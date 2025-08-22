ETV Bharat / sports

ایشیا کپ سے قبل بھارتی بلے باز نے تباہی مچا دی، طوفانی سنچری کی دھماکہ خیز ویڈیو دیکھیں

ایشیا کپ 2025 سے قبل بھارتی کرکٹ ٹیم کے دھماکہ خیز بلے باز نے سنچری بنا کر فارم میں ہونے کے اشارے دیے ہیں۔

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 10:25 AM IST

نئی دہلی: ایشیا کپ 2025 نو ستمبر سے یو اے ای میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس ٹورنامنٹ کا فائنل میچ 28 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل 19 اگست کو ایشیا کپ کے لیے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں بائیں ہاتھ کے دھماکہ خیز بلے باز رنکو سنگھ جو کہ علی گڑھ، اتر پردیش کے رہنے والے ہیں، کو موقع دیا گیا ہے۔

رنکو سنگھ نے شریاس ایر جیسے کھلاڑی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ میں جگہ بنائی تھی۔ اس کے بعد ان کے انتخاب پر سوالات اٹھنے لگے۔ آئی پی ایل 2025 میں مایوس کن کارکردگی کا حوالہ دیتے ہوئے کئی کرکٹ ماہرین نے رنکو کے انتخاب کو غلط قرار دیا تھا۔ اب انہوں نے اپنی طوفانی سنچری اننگز سے تمام ناقدین کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔

رنکو سنگھ نے طوفانی سنچری لگائی

دراصل رنکو سنگھ ان دنوں یوپی ٹی 20 لیگ میں کھیلتے نظر آ رہے ہیں۔ جمعرات کو لکھنؤ کے ایکنا اسٹیڈیم میں میرٹھ ماورکس اور گورکھپور لائنز کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ میرٹھ نے کپتان رنکو کی بدولت 6 وکٹوں سے جیت حاصل کی۔ اس میچ میں رنکو سنگھ نے سنچری اننگز کھیلی اور ناقابل شکست رہ کر اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔

رنکو نے جیت کے لیے 108 رنز کی اننگز کھیلی

گورکھپور نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 167 رنز بنائے۔ میرٹھ کی ٹیم نے 7 گیندیں باقی رہ کر 18.5 اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنا کر میچ جیت لیا۔ اس جیت میں سب سے بڑا رول رنکو سنگھ نے ادا کیا۔ ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے رنکو نے 48 گیندوں پر 7 چوکوں اور 8 چھکوں کی مدد سے 108 رنز کی اننگز کھیلی۔

ان کھلاڑیوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے

رنکو کے علاوہ اکشے دوبے نے 11، سواستیک چکارا نے 10، رتوراج شرما نے 5، مادھو کوشک نے 7 اور صاحب یووراج سنگھ نے ناقابل شکست 22 رنز بنائے۔ گورکھپور کی جانب سے پریانش یادو، واسو وتس، عبدالرحمان اور وجے یادو نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل گورکھپور کی جانب سے بیٹنگ کرتے ہوئے کپتان دھرو جوریل نے 38 اور نشانت کشواہا نے 37 رنز کی شراکت کی۔ میرٹھ کی جانب سے وشال چودھری اور وجے کمار نے 3-3 وکٹیں حاصل کیں۔

