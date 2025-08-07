پاکستان کرکٹ ٹیم ان دنوں ویسٹ انڈیز کے دورے پر ہے۔ جہاں انہیں تین ٹی ٹوئنٹی کے ساتھ تین ون ڈے میچوں کی سیریز کھیلنی ہے۔ ٹی ٹوئنٹی سیریز ختم ہوگئی۔ جسے پاکستان نے سلمان آغا کی قیادت میں 2-1 سے جیت لیا۔ اب دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز آٹھ اگست سے شروع ہونے جا رہی ہے۔
دونوں ٹیموں نے اس سیریز کے لیے اپنے سکواڈ کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کے فاسٹ گیند باز الزاری جوزف کو آرام دے دیا گیا ہے جب کہ آل راؤنڈر روماریو شیفرڈ ٹیم میں واپس آ رہے ہیں۔
کرکٹ ویسٹ انڈیز (سی ڈبلیو آئی) نے کہا کہ انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے دوروں پر حالیہ کامیابیوں کے بعد 15 رکنی اسکواڈ کے اہم کھلاڑی بدستور برقرار رہیں گے اور وہ مسلسل چوتھی ہوم ون ڈے سیریز جیتنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ویسٹ انڈیز اس وقت آئی سی سی مردوں کی ون ڈے ٹیم رینکنگ میں 10 ویں نمبر پر ہے جب کہ پاکستان بھارت، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے بعد چوتھے نمبر پر ہے۔
ویسٹ انڈیز بمقابلہ پاکستان ونڈے سیریز کا شیڈول
آٹھ اگست کو سیریز کے پہلے میچ کے بعد اگلے دو میچ 10 اور 12 اگست کو کھیلے جائیں گے۔ ویسٹ انڈیز حال ہی میں پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز 2-1 سے ہار گئی تھی، تمام میچز فلوریڈا کے لاڈر ہل کے سینٹرل بروورڈ ریجنل پارک میں کھیلے گئے تھے۔ یہ مسلسل ساتواں موقع تھا جب پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتی۔
ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کا ون ڈے سکواڈ
دوسری جانب پاکستان نے ٹور شروع ہونے سے قبل ہی اپنے ون ڈے سکواڈ کا اعلان کر دیا تھا۔ جس میں تینوں اسٹار کھلاڑی بابر اعظم، کپتان محمد رضوان اور شاہین آفریدی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسکواڈ میں عبداللہ شفیق، فخر زمان، صائم ایوب، حسن نواز، سلمان آغا، حسین طلعت، فہیم اشرف، محمد نواز، محمد حارث، نسیم شاہ، حسن علی، سفیان مقیم اور ابرار احمد شامل ہیں۔
پاکستان کے خلاف ویسٹ انڈیز کا ون ڈے سکواڈ
شائی ہوپ (کپتان)، جیول اینڈریو، جیڈیا بلیڈز، کیسی کارٹی، روسٹن چیس، میتھیو فورڈ، جسٹن گریویز، عامر جنگو، شمر جوزف، برینڈن کنگ، ایون لیوس، گڈاکیش موتی، شیرفین ردرفورڈ، جیڈن سیلس اور روماریو شیفرڈ۔
