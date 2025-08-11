غزہ، فلسطین: فلسطینی فٹ بالر سلیمان العبید (فلسطینی پیلے) اسرائیلی حملے میں ہلاک ہوگئے۔ جس کے بعد یوروپی فٹ بال ایسوسی ایشن یوئیفا نے ایک پوسٹ کے ذریعے فلسطینی پیلے کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور لکھا، 'فلسطینی پیلے' سلیمان العبید کو خراج تحسین، ایک ایسا ٹیلنٹ جس نے مشکل ترین وقت میں بھی لاتعداد بچوں کو امید کی کرن دکھائی۔' اس پوسٹ کو دیکھ کر لیور پول اور مصر کے اسٹار فٹبالر محمد صلاح غصے میں آگئے اور انہوں نے اسے ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، 'کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی موت کیسے، کہاں اور کیوں ہوئی؟
Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE— Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025
یوروپی فٹ بال ایسوسی ایشن نے ابھی تک صلاح کے ٹویٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ لیورپول اسٹار نے غزہ میں انسانی امداد کی مسلسل اجازت دینے کی وکالت کی ہے کیونکہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ اپنی جنگ میں لاکھوں شہریوں کو ہلاک کیا ہے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں۔
اسرائیلی حملے میں فلسطینی پیلے شہید
فلسطینی فٹ بال ایسوسی ایشن (پی ایف اے) نے جمعرات، 7 اگست کو اعلان کیا کہ عبید جنوبی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملے میں ہلاک ہوئے۔ فٹ بال کے میدان میں ان کے جادو نے انہیں 'فلسطینی پیلے' کا لقب حاصل کروایا۔ 1984 میں پیدا ہوئے، سلیمان العبید غزہ کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے فٹبالرز میں سے ایک تھے۔ وہ اپنے کیریئر میں 100 سے زیادہ گول کر چکے ہیں۔ عبید نے 24 بین الاقوامی میچوں میں دو گول کیے ہیں۔ انہوں نے 2010 کے اے ایف سی چیلنج کپ کوالیفائرز اور 2014 ورلڈ کپ کوالیفائرز میں فلسطینی ٹیم کے لیے کھیلا۔
اسرائیل نے فلسطینی فٹبال کمیونٹی کے 325 سے زیادہ ارکان کو مار دیا
پی ایف اے نے العبید نامی اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر اپنی پوسٹ میں لکھا، 'یہ اس خوشی کا ثبوت ہے جو مشکلات کے باوجود لوگوں کے دلوں میں پنپ سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور لگن کو غزہ کے بچوں کو دیا اور مشکلات کے باوجود ان کے خوابوں کے پھلنے پھولنے کی امید دلائی۔ ان کی موت فٹ بال کی دنیا اور ان تمام لوگوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے جو لوگوں کو متحد کرنے میں کھیلوں کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں۔'
اسرائیل اور حماس کی جنگ میں 61 ہزار سے زائد لوگ مارے گئے
پی ایف اے نے یہ بھی انکشاف کیا کہ فلسطینی فٹبال کمیونٹی کے تقریباً 325 کھلاڑی، کوچ، ایڈمنسٹریٹرز، ریفری اور کلب بورڈ کے ممبران اکتوبر 2023 سے اسرائیل اور حماس کے تنازعہ میں مارے جا چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد کم از کم 61,430 ہو گئی ہے، جب کہ 1335 زخمی ہو چکے ہیں۔