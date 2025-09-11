ETV Bharat / sports

بھارت۔پاکستان میچ کے دن ملک بھر میں احتجاج کی دھمکی، 'پاکستان سے کھیلنا غداری ہے'خون اور کرکٹ ایک ساتھ کیسے بہیں گے؟

تجربہ کار رہنما نے بھارتی ٹیم کو پاکستان کے ساتھ کھیلنے کو غداری قرار دیتے ہوئے ملک میں تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔

بھارت۔پاکستان میچ کے دن ملک بھر میں احتجاج کی دھمکی
بھارت۔پاکستان میچ کے دن ملک بھر میں احتجاج کی دھمکی (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 5:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان میچ 14 ستمبر کو دبئی، متحدہ عرب امارات میں کھیلا جانا ہے۔ جیسے جیسے میچ کی تاریخ قریب آ رہی ہے حکومت اور بی سی سی آئی کے خلاف اپوزیشن لیڈروں کی تنقید بھی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہر کوئی پاکستان کے بائیکاٹ کا اعلان کر رہا ہے۔ لیکن بی سی سی آئی نے ایشیا کپ میں پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔

سپریم کورٹ نے بھی درخواست مسترد کر دی

اس میچ کی وجہ سے کئی سیاستدانوں نے حکومت سے سخت سوالات بھی کیے اور کہا کہ جب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے تو پھر خون اور کرکٹ ایک ساتھ کیسے بہیں گے۔ حال ہی میں حکومت ہند نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستانی ٹیم نہ تو پاکستان جائے گی اور نہ ہی ان کے ساتھ دو طرفہ سیریز کھیلے گی تاہم ہندوستان کو ملٹی نیشنل ٹورنامنٹس میں کھیلنے سے نہیں روکا جاسکتا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے بھارتی ٹیم کو پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے سے روکنے کی درخواست بھی مسترد کردی، اور کہا کہ یہ صرف ایک میچ ہے، ہونے دیں۔

احتجاج کا اعلان

دریں اثنا، شیو سینا ٹھاکرے دھڑے کے رہنما سنجے راوت نے میچ کے دن ملک بھر میں احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سنجے راوت نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا، 'ابوظہبی میں پاکستان اور بھارت کا میچ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ عوامی جذبات کے خلاف ہے۔ پہلگام میں 26 بے گناہ لوگ مارے گئے، ہم آج بھی ان کے اہل خانہ کے آنسو دیکھ رہے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے، خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہیں گے، پھر خون اور کرکٹ ایک ساتھ کیسے بہیں گے؟

وی ایچ پی اور آر ایس ایس سے سوال

اس کے علاوہ راوت نے بھارتیہ جنتا پارٹی، وشو ہندو پریشد اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کو بھی چیلنج کیا ہے کہ وہ بتائیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ سنجے راوت نے مزید کہا، 'شیو سینا کی خواتین ونگ 14 تاریخ کو سڑکوں پر اترے گی۔ اور پھر 'سندور کے اعزاز میں، شیوسینا میدان میں' کے نام سے ایک تحریک شروع ہو گی۔ خواتین مودی کو سندور بھیجیں گی۔ ہم اس مہم کو بھی چلائیں گے۔ ہماری جماعت اس میچ کی مخالفت کرے گی۔ یہ ایک طرح کی غداری ہے۔ بی جے پی لیڈروں کے بچے میچ دیکھنے ابوظہبی جائیں گے۔ جے شاہ کرکٹ کے سپریم لیڈر ہیں۔ امت شاہ ہمیں حب الوطنی سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بنیادی خیال سے ہٹ چکے ہیں۔ لیکن ہم نے بنیادی خیال سے انحراف نہیں کیا۔

ایشیا کپ 2025

ایشیا کا سب سے بڑا کرکٹ ٹورنامنٹ 9 ستمبر سے شروع ہو گیا ہے۔ پہلے میچ میں افغانستان نے ہانگ کانگ کو شکست دی تھی جبکہ دوسرے میچ میں بھارت نے یو اے ای کو 9 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ تیسرا میچ آج یعنی 11 ستمبر کو بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ 28 ستمبر کو کھیلا جانا ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJAY ROUT THREATINDIA PAKISTAN RIVALRYSHIV SENA ON IND VS PAK MATCHSANJAY ROUT SLAM MODI GOVINDIA VS PAKISTAN IN ASIA CUP

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.