ٹیم انڈیا کو ملا نیا ون ڈے کپتان، جانئے کس کو ملی کمان، روہت بلے باز کے طور پر ٹیم میں واپس
ٹیسٹ کے بعد شبمن گل کو ون ڈے میں بھی ہندوستانی ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے۔
Published : October 4, 2025 at 4:06 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 4:29 PM IST
حیدرآباد: بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) کی سلیکشن کمیٹی نے آسٹریلیا کے خلاف 19 اکتوبر سے شروع ہونے والی تین ون ڈے اور پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے ہندوستانی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ شبمن گل کو ون ڈے ٹیم کا نیا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ بی سی سی آئی نے یہ فیصلہ ہفتہ کو احمد آباد میں سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین اجیت اگرکر کی طرف سے بلائی گئی سلیکشن میٹنگ میں کیا۔ گل نے اپنے کیرئیر میں اب تک 55 ون ڈے کھیلے ہیں جس میں 2775 رنز اور آٹھ سنچریاں اسکور کی ہیں۔
اس فیصلے کے ساتھ ہی شبمن گل روہت شرما کی جگہ ون ڈے ٹیم کے کپتان ہوں گے جب کہ شریاس آئر کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ روہت شرما کابطور کپتان آخری میچ چیمپئنز ٹرافی 2025 کا فائنل تھا، جس میں انہوں نے بھارت کو ٹائٹل دلایا۔ شبمن گل، جنہیں اس سال کے شروع میں ٹیسٹ کپتان مقرر کیا گیا تھا، کو تمام فارمیٹس میں ہندوستان کے لیے ممکنہ کپتان کے طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ شبمن کی قیادت میں ہندوستان نے اینڈرسن ٹنڈولکر ٹرافی میں 2-2 سے ڈرا حاصل کیا اور سیریز میں اپنی شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناقدین کو منہ توڑ جواب دیا۔
ویرات اور روہت کی واپسی
روہت کے علاوہ ویرات کوہلی کو بھی ون ڈے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ دونوں عظیم کھلاڑی آخری مرتبہ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں نظر آئے تھے۔ اب، وہ آسٹریلیا میں ایک بار پھر ہندوستانی جرسی پہننے کے لیے تیار ہیں۔
جدیجہ، بمراہ، اور ہاردک آؤٹ
فاسٹ بولر جسپریت بمراہ اور آل راؤنڈر رویندر جڈیجہ کو اس سیریز کے لیے ون ڈے اسکواڈ سے باہر کیا گیا ہے، بمراہ کو ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں برقرار رکھا گیا ہے۔ ہاردک پانڈیا کو دونوں فارمیٹ سے باہر رکھا گیا ہے۔
ون ڈے میں دو نئے چہرے
ون ڈے اسکواڈ میں دو نئے کھلاڑی شامل کیے گئے ہیں: نتیش کمار ریڈی اور دھرو جورل۔ تاہم ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ ایشیا کپ کے اسکواڈ کو برقرار رکھا گیا ہے، ہاردک کی جگہ صرف نتیش کمار ریڈی کو شامل کیا گیا ہے۔
آسٹریلیا کے خلاف ٹیم انڈیا کا ون ڈے سکواڈ
شبمن گل (کپتان)، روہت شرما، ویرات کوہلی، شریاس آئیر (نائب کپتان)، اکشر پٹیل، کے ایل راہول (وکٹ کیپر)، نتیش کمار ریڈی، واشنگٹن سندر، کلدیپ یادو، ہرشیت رانا، محمد سراج، ارشدیپ سنگھ، پرسدھ کرشنا، دھرو جوریل (وکٹ کیپر)۔
آسٹریلیا کے خلاف ٹیم انڈیا کا ٹی ٹیوئنٹی اسکواڈ
سوریہ کمار یادیو (کپتان)، ابھیشیک شرما، شوبمن گل (نائب کپتان)، تلک ورما، نتیش کمار ریڈی، شیوم دوبے، اکشر پٹیل، جیتیش شرما (وکٹ کیپر)، ورون چکرورتی، جسپریت بمراہ، ارشدیپ سنگھ، کلدیپ یادو، ہرشیت رانا، ر رنکو سنگھ، سنجو سیمسن (وکٹ کیپر) اور واشنگٹن سندر۔