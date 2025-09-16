ETV Bharat / sports

ٹیم انڈیا کو نیا اسپانسر مل گیا، نام اور قیمت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے

بھارتی کرکٹ ٹیم کو نئی جرسی سپانسر مل گئی ہے۔ ٹیم انڈیا کے سپانسر کے طور پر ڈریم 11 کی جگہ کس نے لیا،جانتے ہیں۔

ٹیم انڈیا کو نیا اسپانسر مل گیا، نام اور قیمت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے
ٹیم انڈیا کو نیا اسپانسر مل گیا، نام اور قیمت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 6:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: بھارتی کرکٹ ٹیم ان دنوں بغیر اسپانسر کے میدان میں نظر آرہی ہے۔ ایشیا کپ 2025 میں ٹیم انڈیا کی جرسی پر کوئی اسپانسر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی سی سی آئی نے ڈریم 11 کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا تھا۔ تب سے، بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) ایک نئے اسپانسر کی تلاش میں تھا۔

بی سی سی آئی نے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی جرسی اسپانسر کے لیے 2 ستمبر کو درخواست فارم جاری کیا تھا، جس کی آخری تاریخ 16 ستمبر تھی۔اب ٹیم انڈیا کو نیا اسپانسر مل گیا ہے۔ اپولو ٹائرز نے ٹیم انڈیا کے اسپانسر کے لیے بولی جیت لی ہے۔

ٹیم انڈیا کو نیا اسپانسر مل گیا

اپولو ٹائرز ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی جرسی کا نیا اسپانسر ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق اپولو ٹائرز ہر دو طرفہ میچ کے لیے بی سی سی آئی کو 4.5 کروڑ روپے ادا کرے گا۔ اس سے قبل ڈریم 11 کرکٹ بورڈ کو 4 کروڑ روپے ادا کرتا تھا۔ یہ سودا تین سال کے لیے 579 کروڑ روپے کا ہے، جو ڈریم 11 ٹیم کی طرف سے ادا کی گئی 358 کروڑ روپے کی پچھلی رقم سے زیادہ ہے۔ معاہدے میں 121 دو طرفہ میچز اور 21 آئی سی سی میچز شامل ہیں۔ اپولو ٹائرز کا معاہدہ 28 مارچ 2028 تک جاری رہے گا۔ اس عرصے کے دوران کل 130 میچ کھیلے جائیں گے۔ اس اسپانسر لوگو کی جرسی خواتین کے ون ڈے ورلڈ کپ 2025 سے جاری کی جائے گی۔

کینوا اور جے کے ٹائر کی شکل میں دیگر دو بولی دہندگان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپولو ٹائرز نے بولی جیت لی ہے۔ اطلاعات کے مطابق برلا آپٹس پینٹس بھی ٹیم انڈیا کا اسپانسر بننے میں دلچسپی رکھتی تھی لیکن وہ بولی میں حصہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ ٹیم انڈیا کا پچھلا اسپانسر ڈریم 11 تھا جو ہر میچ کے لیے 4 کروڑ روپے ادا کرتا تھا۔

یہ برانڈز بولی میں حصہ نہیں لے سکے

جب بی سی سی آئی نے 2 ستمبر کو ہندوستانی ٹیم کے بڑے اسپانسر کے لیے درخواستیں جاری کیں تو اس وقت یہ واضح کیا گیا تھا کہ گیمنگ، بیٹنگ، کرپٹو اور تمباکو برانڈز کے لیے بولی نہیں لگائی جائے گی۔ ان پر بولی لگانے پر پابندی لگا دی گئی۔ ڈریم 11 کو حکومت کے آن لائن گیمنگ ایکٹ 2025 کے تحت خارج کر دیا گیا تھا۔

ہندوستانی مردوں کی ٹیم اس وقت دبئی میں کھیلے جارہے ایشیا کپ میں بغیر اسپانسر کے کھیل رہی ہے۔ ساتھ ہی ہندوستانی خواتین ٹیم بھی آسٹریلیا کے خلاف تین میچوں کی ون ڈے سیریز میں بغیر اسپانسر کے حصہ لے رہی ہے۔ اب ٹیم انڈیا کی جرسی پر اپولو ٹائر کب نظر آئے گا، یہ وقت ہی بتائے گا۔

اپولو ٹائرز سے متعلق کچھ خاص معلومات جانیں

اپولو ٹائرز دنیا میں ٹائر بنانے والی ساتویں بڑی کمپنی ہے۔ یہ 1972 میں شروع ہوئی تھی۔ یہ ایک ہندوستانی ٹائر کمپنی ہے۔ اس کا پہلا پلانٹ پیرامبرا، تھریسور، کیرالہ، ہندوستان میں شروع کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے علاوہ ہالینڈ اور ہنگری میں بھی اس کا کاروبار ہوتا تھا۔ اس کے چیئرمین اومکار سنگھ کنور اور وائس چیئرمین نیرج کنور ہیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

APOLLO TYRES NEW SPONSOR FOR INDIAAPOLLO TYRES SPONSOR FOR TEAM INDIAINDIAN CRICKET TEAMBCCIAPOLLO TYRES

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.