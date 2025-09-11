بھارت۔پاکستان میچ کے دن ملک بھر میں احتجاج کی دھمکی، 'پاکستان سے کھیلنا غداری ہے'خون اور کرکٹ ایک ساتھ کیسے بہیں گے؟
تجربہ کار رہنما نے بھارتی ٹیم کو پاکستان کے ساتھ کھیلنے کو غداری قرار دیتے ہوئے ملک میں تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔
Published : September 11, 2025 at 5:50 PM IST
حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان میچ 14 ستمبر کو دبئی، متحدہ عرب امارات میں کھیلا جانا ہے۔ جیسے جیسے میچ کی تاریخ قریب آ رہی ہے حکومت اور بی سی سی آئی کے خلاف اپوزیشن لیڈروں کی تنقید بھی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہر کوئی پاکستان کے بائیکاٹ کا اعلان کر رہا ہے۔ لیکن بی سی سی آئی نے ایشیا کپ میں پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔
#WATCH | Mumbai: On India's match against Pakistan in Asia Cup 2025, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, " ...we will protest against this india-pakistan cricket match. women will come on the streets and our campaign is 'sindoor raksha abhiyan'...you said that water and blood… pic.twitter.com/G29yNfdNqk— ANI (@ANI) September 11, 2025
سپریم کورٹ نے بھی درخواست مسترد کر دی
اس میچ کی وجہ سے کئی سیاستدانوں نے حکومت سے سخت سوالات بھی کیے اور کہا کہ جب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے تو پھر خون اور کرکٹ ایک ساتھ کیسے بہیں گے۔ حال ہی میں حکومت ہند نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستانی ٹیم نہ تو پاکستان جائے گی اور نہ ہی ان کے ساتھ دو طرفہ سیریز کھیلے گی تاہم ہندوستان کو ملٹی نیشنل ٹورنامنٹس میں کھیلنے سے نہیں روکا جاسکتا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے بھارتی ٹیم کو پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے سے روکنے کی درخواست بھی مسترد کردی، اور کہا کہ یہ صرف ایک میچ ہے، ہونے دیں۔
احتجاج کا اعلان
دریں اثنا، شیو سینا ٹھاکرے دھڑے کے رہنما سنجے راوت نے میچ کے دن ملک بھر میں احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سنجے راوت نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا، 'ابوظہبی میں پاکستان اور بھارت کا میچ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ عوامی جذبات کے خلاف ہے۔ پہلگام میں 26 بے گناہ لوگ مارے گئے، ہم آج بھی ان کے اہل خانہ کے آنسو دیکھ رہے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے، خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہیں گے، پھر خون اور کرکٹ ایک ساتھ کیسے بہیں گے؟
VIDEO | “Playing cricket with Pakistan is treason against our country, how can blood and cricket go together?” says Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut on India-Pakistan Asia Cup match scheduled to be played in Dubai on September 14.— Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2025
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/waDy2FiK0O
وی ایچ پی اور آر ایس ایس سے سوال
اس کے علاوہ راوت نے بھارتیہ جنتا پارٹی، وشو ہندو پریشد اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کو بھی چیلنج کیا ہے کہ وہ بتائیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ سنجے راوت نے مزید کہا، 'شیو سینا کی خواتین ونگ 14 تاریخ کو سڑکوں پر اترے گی۔ اور پھر 'سندور کے اعزاز میں، شیوسینا میدان میں' کے نام سے ایک تحریک شروع ہو گی۔ خواتین مودی کو سندور بھیجیں گی۔ ہم اس مہم کو بھی چلائیں گے۔ ہماری جماعت اس میچ کی مخالفت کرے گی۔ یہ ایک طرح کی غداری ہے۔ بی جے پی لیڈروں کے بچے میچ دیکھنے ابوظہبی جائیں گے۔ جے شاہ کرکٹ کے سپریم لیڈر ہیں۔ امت شاہ ہمیں حب الوطنی سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بنیادی خیال سے ہٹ چکے ہیں۔ لیکن ہم نے بنیادی خیال سے انحراف نہیں کیا۔
ایشیا کپ 2025
ایشیا کا سب سے بڑا کرکٹ ٹورنامنٹ 9 ستمبر سے شروع ہو گیا ہے۔ پہلے میچ میں افغانستان نے ہانگ کانگ کو شکست دی تھی جبکہ دوسرے میچ میں بھارت نے یو اے ای کو 9 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ تیسرا میچ آج یعنی 11 ستمبر کو بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ 28 ستمبر کو کھیلا جانا ہے۔