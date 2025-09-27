صحت مند طرز زندگی کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں لانی چاہئیں؟ لیجنڈری کرکٹر سچن ٹنڈولکر کے خیالات جانیں
سچن کا کہنا ہے کہ ایک مضبوط اور متحد ہندوستان صرف صحت سے متعلق دیہاتوں اور برادریوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
حیدرآباد: ایک وقت تھا جب بچے اپنا زیادہ تر وقت فرش پر بیٹھ کر مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے لیکن اب ماؤں کو اپنے بچوں کو کھیل کے میدان میں دھکیلنا پڑتا ہے۔ ایک وقت تھا جب بچے دسویں یا بارہویں جماعت پاس کرنے کے بعد اپنے والدین سے سائیکل مانگتے تھے۔ تاہم، اب وہ اسکول کے امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین سے ٹیبلیٹ یا دیگر ڈیجیٹل گیجٹس کا مطالبہ کرتے ہیں۔
جدید دور میں لوگوں کی طرز زندگی مکمل طور پر بدل چکی ہے اور اسمارٹ فونز، ڈیجیٹل گیجٹس کے بڑھتے ہوئے استعمال اور بے مثال اسکرین ٹائم نے ماحول کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ زندگی میں جسمانی سرگرمی کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو چھوٹی عمر میں ہی دل کے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں کئی نوجوان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
ایناڈو ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، بھارت رتن ایوارڈ یافتہ اور لیجنڈ کرکٹر سچن ٹنڈولکر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ صحت مند طرز زندگی کو اپنانے کے لیے اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں لانی چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے موجودہ طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں لا کر اپنی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اسکرین ٹائم کو کم سے کم کرنا اور گیمز کھیلنا، جبکہ ورزش اور چہل قدمی بڑھانا صحت مند رہنے کے کچھ طریقے ہیں۔ ہم ان کے خصوصی انٹرویو کے کچھ اقتباسات پیش کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔
سوال: اسکرین کی لت کے اس دور میں بہتر صحت کی طرف کیسے بڑھیں؟
سچن: صحت مند رہنا انسان کی خوشی کے لیے ضروری ہے۔ ہندوستان جیسے متنوع ملک میں، جہاں لوگ کامیابی کے لیے ذہانت اور محنت پر انحصار کرتے ہیں، صحت ایک اہم پہلو بن جاتا ہے۔ چاہے کھیتوں میں محنت کرنے والے کسان ہوں، میدان میں مشق کرنے والے کھلاڑی ہوں یا دفاتر میں کام کرنے والے ملازمین، صحت ہر ایک کے لیے خوشگوار زندگی کی بنیاد ہے۔
کھیل اور جسمانی ورزش صحت اور خوشی کے حصول میں مدد کر سکتی ہے۔ کھیلوں کی ثقافت کو فروغ دینا ہندوستان کے لیے بہت اہم ہے، اور اسکرین کی بڑھتی ہوئی لت کے تناظر میں، یہ ایک صحت مند مستقبل کی تعمیر کے لیے کلید ہے۔
سوال: آج کی طرز زندگی، موٹاپے اور صحت کے مسائل کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟
سچن: اب ہمارے پاس اپنی صحت کا خیال رکھنے اور فٹ رہنے کے لیے وقت، حوصلہ یا ماحول نہیں ہے۔ جدید ٹکنالوجی نے غیر معمولی اور بے پناہ فائدے لائے ہیں، لیکن اس نے ڈیجیٹل گیجٹس کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بیٹھے رہنے کی عادت بھی بنا دی ہے۔ ٹی وی یا کمپیوٹر کے سامنے کام کرنا، یا موبائل فون کے ذریعے سکرول کرنا، ہمیں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے پر مجبور کرتا ہے۔
ضرورت سے زیادہ اسکرین ٹائم نوجوان نسل کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ خاص طور پر بچے اور نوجوان اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ رجحان صحت کو بری طرح متاثر کرتا ہے، بشمول نیند اور ارتکاز۔ جس کے نتیجے میں کم عمری میں ہی صحت کے مسائل ان پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور نوجوان موٹاپے، ہارٹ اٹیک اور ذیابیطس جیسے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔
سوال: بحیثیت والد، اپنے بچوں کے لیے صحت مند بچپن دینے کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہیں؟
سچن: سب سے بڑا تحفہ جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ مناسب کھیل کا وقت ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت کھیل کے میدان میں گزاریں۔ سماجی تبدیلی لانے کی کوششیں جہاں بچوں کو کھیلنے کی ترغیب دی جائے وہ ہمارے گھروں سے شروع ہونی چاہیے۔ بچوں کے باہر یا کھیل کے میدان میں بھاگنے، گرنے، اٹھنے اور دوبارہ کوشش کرنے کی خوشی اور احساس انمول ہے۔
صحت مند ہندوستان کا سفر چھوٹے قدموں سے شروع ہوتا ہے۔ مختصر فاصلے کے لیے، موٹر سائیکل یا کار پر سوار ہونے کے بجائے پیدل چلنا بہتر ہے۔ یہ عادت بن جانی چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے ہونے والی پریشانیوں سے بچنے کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈیجیٹل گیجٹس کا استعمال کم کریں۔ ہر ایک کو دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ ورزش کے لیے وقف کرنا چاہیے۔
سوال: کیا صحت مند طرز زندگی اپنانا مشکل ہے؟
سچن: بالکل نہیں۔ سادہ عادتیں ہمیں اس راستے پر لے جا سکتی ہیں۔ غذائیت سے بھرپور کھانا کھانا، کافی نیند لینا، اور روزانہ کسی نہ کسی کھیل یا ورزش میں مشغول ہونا روزمرہ کی زندگی کے ضروری عناصر ہیں جو صحت مند طرز زندگی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ ان عادات یا روزمرہ کے معمولات کو اپنا کر ہی ہم ایک صحت مند ہندوستان کی تعمیر کر سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔
سوال: آپ اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے ملک بھر کے دور دراز دیہاتوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ نچلی سطح پر کس قسم کی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں؟
سچن: ملک تبھی بہتر ہوگا جب دیہات میں رہنے والے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ دیہی علاقوں کے نوجوانوں میں کھیلوں میں سبقت حاصل کرنے کا زبردست جوش اور خواہش ہوتی ہے، اس لیے کھیلوں کی سہولیات اور غذائیت کی بہت ضرورت ہے۔ تعلیم، صحت اور کھیل ترقی کے ہتھیار ہیں۔
بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی احترام، آداب اور جذبات کو سمجھنے کی خوبیاں سکھائی جائیں۔ طاقتور اداروں کو دور دراز علاقوں کے لوگوں کے مستقبل کی تعمیر نو کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ ایک مضبوط اور متحد ہندوستان صرف صحت سے متعلق دیہاتوں اور برادریوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔