پاکستان نے تین ون ڈے میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان ویسٹ انڈیز کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ ٹرینیڈاڈ کے برائن لارا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 49 اوورز میں 280 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ جواب میں پاکستان نے 281 رنز کا ہدف 48.5 اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ سیریز کا دوسرا میچ 10 اگست کو کھیلا جائے گا۔
حسن نواز کا ون ڈے ڈیبیو
اس میچ میں پاکستانی بلے باز حسن نواز نے اپنا ون ڈے ڈیبیو ویسٹ انڈیز کے خلاف کیا۔ اس موقعے پر پاکستانی ٹیم کے منیجر نوید اکرم چیمہ نے حسن نواز کو ان کی ڈیبیو کیپ پیش کی، ساتھی کھلاڑیوں اور سپورٹ اسٹاف نے حسن نواز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
ڈیبیو میچ میں حسن نواز کی شاندار کارکردگی
پاکستان کی جانب سے صائم ایوب نے 5، عبداللہ شفیق نے 29، بابر اعظم نے 47، سلمان آغا نے 23 اور محمد رضوان نے 53 رنز بنائے۔ جب کہ حسن نواز نے پاکستان کے لیے اپنا ون ڈے میچ کھیلتے ہوئے 54 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 63 رنز کی شاندار میچ وننگ اننگز کھیلی جس میں 5 چوکے اور 3 چھکے بھی شامل تھے۔ دوسری جانب ان کے ساتھی حسین طلعت 37 گیندوں پر 41 رنز بنانے کے بعد ناٹ آؤٹ رہے۔ حسن نواز کی شاندار بلے بازی کے باعث انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔
مشکل وقت میں نواز کی شاندار بیٹنگ
بڑی بات یہ ہے کہ حسن نواز ایسے وقت میں بیٹنگ کے لیے آئے جب پاکستان 180 کے اسکور پر 5 وکٹیں گنوا چکا تھا اور اسے جیت کے لیے ابھی 101 رنز درکار تھے۔ ڈیبیو کرنے والے کے لیے اس مشکل وقت میں دباؤ کو سنبھالنا آسان نہیں تھا لیکن اس صورتحال میں بھی حسن نواز نے جو کھیل دکھایا وہ کمال تھا اور دوسری طرف حسین طلعت نے بھی ان کا خوب ساتھ دیا۔ دونوں کے درمیان چھٹی وکٹ کے لیے 104 رنز کی شراکت ہوئی۔
ویسٹ انڈیز بمقابلہ پاکستان 2025 کا پہلا ون ڈے میچ
اس سے قبل پہلے ون ڈے میں پاکستان کے کپتان محمد رضوان نے ٹاس جیت کر ویسٹ انڈیز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ جس کے بعد ایون لوئس، شائی ہوپ اور روسٹن چیز کی نصف سنچریوں کی بدولت ہوم ٹیم 280 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ پاکستان کی جانب سے شاہین آفریدی نے چار، نسیم شاہ نے تین جب کہ صائم ایوب، سلمان علی آغا اور سفیان مقیم نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ اس کے بعد پاکستان نے 281 رنز کا ہدف 49 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔
حسن نواز نے ایوارڈ جیتنے کے بعد کیا کہا؟
پلیئر آف دی میچ جیتنے کے بعد حسن نواز نے کہا کہ میں اپنے ڈیبیو میچ میں ایسی اننگز کھیل کر بہت خوش ہوں۔ کوشش کروں گا کہ مستقبل میں بھی ایسا ہی کھیلوں اور اپنے ملک کو میچ جتواؤں۔ طلعت کے ساتھ 100 رنز کی شاندار پارٹنرشپ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا پلان تھا کہ حسین طلعت اسپن کو نشانہ بنائیں اور میں فاسٹ باؤلنگ کو نشانہ بناؤں، جو ہمارے کام آیا۔
حسن نواز کون ہے؟
حسن نواز پاکستان کے ابھرتے ہوئے بلے باز ہیں۔ وہ سنہ 2002 میں پنجاب کے شہر لیہ میں پیدا ہوئے۔ حسن نواز ایک انتہائی جدید، ٹاپ آرڈر کے دائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں۔ نواز ٹیپ بال کرکٹ کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے، لیکن بہتر مواقع کی تلاش میں اسلام آباد منتقل ہونے کے بعد ان کی صلاحیتیں ایک سنجیدہ کھلاڑی کے طور پر ابھریں۔
وہ انڈر 19 ٹیم میں شامل ہونے سے پہلے لکی اسٹار کرکٹ کلب کے لیے کھیلتے تھے۔ اگرچہ انہیں کھیلنے کا زیادہ وقت نہیں ملا، لیکن انہیں 2022 کشمیر پریمیئر لیگ میں میرپور رائلز کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہیں پر انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کرکٹ کے کچھ بڑے ناموں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کیا، جن میں شعیب ملک (اس کے ابتدائی ہیرو) اور عماد وسیم شامل ہیں۔
حسن نواز نے سنہ 2023 میں اپنا پی ایس ایل ڈیبیو کیا لیکن وہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے کچھ خاص نہیں کر پائے۔ چوٹ نے ان کے کریئر کی رفتار کو روک دیا۔ لیکن وہ سنہ 2024 میں مکمل طور پر فٹ ہو کر واپس آئے اور مسلسل رنز بنائے۔ سنہ 2025 میں وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے کھیلے، انہوں نے 12 میچوں میں 57 کی اوسط سے 399 رنز بنائے۔
نواز کا اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز خراب تھا کیونکہ وہ اپنے پہلے دو T20I میچوں میں صفر پر آؤٹ ہو گئے۔ لیکن تیسرے T20 میچ میں ہی انہوں نے پاکستان کے لیے تیز ترین T20I سنچری بنا کر اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔
پہلے ون ڈے کے لیے دونوں ٹیموں کا پلیئنگ 11
پاکستان کے پلیئنگ 11: محمد رضوان (کپتان)، عبداللہ شفیق، سیم ایوب، بابر اعظم، سلمان آغا، حسن نواز، حسین طلعت، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، سفیان مقیم۔
ویسٹ انڈیز کا پلیئنگ 11: شائی ہوپ (کپتان)، برینڈن کنگ، ایون لیوس، کیسی کارٹی، شرفن ردرفورڈ، روسٹن چیس، روماریو شیفرڈ، گڈاکیش موتی، جیدا بلیڈز، ثمر جوزف اور جیڈن سیلز۔
