ٹیم انڈیا کو نیا اسپانسر مل گیا، نام اور قیمت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے
بھارتی کرکٹ ٹیم کو نئی جرسی سپانسر مل گئی ہے۔ ٹیم انڈیا کے سپانسر کے طور پر ڈریم 11 کی جگہ کس نے لیا،جانتے ہیں۔
Published : September 16, 2025 at 6:45 PM IST
نئی دہلی: بھارتی کرکٹ ٹیم ان دنوں بغیر اسپانسر کے میدان میں نظر آرہی ہے۔ ایشیا کپ 2025 میں ٹیم انڈیا کی جرسی پر کوئی اسپانسر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی سی سی آئی نے ڈریم 11 کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا تھا۔ تب سے، بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) ایک نئے اسپانسر کی تلاش میں تھا۔
بی سی سی آئی نے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی جرسی اسپانسر کے لیے 2 ستمبر کو درخواست فارم جاری کیا تھا، جس کی آخری تاریخ 16 ستمبر تھی۔اب ٹیم انڈیا کو نیا اسپانسر مل گیا ہے۔ اپولو ٹائرز نے ٹیم انڈیا کے اسپانسر کے لیے بولی جیت لی ہے۔
ٹیم انڈیا کو نیا اسپانسر مل گیا
اپولو ٹائرز ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی جرسی کا نیا اسپانسر ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق اپولو ٹائرز ہر دو طرفہ میچ کے لیے بی سی سی آئی کو 4.5 کروڑ روپے ادا کرے گا۔ اس سے قبل ڈریم 11 کرکٹ بورڈ کو 4 کروڑ روپے ادا کرتا تھا۔ یہ سودا تین سال کے لیے 579 کروڑ روپے کا ہے، جو ڈریم 11 ٹیم کی طرف سے ادا کی گئی 358 کروڑ روپے کی پچھلی رقم سے زیادہ ہے۔ معاہدے میں 121 دو طرفہ میچز اور 21 آئی سی سی میچز شامل ہیں۔ اپولو ٹائرز کا معاہدہ 28 مارچ 2028 تک جاری رہے گا۔ اس عرصے کے دوران کل 130 میچ کھیلے جائیں گے۔ اس اسپانسر لوگو کی جرسی خواتین کے ون ڈے ورلڈ کپ 2025 سے جاری کی جائے گی۔
کینوا اور جے کے ٹائر کی شکل میں دیگر دو بولی دہندگان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپولو ٹائرز نے بولی جیت لی ہے۔ اطلاعات کے مطابق برلا آپٹس پینٹس بھی ٹیم انڈیا کا اسپانسر بننے میں دلچسپی رکھتی تھی لیکن وہ بولی میں حصہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ ٹیم انڈیا کا پچھلا اسپانسر ڈریم 11 تھا جو ہر میچ کے لیے 4 کروڑ روپے ادا کرتا تھا۔
🚨 𝙉𝙀𝙒𝙎 🚨#TeamIndia 🤝 Apollo Tyres— BCCI (@BCCI) September 16, 2025
BCCI announces Apollo Tyres as new lead Sponsor of Team India.
All The Details 🔽 @apollotyreshttps://t.co/dYBd2nbOk2
یہ برانڈز بولی میں حصہ نہیں لے سکے
جب بی سی سی آئی نے 2 ستمبر کو ہندوستانی ٹیم کے بڑے اسپانسر کے لیے درخواستیں جاری کیں تو اس وقت یہ واضح کیا گیا تھا کہ گیمنگ، بیٹنگ، کرپٹو اور تمباکو برانڈز کے لیے بولی نہیں لگائی جائے گی۔ ان پر بولی لگانے پر پابندی لگا دی گئی۔ ڈریم 11 کو حکومت کے آن لائن گیمنگ ایکٹ 2025 کے تحت خارج کر دیا گیا تھا۔
ہندوستانی مردوں کی ٹیم اس وقت دبئی میں کھیلے جارہے ایشیا کپ میں بغیر اسپانسر کے کھیل رہی ہے۔ ساتھ ہی ہندوستانی خواتین ٹیم بھی آسٹریلیا کے خلاف تین میچوں کی ون ڈے سیریز میں بغیر اسپانسر کے حصہ لے رہی ہے۔ اب ٹیم انڈیا کی جرسی پر اپولو ٹائر کب نظر آئے گا، یہ وقت ہی بتائے گا۔
اپولو ٹائرز سے متعلق کچھ خاص معلومات جانیں
اپولو ٹائرز دنیا میں ٹائر بنانے والی ساتویں بڑی کمپنی ہے۔ یہ 1972 میں شروع ہوئی تھی۔ یہ ایک ہندوستانی ٹائر کمپنی ہے۔ اس کا پہلا پلانٹ پیرامبرا، تھریسور، کیرالہ، ہندوستان میں شروع کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے علاوہ ہالینڈ اور ہنگری میں بھی اس کا کاروبار ہوتا تھا۔ اس کے چیئرمین اومکار سنگھ کنور اور وائس چیئرمین نیرج کنور ہیں۔