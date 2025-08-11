ETV Bharat / sports

انیس سالہ کھلاڑی نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں دھوم مچا دی، آسٹریلیا کے خلاف سولہ سال پرانا عالمی ریکارڈ توڑ دیا - AUS VS SA 1ST T20I

جنوبی افریقہ کے 19 سالہ فاسٹ باؤلر نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے T20 میچ میں شاندار باؤلنگ کی۔

جنوبی افریقہ کا 19 سالہ فاسٹ باؤلر کوینا مافاکا (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 11, 2025 at 6:02 PM IST

4 Min Read

ڈرون سٹی آسٹریلیا: آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ اتوار 10 اگست کو کھیلا جائے گا۔ جس میں آسٹریلیا نے 17 رنز سے کامیابی حاصل کی تاہم جنوبی افریقہ کی 19 سالہ فاسٹ باؤلر کوینا مافاکا نے میچ میں 4 وکٹیں لے کر تاریخ رقم کر دی۔

Kwena Maphaka نے 16 سال پرانا عالمی ریکارڈ توڑ دیا

اس نوجوان کھلاڑی نے 4 اوورز میں 20 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔ جس میں مچل اوون، بین درویش، ایڈم جمپا کے ساتھ ساتھ ٹم ڈیوڈ کی وکٹیں بھی شامل ہیں جنہوں نے صرف 52 گیندوں پر 83 رنز بنائے۔ اس کے ساتھ ہی مفاکا مکمل رکن ممالک میں ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں چار وکٹیں لینے والے سب سے کم عمر فاسٹ باؤلر بن گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ وین پارنل کے نام تھا جنہوں نے 2009 میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔

جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والا 19 سالہ فاسٹ باؤلر کوینا مفاکا (AFP PHOTO)
کھلاڑیعمرٹیممخالف کتنے رنز پر وکٹیںاسٹیڈیمسال
کوینا مفاکا19 سال 124 دنجنوبی افریقہآسٹریلیا 4-20ڈرون سٹی2025
وین پارنل19 سال 318 دنجنوبی افریقہویسٹ انڈیز4-13اوول2009
محمد وسیم20 سال 110 دنپاکستان ویسٹ انڈیز4-40کراچی2021
مستفیض الرحمان20 سال 202 دنبنگلہ دیشنیوزی لینڈ5-22کولکاتا2016
لنگی نگیڈی 20 سال 299 دنجنوبی افریقہسری لنکا4-19جوہانسبرگ2017

کوینا مفکا نے شاداب خان کو پیچھے چھوڑ دیا

اس کے علاوہ کوینا مفاکا نے ایک اور بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہ اب آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میں چار وکٹیں لینے والی کم عمر ترین بولر بن گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ پاکستان کے شاداب خان کے نام تھا جنہوں نے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں 2021 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔

کھلاڑیعمرٹیمکتنے رنز پر وکٹیںاسٹیڈیمسال
کوینا مفاکا19 سال 124 دنجنوبی افریقہ4-20ڈرون سٹی2025
شاداب خان23 سال 38 دنپاکستان 4-26دبئی 2021
اوبید میک کوائے24 سال 186 دنویسٹ انڈیز4-26گراس آئی سیٹ2021
وینندو ہسرنگا24 سال 314 دنسری لنکا4-33کولمبو2022
اجنتا مینڈس26 سال 150 دنسری لنکا6-16پالے کیلے2021

آسٹریلیا بمقابلہ جنوبی افریقہ پہلا T20 میچ

دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ اتوار (10 اگست) کو ڈارون کے مارا کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ آسٹریلیا نے ٹاس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 10 وکٹوں پر 178 رنز بنائے جس میں کیمرون گرین کے 13 گیندوں پر 35 رنز اور ٹم ڈیوڈ کے 52 گیندوں پر 83 رنز سب سے اہم رہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے کونا مفاکا 4 وکٹیں لے کر سب سے کامیاب بولر رہیں۔

کیلٹن کے 55 گیندوں پر 77 رنز

179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر صرف 161 رنز بنا سکی جس کی وجہ سے اسے 17 رنز سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ رکیلٹن نے 55 گیندوں پر 77 رنز بنائے، اس کے علاوہ کوئی اور افریقی بلے باز کچھ خاص نہیں کر سکا۔ آسٹریلیا کی جانب سے جوش ہیزل ووڈ اور بین درویش نے 3-3 وکٹیں حاصل کیں۔

جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والا 19 سالہ فاسٹ باؤلر کوینا مفاکا (AFP PHOTO)
