چالیس اوور کا میچ بارہ اعشاریہ پانچ اوورز میں ختم، انگلینڈ کو جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر عبرتناک شکست
انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلے جا رہے تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ افریقیوں نے جیت لیا ہے۔
Published : September 11, 2025 at 11:30 AM IST
نئی دہلی: انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ بدھ 10 ستمبر کو کارڈف میں کھیلا گیا۔ بارش کی وجہ سے میچ میں خلل پڑا اور افریقی ٹیم کو صرف 7.5 اوورز تک بیٹنگ کا موقع ملا جس میں اس نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 97 رنز بنائے۔ بارش رکنے کے بعد امپائرز نے ڈک ورتھ لوئس اصول کے تحت میزبان انگلینڈ کو 5 اوورز میں 69 رنز کا ہدف دینے کا فیصلہ کیا تاہم انگلینڈ کی ٹیم صرف 54 رنز تک ہی پہنچ سکی اور اسے 14 رنز سے شکست تسلیم کرنی پڑی۔
انگلینڈ کے کئی بلے باز ناکام رہے
کارڈف میں بارش سے متاثرہ اس میچ میں جب انگلینڈ کو ڈک ورتھ لوئس اصول کے تحت 5 اوورز میں 69 رنز کا ہدف دیا گیا تو سب کو امید تھی کہ وہ اسے حاصل کر لے گا۔ لیکن جنوبی افریقہ کے گیند بازوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ انگلینڈ کی جانب سے اوپننگ کے لیے آنے والے فل سالٹ اپنا کھاتہ بھی نہ کھول سکے، اگرچہ جوس بٹلر نے تیزی سے رنز بنائے تاہم انہیں دوسرے اینڈ سے سپورٹ نہ ملا، جس میں جیکب بیتھل 7 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے جب کہ کپتان ہیری بروک 4 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھاتہ کھولے بغیر ہی پویلین لوٹ گئے۔
He makes that look too easy! 😮💨 pic.twitter.com/l5XUitbTt7— England Cricket (@englandcricket) September 10, 2025
5 بلے باز ڈبل فیگر میں بھی نہ پہنچ سکے
جوس بٹلر نے 11 گیندوں پر 25 رنز بنا کر ٹیم کو فتح سے ہمکنار کرنے کی کوشش کی۔ تاہم ان کی کوششیں ناکافی تھیں۔ اس کے علاوہ 10 ماہ بعد انگلینڈ کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں واپسی کرنے والے سیم کرن نے 10 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ اس کے علاوہ 5 بلے باز ڈبل فیگر میں بھی نہ پہنچ سکے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے مارکو جانسن اور کوربن بوش نے 2-2 جب کہ کگیسو ربادا نے ایک وکٹ حاصل کی۔
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 10, 2025
What a thriller under DLS conditions! 🔥
The Proteas showed their grit in a rain-affected clash to take a 1-0 lead in the T20I series with a fantastic win. 🇿🇦🏏#WozaNawe pic.twitter.com/TRnzydTws8
مارکرم اور بریوز کی جارحانہ بلے بازی
اس میچ میں جنوبی افریقی ٹیم کی بیٹنگ پرفارمنس کے حوالے سے بات کی جائے تو کپتان ایڈن مارکرم اور بریوز اس پر حاوی رہے۔ مارکرم نے 28 جب کہ بریوز نے 10 گیندوں میں 23 رنز بنائے۔ اس کے علاوہ ڈونووین فریرا نے بھی ناقابل شکست 25 رنز بنائے۔ کارڈف کے میدان میں اب تک کھیلے گئے 11 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں انگلینڈ کی یہ واحد دوسری شکست تھی، دونوں بار جنوبی افریقہ اسے شکست دینے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس سیریز کا دوسرا میچ 12 ستمبر بروز جمعہ مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔