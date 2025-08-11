ڈرون سٹی آسٹریلیا: آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ اتوار 10 اگست کو کھیلا جائے گا۔ جس میں آسٹریلیا نے 17 رنز سے کامیابی حاصل کی تاہم جنوبی افریقہ کی 19 سالہ فاسٹ باؤلر کوینا مافاکا نے میچ میں 4 وکٹیں لے کر تاریخ رقم کر دی۔
Kwena Maphaka نے 16 سال پرانا عالمی ریکارڈ توڑ دیا
اس نوجوان کھلاڑی نے 4 اوورز میں 20 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔ جس میں مچل اوون، بین درویش، ایڈم جمپا کے ساتھ ساتھ ٹم ڈیوڈ کی وکٹیں بھی شامل ہیں جنہوں نے صرف 52 گیندوں پر 83 رنز بنائے۔ اس کے ساتھ ہی مفاکا مکمل رکن ممالک میں ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں چار وکٹیں لینے والے سب سے کم عمر فاسٹ باؤلر بن گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ وین پارنل کے نام تھا جنہوں نے 2009 میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔
|کھلاڑی
|عمر
|ٹیم
|مخالف
|کتنے رنز پر وکٹیں
|اسٹیڈیم
|سال
|کوینا مفاکا
|19 سال 124 دن
|جنوبی افریقہ
|آسٹریلیا
|4-20
|ڈرون سٹی
|2025
|وین پارنل
|19 سال 318 دن
|جنوبی افریقہ
|ویسٹ انڈیز
|4-13
|اوول
|2009
|محمد وسیم
|20 سال 110 دن
|پاکستان
|ویسٹ انڈیز
|4-40
|کراچی
|2021
|مستفیض الرحمان
|20 سال 202 دن
|بنگلہ دیش
|نیوزی لینڈ
|5-22
|کولکاتا
|2016
|لنگی نگیڈی
|20 سال 299 دن
|جنوبی افریقہ
|سری لنکا
|4-19
|جوہانسبرگ
|2017
کوینا مفکا نے شاداب خان کو پیچھے چھوڑ دیا
اس کے علاوہ کوینا مفاکا نے ایک اور بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہ اب آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میں چار وکٹیں لینے والی کم عمر ترین بولر بن گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ پاکستان کے شاداب خان کے نام تھا جنہوں نے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں 2021 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔
|کھلاڑی
|عمر
|ٹیم
|کتنے رنز پر وکٹیں
|اسٹیڈیم
|سال
|کوینا مفاکا
|19 سال 124 دن
|جنوبی افریقہ
|4-20
|ڈرون سٹی
|2025
|شاداب خان
|23 سال 38 دن
|پاکستان
|4-26
|دبئی
|2021
|اوبید میک کوائے
|24 سال 186 دن
|ویسٹ انڈیز
|4-26
|گراس آئی سیٹ
|2021
|وینندو ہسرنگا
|24 سال 314 دن
|سری لنکا
|4-33
|کولمبو
|2022
|اجنتا مینڈس
|26 سال 150 دن
|سری لنکا
|6-16
|پالے کیلے
|2021
آسٹریلیا بمقابلہ جنوبی افریقہ پہلا T20 میچ
دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ اتوار (10 اگست) کو ڈارون کے مارا کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ آسٹریلیا نے ٹاس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 10 وکٹوں پر 178 رنز بنائے جس میں کیمرون گرین کے 13 گیندوں پر 35 رنز اور ٹم ڈیوڈ کے 52 گیندوں پر 83 رنز سب سے اہم رہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے کونا مفاکا 4 وکٹیں لے کر سب سے کامیاب بولر رہیں۔
کیلٹن کے 55 گیندوں پر 77 رنز
179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر صرف 161 رنز بنا سکی جس کی وجہ سے اسے 17 رنز سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ رکیلٹن نے 55 گیندوں پر 77 رنز بنائے، اس کے علاوہ کوئی اور افریقی بلے باز کچھ خاص نہیں کر سکا۔ آسٹریلیا کی جانب سے جوش ہیزل ووڈ اور بین درویش نے 3-3 وکٹیں حاصل کیں۔