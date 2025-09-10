ایشیا کپ میں ٹیم انڈیا کا جیت کے ساتھ آغاز، گیند بازوں نے قہر برپا دیا، پاکستان کے لئے خطرے کی گھنٹی بج گئی

ETV Bharat / sports

ایشیا کپ میں ٹیم انڈیا کا جیت کے ساتھ آغاز، گیند بازوں نے قہر برپا دیا
ایشیا کپ میں ٹیم انڈیا کا جیت کے ساتھ آغاز، گیند بازوں نے قہر برپا دیا
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025

دبئی: ہندوستان نے متحدہ عرب امارات کو 9 وکٹوں سے شکست دی ہے۔ ٹی ٹیوئنٹی ایشیا کپ کی تاریخ میں یہ دوسرا موقع ہے جب ٹیم انڈیا نے ٹی ٹیوئنٹی ایشیا کپ میں 9 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میچ میں متحدہ عرب امارات کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے صرف 57 رنز پر ڈھیر ہوگئی جس کے جواب میں شبمن گل اور ابھیشیک شرما نے صرف 27 گیندوں پر میچ ختم کردیا۔ ٹیم انڈیا کے لیے کلدیپ یادو نے سب سے زیادہ 4 وکٹ لیے۔ بیٹنگ میں ابھیشیک شرما اور شبمن گل نے دھماکہ خیز بلے بازی کرتے ہوئے ہندوستان کی جیت کو یقینی بنایا۔

یہ ٹی ٹیوئنٹی ایشیا کپ کی سب سے بڑی فتح ہے۔ ہندوستانی ٹیم اس سے قبل اس ٹورنامنٹ میں بھی 9 وکٹوں سے جیت چکی ہے جب کہ سال 2016 میں اس نے یو اے ای کو 9 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ اس میچ میں ٹیم انڈیا نے 82 رنز کا ہدف 61 گیندوں میں حاصل کر لیا۔ اب بھارتی ٹیم نے 58 رنز کا ہدف صرف 27 گیندوں پر صرف ایک وکٹ گنوا کر حاصل کیا ہے۔

31 رنز کے اندر 10 وکٹیں

یو اے ای کی ٹیم نے ایک موقع پر بغیر کوئی وکٹ گنوائے 26 رنز بنا لیے تھے لیکن یہاں سے وکٹوں کے گرنے کا سلسلہ کچھ اس طرح شروع ہوا کہ ٹیم نے 31 رنز کے اندر اپنی تمام 10 وکٹیں گنوا دیں۔ عالیشان شرافو نے 22 اور کپتان محمد وسیم نے 19 رنز بنائے۔ باقی تمام بلے باز کوئی بڑی اننگز نہ کھیل سکے۔

کلدیپ دوبے کی تباہی

بھارت کی جانب سے کلدیپ یادیو اور شیوم دوبے نے شاندار بولنگ کی۔ کلدیپ نے 2.1 اوور پھینکے اور صرف 7 رنز دے کر 4 وکٹ لیے۔ دوسری جانب شیوم دوبے نے 2 اوورز میں صرف 4 رنز دے کر یو اے ای کے 3 بلے بازوں کو آؤٹ کیا۔ جسپریت بمراہ، اکسر پٹیل اور ورون چکرورتی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

یو اے ای کی بیٹنگ مایوس کن

یو اے ای کی جانب سے کپتان محمد وسیم اور شرافو نے اننگز کا آغاز کیا جو پہلے بیٹنگ کرنے آئے۔ یو اے ای نے پہلے دو اوورز میں تیز بلے بازی کی۔ لیکن یو اے ای کو پہلا دھچکا چوتھے اوور میں لگا جب بمراہ نے شرافو کو بولڈ کیا۔ شرافو نے 22 رنز بنائے۔ اس کے بعد ورون چکرورتی نے 5ویں اوور میں زوہیب کو آؤٹ کیا۔ 5 اوورز کے بعد یو اے ای کا سکور 32-2 تھا۔ اس کے بعد محمد وسیم سے بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ لیکن کلدیپ یادو نے تباہی مچا دی۔ انہوں نے یو اے ای کو یکے بعد دیگرے جھٹکے دیے جس کی وجہ سے یو اے ای کی اننگز ڈگمگا گئی۔ کلدیپ کے بعد شیوم دوبے نے بھی بولنگ میں تباہی مچائی اور یو اے ای کی ٹیم صرف 57 کے اسکور پر سمٹ گئی۔

