ایک ٹیم کو پاکستان کے ساتھ ایشیا کپ میں کھیلنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ کیا بی سی سی آئی قومی مفاد سے بالاتر ہے؟ کیا یہ ہمارے فوجیوں کی قربانیوں سے بالاتر ہے؟ کیا یہ پہلگام میں حملے کا سامنا کرنے والوں کی سندور سے اوپر ہے؟'

آدتیہ ٹھاکرے نے اپنے خط میں یہ سوال بھی پوچھا، 'ہم نے دنیا بھر میں وفود بھیجے اور کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ اب کیا ہم یہ ثابت کرنے کے لیے دنیا بھر میں وفود بھیجیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کرکٹ کیوں کھیل رہے ہیں؟'

ایشیا کپ 2025 میں ہندوستان

آپ کو بتاتے چلیں کہ ایشیا کپ 2025 اگلے ماہ 9 ستمبر سے یو اے ای میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ جس میں ہندوستان اپنی مہم کا آغاز 10 ستمبر کو یو اے ای کے خلاف کرے گا۔ اس کے بعد ہندوستان کا دوسرا میچ 14 ستمبر کو دبئی میں پاکستان کے خلاف ہوگا اور پھر ہندوستان اپنا آخری گروپ میچ 19 ستمبر کو عمان کے خلاف کھیلے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ 28 ستمبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔

