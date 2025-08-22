نئی دہلی: ایشیا کپ 2025 نو ستمبر سے یو اے ای میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس ٹورنامنٹ کا فائنل میچ 28 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل 19 اگست کو ایشیا کپ کے لیے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں بائیں ہاتھ کے دھماکہ خیز بلے باز رنکو سنگھ جو کہ علی گڑھ، اتر پردیش کے رہنے والے ہیں، کو موقع دیا گیا ہے۔
رنکو سنگھ نے شریاس ایر جیسے کھلاڑی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ میں جگہ بنائی تھی۔ اس کے بعد ان کے انتخاب پر سوالات اٹھنے لگے۔ آئی پی ایل 2025 میں مایوس کن کارکردگی کا حوالہ دیتے ہوئے کئی کرکٹ ماہرین نے رنکو کے انتخاب کو غلط قرار دیا تھا۔ اب انہوں نے اپنی طوفانی سنچری اننگز سے تمام ناقدین کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔
𝙍𝙄𝙉𝙆𝙐 𝙎𝙀𝙏𝙎 𝙀𝙆𝘼𝙉𝘼 𝙊𝙉 𝙁𝙄𝙍𝙀, 𝙐𝙋 𝙁𝙄𝙍𝙀 𝘽𝙍𝙄𝙂𝘼𝘿𝙀 𝘾𝘼𝙇𝙇𝙀𝘿 𝙄𝙉— UP T20 League (@t20uttarpradesh) August 21, 2025
Watch live on @SonyLIV and @SonySportsNetwk. #UPT20League #ANAXUPT20League #KhiladiYahanBantaHai #MMvsGGL [ Rinku Singh ] pic.twitter.com/yvxZbpKNcI
رنکو سنگھ نے طوفانی سنچری لگائی
دراصل رنکو سنگھ ان دنوں یوپی ٹی 20 لیگ میں کھیلتے نظر آ رہے ہیں۔ جمعرات کو لکھنؤ کے ایکنا اسٹیڈیم میں میرٹھ ماورکس اور گورکھپور لائنز کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ میرٹھ نے کپتان رنکو کی بدولت 6 وکٹوں سے جیت حاصل کی۔ اس میچ میں رنکو سنگھ نے سنچری اننگز کھیلی اور ناقابل شکست رہ کر اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔
Rinku Singh is 𝑲𝑰𝑵𝑮!— UP T20 League (@t20uttarpradesh) August 21, 2025
Watch live on @SonyLIV and @SonySportsNetwk. @rinkusingh235 | @UPCACricket #UPT20League #ANAXUPT20League #KhiladiYahanBantaHai #MMvsGGL [ Rinku Singh ] pic.twitter.com/04eMD4lem2
رنکو نے جیت کے لیے 108 رنز کی اننگز کھیلی
گورکھپور نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 167 رنز بنائے۔ میرٹھ کی ٹیم نے 7 گیندیں باقی رہ کر 18.5 اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنا کر میچ جیت لیا۔ اس جیت میں سب سے بڑا رول رنکو سنگھ نے ادا کیا۔ ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے رنکو نے 48 گیندوں پر 7 چوکوں اور 8 چھکوں کی مدد سے 108 رنز کی اننگز کھیلی۔
𝑮𝒐𝒅’𝒔 𝑷𝒍𝒂𝒏, 𝑩𝒂𝒃𝒚 | @rinkusingh235— UP T20 League (@t20uttarpradesh) August 21, 2025
Watch live on @SonyLIV and @SonySportsNetwk. #UPT20League #ANAXUPT20League #KhiladiYahanBantaHai #MMvsGGL pic.twitter.com/xSodreRP9Q
ان کھلاڑیوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے
رنکو کے علاوہ اکشے دوبے نے 11، سواستیک چکارا نے 10، رتوراج شرما نے 5، مادھو کوشک نے 7 اور صاحب یووراج سنگھ نے ناقابل شکست 22 رنز بنائے۔ گورکھپور کی جانب سے پریانش یادو، واسو وتس، عبدالرحمان اور وجے یادو نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل گورکھپور کی جانب سے بیٹنگ کرتے ہوئے کپتان دھرو جوریل نے 38 اور نشانت کشواہا نے 37 رنز کی شراکت کی۔ میرٹھ کی جانب سے وشال چودھری اور وجے کمار نے 3-3 وکٹیں حاصل کیں۔
