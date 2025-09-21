بھارت اور پاکستان دونوں ممالک کے لیے کھیلنے والے اسٹار کرکٹرز، کیا آپ ان کے نام اور پرفارمنس جانتے ہیں؟
وہ کھلاڑی جنہوں نے ہندوستانی اور پاکستانی جرسیاں پہن کر کرکٹ کھیلا! India Pakistan cricketers
Published : September 21, 2025 at 4:31 PM IST
حیدرآباد: پاک بھارت میچز ہمیشہ سے ہی بہت مقبول رہے ہیں۔ کبھی یہ میچ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے زیر بحث آتے ہیں تو کبھی میدان میں کھلاڑیوں کے درمیان گرما گرم بحث کی وجہ سے سرخیاں بنتے ہیں۔ حال ہی میں ایشیا کپ 2025 کے ایک گروپ میچ میں دونوں ٹیموں کے درمیان ہاتھ ملانے کا تنازعہ سرخیوں میں آیا۔
دراصل، ہندوستانی ٹیم نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے احتجاج میں پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہی وجہ رہی کہ کپتان سوریہ کمار یادیو نے ٹاس کے دوران پاکستانی کپتان سے ہاتھ نہیں ملایا اور پھر پوری ٹیم نے میچ کے بعد روایتی مصافحہ سے بھی گریز کیا۔ اس ساری تلخی کے باوجود آج ہم آپ کو کچھ ایسے کھلاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دونوں ممالک کے لیے کرکٹ کھیل کر اپنے ملک کا نام روشن کیا۔
اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہر کرکٹر کا خواب ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگوں کو دو ملکوں کے لیے کھیلنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ یہ اور بھی خاص ہوتا ہے جب وہ ہندوستان اور پاکستان جیسی حریف ٹیموں کے لیے کھیلتے ہیں۔ یہاں تین ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنے کرکٹ کیریئر کا آغاز ہندوستان میں کیا اور بعد میں پاکستانی جرسی پہنی۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کا سفر کیسے طے ہوا۔
تقسیم ہند کے بعد کھیلوں میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ نئی سرحدوں کی تشکیل کے ساتھ، بہت سے کھلاڑی جو ایک ملک کے لیے کھیل چکے تھے دوسرے ملک چلے گئے۔ لیکن تجربے اور ہنر نے دونوں ٹیموں کے لیے اچھی طرح سے کام کیا۔ جہاں عبدالحفیظ کردار جیسے کھلاڑیوں نے نئی ٹیم کی قیادت کی، وہیں گل محمد اور عامر الٰہی جیسے کھلاڑیوں نے دونوں ٹیموں کی کرکٹ تاریخ پر اپنا نشان چھوڑا۔
عبدالحفیظ کردار کو دونوں ٹیموں کی کپتانی کا اعزاز حاصل
لاہور میں پیدا ہونے والے عبدالحفیظ کردار نے بھارتی ٹیم کے لیے ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ انہوں نے 1946 میں انگلینڈ کے دورے کے دوران ہندوستان کے لیے تین ٹیسٹ میچ کھیلے لیکن آزادی اور تقسیم کے بعد وہ پاکستانی ٹیم میں شامل ہوئے اور وہاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ وہ 1952 میں بھارت کے خلاف اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے کپتان بنے۔ انہوں نے کل 23 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی قیادت کی اور 847 رنز بنائے۔ کسی کھلاڑی کے لیے نہ صرف دو ملکوں کے لیے کھیلنا بلکہ کسی نئی ٹیم کا پہلا کپتان بننا ایک نادر اعزاز ہے۔
گل محمد بھارت کے بعد پاکستان کے لیے کھیلے
گل محمد بائیں ہاتھ کے بلے باز تھے جو 1921 میں لاہور میں پیدا ہوئے، انہوں نے 1946 سے 1952 تک بھارت کے لیے آٹھ ٹیسٹ میچ کھیلے، بعد ازاں وہ پاکستانی ٹیم میں شامل ہوئے اور 1956 میں صرف ایک میچ کھیلا، اس میچ میں انہوں نے 39 رنز بنائے اور اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ ان کا نام ہمیشہ ان نایاب کرکٹرز میں شامل رہے گا جنہوں نے ہندوستان اور پاکستان دونوں کے لیے ٹیسٹ میچ کھیلے۔
دونوں ٹیموں کے لیے کھیلنے والے گیندبازعامر الٰہی
عامر الٰہی نے 1947 میں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں بھارت کی جانب سے ڈیبیو کیا تھا لیکن اس میچ کے بعد وہ پاکستانی ٹیم میں شامل ہو گئے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ انہوں نے 1952 میں بھارت کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ بھی کھیلا تھا۔ انہوں نے پاکستان کے لیے کل پانچ ٹیسٹ کھیلے، جس میں سات وکٹیں حاصل کیں۔ 44 سال کی عمر میں پاکستان کے لیے ان کا ڈیبیو ان کے کیریئر کی ایک خاص بات ہے۔ اس کے بعد وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں رہے، لیکن جب وہ وہاں تھے، وہ ایک اہم کھلاڑی تھے۔
یہ بھی پڑھیں: