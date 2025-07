ETV Bharat / sports

ستائیس رنز پر آل آؤٹ ہونے پر ویسٹ انڈیز میں مچی ہلچل، بورڈ نے ہنگامی اجلاس بلالیا، کئی تجربہ کار کھلاڑیوں سے بھی مانگی مدد - WEST INDIES ALL OUT ON 27 RUNS

حیدرآباد، تلنگانہ: ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے دوسرے کم ترین اسکور (27 رنز) پر آل آؤٹ ہونے کے بعد ویسٹ انڈیز کرکٹ میں ہلچل مچ گئی ہے۔ جس کی وجہ سے کرکٹ ویسٹ انڈیز (سی ڈبلیو آئی) نے تجربہ کار کھلاڑیوں برائن لارا، کلائیو لائیڈ اور ویو رچرڈز کو ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے بلایا ہے۔ تاکہ یہ تینوں کھلاڑی شیو نارائن چندر پال، ڈیسمنڈ ہینس اور ایان بریڈشا کے ساتھ مل کر کرکٹ کی حکمت عملی اور ٹیم کی حالیہ انتہائی مایوس کن کارکردگی کا تجزیہ کر سکیں۔ ویسٹ انڈیز 27 رنز پر آل آؤٹ (AP PHOTO) آسٹریلیا کے ہاتھوں ویسٹ انڈیز کی عبرتناک شکست ویسٹ انڈیز کو آسٹریلیا کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر نہ صرف سیریز میں 0-3 سے عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا بلکہ ہر میچ تین دن کے اندر ختم ہوگیا۔ بدترین کارکردگی تیسرے اور آخری ٹیسٹ میں سامنے آئی، جب وہ 14.3 اوورز میں صرف 27 رنز پر آل آؤٹ ہو گئے۔ جو ٹیسٹ کی تاریخ کا دوسرا کم ترین اسکور ہے اور یہ 1955 میں نیوزی لینڈ کے بنائے گئے 26 رنز سے صرف ایک رن زیادہ تھا۔ یہ ویسٹ انڈیز کے 47 رنز کے پچھلے کم ترین اسکور سے بھی بہت کم تھا۔