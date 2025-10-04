جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں دو غیر ملکی کوچوں کو آوارہ کتوں نے کاٹ لیا، بھارت کے امیج پر بدنما داغ: وجے گوئل نے اٹھائے سوالات
جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے دوران جاپانی اور کینیا کے کوچز کو کتوں نے کاٹ لیا۔
Published : October 4, 2025 at 12:36 PM IST
نئی دہلی: دارالحکومت کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں جاری ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے دوران دو غیر ملکی کوچوں کو آوارہ کتوں کے کاٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ سابق مرکزی وزیر اور آوارہ کتوں کے خلاف عوامی مہم چلانے والے وجے گوئل نے بھی اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں اس واقعہ کو نشانہ بنایا ہے۔
جے ایل این اسٹیڈیم میں آوارہ کتوں نے دو غیر ملکی کوچوں کو کاٹ لیا
وجے گوئل نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ دہلی کے جے ایل این اسٹیڈیم میں ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں آوارہ کتوں نے جاپانی اور کینیا کے کوچز کو کاٹ لیا۔ یہ نہ صرف سکیورٹی لیپس ہے بلکہ ملک کے امیج پر بھی ایک داغ ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چیمپئن شپ میں شرکت کرنے والے جاپان اور کینیا کے کوچز کو جمعہ کو دو الگ الگ واقعات میں آوارہ کتوں نے کاٹ لیا۔
وجے گوئل نے دو کوچوں کے کتے کے کاٹنے کو شرمناک قرار دیا
دونوں کوچز کو ابتدائی طبی امداد کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس، ایم سی ڈی اور دیگر متعلقہ ایجنسیاں اس بات کی تحقیقات کر رہی ہیں کہ کتے وہاں کیسے پہنچے۔ چیمپئن شپ کے منتظمین نے بتایا کہ کینیا کے کوچ ڈینس نیمارگیا جواہر لال نہرو اسٹیڈیم کے مقابلے کے علاقے کے باہر اپنے ایک کھلاڑی سے بات کر رہے تھے کہ اچانک ایک آوارہ کتا نمودار ہوا اور انہیں کاٹ لیا۔
دونوں کوچز علاج کے بعد صحت یاب ہو رہے ہیں
کینیا کے کوچ ڈینس نیمارگیا کی ٹانگ سے خون بہنے لگا، جس پر اسٹیڈیم میں موجود میڈیکل ٹیم نے ان کی مرہم پٹی کی۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا اور انجیکشن سمیت علاج کیا گیا۔ دونوں کوچز فی الحال صحت یاب ہو رہے ہیں۔ دونوں کوچز کو فوری طور پر ایتھلیٹ میڈیکل روم میں طبی امداد دی گئی اور پھر انہیں صفدر جنگ اسپتال لے جایا گیا، جہاں ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے ان کا علاج کیا۔ دوسرے واقعے میں جاپانی کوچ میکو اوکوماٹسو پر ایک کتے نے حملہ کر دیا جب وہ اپنے کھلاڑیوں کی ٹریننگ کے مرکزی مقابلے کے علاقے سے ملحق وارم اپ ٹریک پر نگرانی کر رہے تھے۔
واقعے کے بعد، میونسپل کارپوریشن نے کتے پکڑنے والی دو ٹیمیں تعینات کیں
کتے کے کاٹنے کے واقعات کے بعد، ایم سی ڈی نے اسٹیڈیم کمپلیکس میں کتے پکڑنے والی دو ٹیموں کو مستقل طور پر تعینات کر دیا ہے۔ کتوں کو جلدی سے نکال کر شیلٹر ہوم میں بھیجنے کے لیے گاڑیوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ منتظمین نے بتایا کہ انہوں نے MCD سے کہا تھا کہ وہ 21 اگست کو اسٹیڈیم سے آوارہ کتوں کو ہٹا کر اسٹیڈیم کی سکیورٹی کو مضبوط کرے۔ ایم سی ڈی نے فوری کارروائی کی اور چیمپیئن شپ کے آغاز سے پہلے ہی احاطے کو صاف کر دیا۔ تاہم تحقیقات جاری ہیں کہ یہ کتے اسٹیڈیم تک کیسے پہنچے۔