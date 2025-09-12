بھارت پاکستان میچ سے قبل ہائی کورٹ نے بی سی سی آئی کو بھیجا نوٹس، جانیں کیا ہے پورا معاملہ؟

بھارت پاکستان میچ سے قبل ہائی کورٹ نے بی سی سی آئی کو بھیجا نوٹس، جانیں کیا ہے پورا معاملہ؟
اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے کیلوں پر 35 لاکھ روپے خرچ کرنے پر بورڈ کو نوٹس جاری کیا ہے۔
Published : September 12, 2025 at 7:23 AM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: ایشیا کپ 2025 میں بھارت اور پاکستان کے میچ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کی گئی، جس پر عدالت نے جلد سماعت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ایک میچ ہے، ہونے دیں۔ دوسری جانب اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے بی سی سی آئی کو نوٹس جاری کیا ہے۔ تاہم یہ نوٹس IND بمقابلہ PAK میچ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ اتراکھنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن میں کروڑوں روپے کے غلط استعمال کے معاملے سے متعلق ہے۔
اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے منگل 10 ستمبر کو بی سی سی آئی کو ان درخواستوں پر نوٹس جاری کیا جس میں اتراکھنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ٹورنامنٹس کے لیے مختص 12 کروڑ روپے کے سرکاری فنڈز کے مبینہ غلط استعمال کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
دراصل، درخواست گزار سنجے راوت اور دہرادون کے دیگر لوگوں نے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر کے مالی سال 2024-25 کے لیے اتراکھنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کے کھاتوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اتراکھنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کی آڈٹ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے درخواست گزاروں نے کہا کہ وہ اس میں ہونے والے اخراجات سے حیران ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آڈٹ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 35 لاکھ روپے صرف کھلاڑیوں کو کیلے فراہم کرنے پر خرچ ہوئے۔ اس لیے درخواست میں ریاستی کرکٹ بورڈ کی آڈٹ رپورٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
رقم کے غلط استعمال کا الزام
درخواست گزاروں نے الزام لگایا کہ بورڈ نے کھانے کے اخراجات کی آڑ میں کروڑوں روپے کا غلط استعمال کیا اور کبھی بھی ریاست کے کھلاڑیوں کو مناسب سہولیات فراہم نہیں کیں۔ اس کے علاوہ بورڈ پر ریاستی کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام ٹورنامنٹس پر بھاری رقم خرچ کرنے کا بھی الزام ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ایونٹ مینجمنٹ فیس پر 6.4 کروڑ روپے، ٹورنامنٹ مینجمنٹ، ٹرائل میچز اور دیگر ضروریات پر 26.3 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ حالانکہ پچھلے سال یہ خرچ 22.30 کروڑ روپے تھا۔ ان درخواستوں پر دلائل سننے کے بعد جسٹس منوج تیواری کی سنگل بنچ نے اگلی سماعت جمعہ (12 ستمبر) تک ملتوی کر دی۔
اتراکھنڈ پریمیئر لیگ کا ٹینڈر
دوسری جانب رواں ماہ کی 5 تاریخ کو بورڈ سے متعلق ایک اور درخواست ہائی کورٹ میں آئی۔ جس میں اتراکھنڈ پریمیئر لیگ کے 2025 سیزن کے ٹینڈرز کے حوالے سے بھی عدالت میں دلائل رکھے گئے۔ اتراکھنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کے نائب صدر سریندر بھنڈاری نے عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ٹینڈر کا عمل صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے اور جان بوجھ کر اسی کمپنی کو ٹینڈر دیئے جا رہے ہیں۔
اس درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے جسٹس نریندر اور جسٹس سبھاش کی بنچ نے بی سی سی آئی اور اتراکھنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کے بورڈ حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔