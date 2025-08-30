حیدرآباد، تلنگانہ: سابق بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ اور سری سانتھ کے درمیان 2008 میں تھپڑ مارنے کا واقعہ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ جب دونوں کھلاڑی اس واقعے کو بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں تو ایک بار پھر اس واقعے نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی ہے۔
دراصل آئی پی ایل کے سابق چیئرمین للت مودی نے سابق آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک کے پوڈ کاسٹ Beyond23 میں اس تنازعہ کو یاد کیا اور انکشاف کیا کہ انہوں نے 2008 کے اس واقعہ کی ان دیکھی فوٹیج اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ جس میں ہربھجن کو سری سانتھ کو بائیں ہاتھ سے تھپڑ مارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ میچ ممبئی انڈینز اور کنگس الیون پنجاب (اب پنجاب کنگز) کے درمیان تھا۔
سری سانتھ کی بیوی کا غصہ پھوٹ پڑا
یہ ویڈیو کبھی ریلیز نہیں ہوئی۔ لیکن اب للت مودی نے اسے کلارک کے پوڈ کاسٹ میں جاری کرکے اسے عام کردیا۔ جس کے بعد للت مودی کو ہر طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سری سانتھ کی اہلیہ بھونیشوری سری سانتھ نے خود للت مودی اور مائیکل کلارک کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور دونوں کو انتہائی نفرت انگیز، ظالمانہ اور غیر انسانی قرار دیا ہے۔
سری سانتھ کی اہلیہ کا ردعمل
بھونیشوری نے انسٹاگرام پر لکھا، 'للت مودی اور مائیکل کلارک، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تم لوگ تو انسان بھی نہیں ہو کہ 2008 کا واقعہ صرف اپنی سستی مقبولیت اور نظریات کے لیے گھسیٹ رہے ہو۔ جب کہ سری سانتھ اور ہربھجن دونوں بہت پہلے آگے بڑھ چکے ہیں، اب وہ اسکول جانے والے بچوں کے باپ ہیں، اور پھر بھی آپ انہیں دوبارہ پرانے زخموں میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو کہ انتہائی قابل نفرت، ظالمانہ اور غیر انسانی ہے۔'
آئی پی ایل میں تھپڑ مارنے کا واقعہ
آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی پی ایل کے پہلے ہی سیزن میں کرکٹ کے میدان میں اتنے بڑے واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ واقعے کے فوراً بعد سری سانتھ میدان میں بلک بلک کر رونے لگے، ساتھی کھلاڑی اور مخالف کھلاڑی انہیں پرسکون کرنے کے لیے دوڑے۔ جس کے بعد ہربھجن پر بھی 8 میچوں کی پابندی لگا دی گئی۔ لیکن زخم ابھی تک تازہ ہے۔ اس واقعے کو کرکٹ کی دنیا میں ’تھپڑ کا واقعہ‘ قرار دیا گیا۔
ہربھجن آج بھی پچھتاتے ہیں
ہربھجن آج بھی اس تنازعہ اور واقعہ کو یاد کرکے پچھتاتے ہیں۔ جب بھی وہ کسی بھی ٹاک شو میں جاتے ہیں تو ان سے اس بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے۔ وہ خود کئی بار اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے سب سے بڑے پچھتاوے میں سے ایک ہے۔ وہیں سری سانتھ کا کہنا ہے کہ اب انہوں نے اس واقعے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں کھلاڑی 2007 کے T20 ورلڈ کپ کا حصہ تھے۔