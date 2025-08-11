حیدرآباد، تلنگانہ: روسٹن چیز کی آل راؤنڈ کارکردگی اور شیرفین ردرفورڈ کی تیز اننگز کی بدولت ویسٹ انڈیز نے دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی۔ پہلے میچ میں میزبان ٹیم کو 5 وکٹوں سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ تین میچوں کی سیریز اب 1-1 سے برابر ہو گئی ہے۔ جس کی وجہ سے سیریز کا تیسرا میچ جو 12 اگست کو کھیلا جائے گا فیصلہ کن میچ ہوگیا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ کیریبیئن ٹیم چھ سال بعد پاکستان کو ون ڈے میں شکست دینے میں کامیاب ہوئی۔
ویسٹ انڈیز نے چھ سال بعد پاکستان کو ون ڈے میں شکست دے دی
کیریبین ٹیم نے آخری بار سرفراز احمد کی قیادت والی پاکستانی ٹیم کو 2019 کے ورلڈ کپ میں سات وکٹوں سے شکست دی تھی۔ اس کے بعد دونوں ممالک نے 2022 میں تین میچوں کی ون ڈے سیریز کھیلی جس میں پاکستان نے اپوزیشن کو کلین سویپ کیا۔ اب سیریز کا پہلا میچ ہارنے کے بعد ویسٹ انڈیز نے واپسی کرتے ہوئے مہمان ٹیم پر آسان جیت درج کر لی ہے۔
چیس اور ردرفورڈ نے فتح میں اہم کردار ادا کیا
بارش سے متاثرہ دوسرے میچ میں 35 اوورز میں 181 رنز کے ہدف کے تعاقب میں روسٹن چیز نے 47 گیندوں پر 49 رنز بنائے۔ جب کہ ردر فورڈ نے 33 گیندوں میں 45 رنز بنا کر اننگز کو تیز کیا اور ویسٹ انڈیز نے پانچ گیندیں باقی رہ کر میچ جیت لیا۔
وقفے وقفے سے بارش کے سبب میچ رکا
اس سے قبل ویسٹ انڈیز کے کپتان شائی ہوپ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ اوپنرز صائم ایوب اور عبداللہ شفیق نے پاور پلے میں باؤنڈری لگائی لیکن درمیان میں کئی ڈاٹ بالز تھیں۔ پاکستان وقفے وقفے سے وکٹیں کھوتا رہا اور اس لیے رنز بنانا ان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا۔ ٹیم 37 اوورز میں صرف 171/7 اسکور کر سکی۔
ویسٹ انڈیز کا آغاز اچھا نہیں تھا
ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کا آغاز اچھا نہیں تھا اور اس نے ابتدائی چار اوورز میں ہی اوپنرز برینڈن کنگ (1) اور ایون لوئس (7) کی وکٹیں گنوا دیں۔ تاہم، شائی ہوپ (32)، ردرفورڈ (45) اور چیس (49 ناٹ آؤٹ) نے ٹیم کو فتح تک پہنچانے کے لیے کارآمد اننگز کھیلی۔ چیس کو ان کی آل راؤنڈ کارکردگی کے لیے پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا، جس سے ٹیم کو پاکستان کے خلاف جیت میں مدد ملی۔