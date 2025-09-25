ویسٹ انڈیز سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان، کرن نائر ڈراپ، رویندر جڈیجہ نائب کپتان مقرر، فہرست دیکھیں
Published : September 25, 2025 at 2:01 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی ٹیم 2 اکتوبر سے ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر دو ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ بی سی سی آئی نے سیریز کے لیے 15 کھلاڑیوں کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ گل کپتان برقرار ہیں، جب کہ رشبھ پنت کی عدم موجودگی کی وجہ سے رویندر جڈیجہ کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔
انگلینڈ کے خلاف گزشتہ ٹیسٹ سیریز کے چار اہم کھلاڑیوں کو اسکواڈ سے باہر کیا گیا ہے۔ ان میں کرون نائر، ابھیمانیو ایسورن، آکاش دیپ، اور رشبھ پنت شامل ہیں۔ دیودت پڈیکل اور اکشر پٹیل کو شامل کیا گیا ہے۔
غور طلب ہے کہ آٹھ سال بعد ٹیسٹ ٹیم میں واپسی کرنے والے کرون نائر نے دورہ انگلینڈ پر خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے ٹیم سے ڈراپ ہونے کا خطرہ پہلے ہی بن گیا تھا۔ نائر نے صرف ایک نصف سنچری کے ساتھ 25 کی اوسط سے صرف 205 رنز بنائے۔
🚨 Presenting #TeamIndia's squad for the West Indies Test series 🔽#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/S4D5mDGJNN— BCCI (@BCCI) September 25, 2025
ابھیمانیو ایسوارن صرف اسکواڈ کا حصہ رہے ہیں لیکن انہیں ڈیبیو کرنے کا موقع نہیں۔ اب ان کو ویسٹ انڈیز دورے کے لئے ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے۔ انہیں بارڈر-گواسکر سیریز میں شامل نہیں کیا گیا اور نہ ہی انہیں انگلینڈ میں ایک بھی میچ کھیلنے کا موقع ملا۔
رشبھ پنت انگلینڈ میں چوتھے ٹیسٹ کے دوران زخمی ہو گئے تھے جس کے نتیجے میں انہیں ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے۔ ان کی جگہ تمل ناڈو کے کھلاڑی نارائن جگدیسن کو شامل کیا گیا ہے۔اس دوران تیز گیند باز آکاش دیپ کو بھی ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے۔
ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے بھارتی اسکواڈ
شبمن گل (کپتان)، یشسوی جیسوال، کے ایل راہول، سائی سدرشن، دیو دت پاڈیکل، دھرو جوریل، رویندر جڈیجہ، واشنگٹن سندر، اکسر پٹیل، جسپریت بمراہ، کلدیپ یادو، محمد سراج، پرسدھ کرشنا، نتیش کمار ریڈی اور نارائن جگدیسن۔
دورہ بھارت کے لیے ویسٹ انڈیز کا سکواڈ
روسٹن چیس (کپتان)، جومل وارک (نائب کپتان)، کیولن اینڈرسن، ایلک اتھاناس، جان کیمبل، ٹیگنارائن چندرپال، جسٹن گریوز، شائی ہوپ، ٹیون املاچ، الزاری جوزف، شمر جوزف، برینڈن کنگ، اینڈرسن فلپ، کھری پیئرز اور جیڈن سی۔