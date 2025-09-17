پاکستانی ٹیم ہوٹل سے سٹیڈیم کے لیے روانہ ہو گئی، میچ ایک گھنٹہ تاخیر سے شروع ہو گا
ٹیم انڈیا نے پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد ہنیڈ شیک تنازعہ کافی بڑھ گیا
Published : September 17, 2025 at 7:28 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 7:45 PM IST
حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 کا 10 واں میچ آج ایک گھنٹہ دیری سے کھیلا جائے گا۔ جس میں میزبان یو اے ای کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ یہ پاکستان کے لیے کرو یا مرو کا میچ ہوگا۔ اب تک پاکستان نے دو میچ جیتے اور دو ہارے ہیں۔ ٹیم کے دو پوائنٹس ہیں اور وہ اس وقت پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بھی دو پوائنٹس ہیں۔ تاہم نیٹ رن ریٹ کی بنیاد پر پاکستان متحدہ عرب امارات سے قدرے آگے ہے۔ اس میچ میں ہارنے سے پاکستان کے ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے سلمان علی آغا کی قیادت والی ٹیم کو ہر قیمت پر جیتنا ہو گا۔ ادھر میزبان یو اے ای بھی جیت کر سپر فور ریس میں اپنا دعویٰ مضبوط کرنا چاہے گا۔
پی سی بی اور آئی سی سی کے درمیان جاری تعطل کے باعث پاکستانی ٹیم وقت پر ہوٹل سے سٹیڈیم کے لیے روانہ نہیں ہوئی تھی۔ تاہم پی سی بی اور آئی سی سی کے درمیان تعطل اب ختم ہو گیا ہے اور پاکستانی ٹیم ہوٹل سے دبئی سٹیڈیم کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ میچ اب 9 بجے شروع ہوگا۔
اس سے قبل یہ رپورٹس سامنے آئی تھیں کہ پاکستان نے اپنا آخری گروپ میچ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستانی میڈیا آؤٹ لیٹ جیو نیوز نے اس کی تصدیق کی تھی۔ تاہم ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کی جانب سے کوئی باضابطہ تصدیق جاری نہیں کی گئی۔
پاکستان میچ نہ کھیلتا تو کیا ہوتا؟
اگر پاکستانی ٹیم میچ سے دستبردار ہو جاتی تو متحدہ عرب امارات کو دو پوائنٹس مل جاتے، جس سے ان کا کل چار ہو جاتا، جس سے وہ سپر فور کے لیے کوالیفائی کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی 2025 کے ایشیا کپ سے پاکستان کا سفر ختم ہو جاتا۔
پی سی بی کا کیا مطالبہ تھا؟
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے مطالبہ کیا کہ میچ ریفری اینڈی پائکرافٹ کو پاکستان کے میچوں سے نہ ہٹایا جائے اور اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو وہ میچ نہیں کھیلیں گے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ پی سی بی کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے جس کے بعد پاکستان نے ٹورنامنٹ کے بائیکاٹ کا اعلان کردیا۔
آئی سی سی نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے۔ پاکستان نے آئی سی سی سے مصافحہ تنازعہ کے باعث میچ ریفری اینڈی پائکرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا کیونکہ میچ ریفری نے کپتان سلمان آغا سے کہا تھا کہ وہ مخالف ٹیم کے کپتان سے ملاقات نہ کریں۔
بتا دیں کہ اتوار کو بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹیم انڈیا نے پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد ہنیڈ شیک تنازعہ کافی بڑھ گیا تھا۔ پی سی بی نے آئی سی سی کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے پائی کرافٹ کو ٹورنامنٹ سے ہٹانے کی درخواست کی، لیکن آئی سی سی نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ پی سی بی کو آئی سی سی کی جانب سے موصول ہونے والے خط پر اس کے جنرل منیجر وسیم خان نے دستخط کیے تھے، جو اس سے قبل کرکٹ بورڈ کے سی ای او رہ چکے ہیں۔