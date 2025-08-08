ایشیا کپ میں انڈیا۔پاکستان میچ پر یو اے ای آفیشل کا بیان، جانیے بڑی اپ ڈیٹ

نئی دہلی: انگلینڈ کے دورے سے وطن واپس آنے والی ٹیم انڈیا اگلے ماہ سے ایشیا کپ کھیلے گی۔ ٹورنامنٹ 9 ستمبر سے یو اے ای میں شروع ہوگا۔ ہندوستان اپنی مہم کا آغاز 10 ستمبر کو یو اے ای کے خلاف میچ سے کرے گا اور پھر 14 ستمبر کو پاکستان کا سامنا کرے گا۔ کرکٹ کے شائقین اس ہائی وولٹیج میچ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن شائقین کے ذہنوں میں شک ہے کہ یہ میچ ہوگا یا نہیں۔
حال ہی میں، ہندوستانی چیمپئنز نے ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز (ڈبلیو سی ایل) ٹورنامنٹ میں پاکستان چیمپئنز کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی شائقین نے ڈبلیو سی ایل میں پاکستان کے خلاف میچ سے دستبردار ہونے کے بھارت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ لیکن اس کے بعد ہی ایشیا کپ 2025 کا فکسچر سامنے آیا۔ جس کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ 14 ستمبر کو دبئی میں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔
اس کے بعد سے بی سی سی آئی کو سوشل میڈیا پر کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے میچ کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ بڑے بڑے لیڈروں نے بھی اس میچ کے خلاف پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی ہے۔ اگرچہ شیڈول پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ٹیم انڈیا کے کھلاڑی آخری وقت میں پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کر دیں گے۔
ہندوستان-پاکستان میچ منسوخ کرنا مشکل: ہندوستان-پاکستان میچ کی منسوخی کی اطلاعات کے درمیان، یو اے ای کے امارات کرکٹ بورڈ (ای سی بی) نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ ایشیا کپ 2025 کے دوران ہندوستان اور پاکستان کے میچز منصوبہ بندی کے مطابق چلیں گے۔
ای سی بی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سبحان احمد نے اس معاملے پر بڑا بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے میچ کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں ٹیموں کے درمیان میچ کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ سبحان نے یہ بھی کہا کہ ڈبلیو سی ایل ایک نجی ٹورنامنٹ ہے اور اس کا ایشیا کپ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ 'جب بھی ہندوستان یا پاکستان ایشیا کپ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں حکومت سے پیشگی اجازت لینا ہوگی۔ اس کے بعد ہی شیڈول کا اعلان کیا جائے گا۔ تاہم، ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔'
دونوں ٹیموں کے درمیان تین میچوں کا امکان: اس بار ایشیا کپ میں 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ گروپ اے میں بھارت، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور عمان کو رکھا گیا ہے جبکہ گروپ بی میں بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان اور ہانگ کانگ شامل ہیں۔ گروپ مرحلے میں بھارت اور پاکستان کے ٹکراؤ کے بعد دونوں ٹیمیں سپر فور میں بھی آمنے سامنے ہو سکتی ہیں اور اگر دونوں ٹیمیں سپر فور میں ٹاپ پر رہیں تو فائنل میچ بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔
ایشیا کپ 2025: ہندوستان کو ایشیا کپ 2025 ٹورنامنٹ کی میزبانی کا حق حاصل ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان بھارت میں کھیلنے پر راضی نہیں ہوا، اس لیے یہ ٹورنامنٹ متحدہ عرب امارات میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔