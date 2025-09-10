ایشیا کپ میں ٹیم انڈیا کا جیت کے ساتھ آغاز، گیند بازوں نے قہر برپا دیا، پاکستان کے لئے خطرے کی گھنٹی بج گئی

ایشیا کپ میں ٹیم انڈیا کا جیت کے ساتھ آغاز، گیند بازوں نے قہر برپا دیا، پاکستان کے لئے خطرے کی گھنٹی بج گئی
بھارتی ٹیم نے ایشیا کپ میں متحدہ عرب امارات کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔
Published : September 10, 2025 at 11:49 PM IST
دبئی: ہندوستان نے متحدہ عرب امارات کو 9 وکٹوں سے شکست دی ہے۔ ٹی ٹیوئنٹی ایشیا کپ کی تاریخ میں یہ دوسرا موقع ہے جب ٹیم انڈیا نے ٹی ٹیوئنٹی ایشیا کپ میں 9 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میچ میں متحدہ عرب امارات کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے صرف 57 رنز پر ڈھیر ہوگئی جس کے جواب میں شبمن گل اور ابھیشیک شرما نے صرف 27 گیندوں پر میچ ختم کردیا۔ ٹیم انڈیا کے لیے کلدیپ یادو نے سب سے زیادہ 4 وکٹ لیے۔ بیٹنگ میں ابھیشیک شرما اور شبمن گل نے دھماکہ خیز بلے بازی کرتے ہوئے ہندوستان کی جیت کو یقینی بنایا۔
یہ ٹی ٹیوئنٹی ایشیا کپ کی سب سے بڑی فتح ہے۔ ہندوستانی ٹیم اس سے قبل اس ٹورنامنٹ میں بھی 9 وکٹوں سے جیت چکی ہے جب کہ سال 2016 میں اس نے یو اے ای کو 9 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ اس میچ میں ٹیم انڈیا نے 82 رنز کا ہدف 61 گیندوں میں حاصل کر لیا۔ اب بھارتی ٹیم نے 58 رنز کا ہدف صرف 27 گیندوں پر صرف ایک وکٹ گنوا کر حاصل کیا ہے۔
A dominating show with the bat! 💪— BCCI (@BCCI) September 10, 2025
A 9⃣-wicket win for #TeamIndia after chasing down the target in 4.3 overs. 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/Bmq1j2LGnG#AsiaCup2025 | #INDvUAE pic.twitter.com/ruZJ4mvOIV
31 رنز کے اندر 10 وکٹیں
یو اے ای کی ٹیم نے ایک موقع پر بغیر کوئی وکٹ گنوائے 26 رنز بنا لیے تھے لیکن یہاں سے وکٹوں کے گرنے کا سلسلہ کچھ اس طرح شروع ہوا کہ ٹیم نے 31 رنز کے اندر اپنی تمام 10 وکٹیں گنوا دیں۔ عالیشان شرافو نے 22 اور کپتان محمد وسیم نے 19 رنز بنائے۔ باقی تمام بلے باز کوئی بڑی اننگز نہ کھیل سکے۔
کلدیپ دوبے کی تباہی
بھارت کی جانب سے کلدیپ یادیو اور شیوم دوبے نے شاندار بولنگ کی۔ کلدیپ نے 2.1 اوور پھینکے اور صرف 7 رنز دے کر 4 وکٹ لیے۔ دوسری جانب شیوم دوبے نے 2 اوورز میں صرف 4 رنز دے کر یو اے ای کے 3 بلے بازوں کو آؤٹ کیا۔ جسپریت بمراہ، اکسر پٹیل اور ورون چکرورتی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
یو اے ای کی بیٹنگ مایوس کن
یو اے ای کی جانب سے کپتان محمد وسیم اور شرافو نے اننگز کا آغاز کیا جو پہلے بیٹنگ کرنے آئے۔ یو اے ای نے پہلے دو اوورز میں تیز بلے بازی کی۔ لیکن یو اے ای کو پہلا دھچکا چوتھے اوور میں لگا جب بمراہ نے شرافو کو بولڈ کیا۔ شرافو نے 22 رنز بنائے۔ اس کے بعد ورون چکرورتی نے 5ویں اوور میں زوہیب کو آؤٹ کیا۔ 5 اوورز کے بعد یو اے ای کا سکور 32-2 تھا۔ اس کے بعد محمد وسیم سے بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ لیکن کلدیپ یادو نے تباہی مچا دی۔ انہوں نے یو اے ای کو یکے بعد دیگرے جھٹکے دیے جس کی وجہ سے یو اے ای کی اننگز ڈگمگا گئی۔ کلدیپ کے بعد شیوم دوبے نے بھی بولنگ میں تباہی مچائی اور یو اے ای کی ٹیم صرف 57 کے اسکور پر سمٹ گئی۔