پاکستان ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کو کس طرح شکست دے سکتا ہے، شعیب اختر نے شاہینوں کو اہم مشورہ دے دیا
Published : September 27, 2025 at 2:28 PM IST
حیدر آباد: تاریخ میں پہلی بار ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ دونوں ٹیمیں اتوار 28 ستمبر کو دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی۔ پاکستان نے جمعرات کو ایک سنسنی خیز مقابلے میں بنگلہ دیش کو 11 رنز سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کے فائنل میں جگہ پکی کی۔
میدان کے اندر اور باہر دونوں ممالک کے درمیان دشمنی کے پیش نظر آنے والے میچ نے شائقین میں کافی جوش و خروش پیدا کر دیا ہے۔ اس بڑے مقابلے سے قبل سابق پاکستانی کرکٹر شعیب اختر نے پاکستانی ٹیم کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کا تسلط توڑ دے۔
اس ذہنیت سے باہر نکلو، ان کی طاقت کو ایک طرف رکھو۔ بس ان کی طاقت کو توڑ دو۔ بس اسی ذہنیت کے ساتھ کھیلو جس کا مظاہرہ آپ نے بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں کیا تھا۔ اس قسم کی ذہنیت کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کو 20 اوورز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف وکٹیں لینے کی ضرورت ہے،" اختر نے گیم آن ہے شو میں کہا، جیسا کہ میڈیا رپورٹس کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "میرے الفاظ پر نشان لگائیں، اگر ابھیشیک شرما پہلے دو اوورز میں آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ مشکل میں پڑ جائیں گے، جو شروعات ہو رہی ہے، اگر ابھیشیک جلد آؤٹ ہوئے تو وہ جدوجہد کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ ابھیشیک گیند کو غلط وقت نہیں دیں گے، وہ کریں گے، آپ کو زیادہ کوشش کرنی ہوگی، اگر آپ سخت کھیلتے ہیں تو ہندوستان کو احساس ہو گا کہ انہیں رنز بنانے کے لیے زیادہ محنت کرنی ہوگی۔"
For the first time in 41 years of Asia Cup history, we’ll see an India vs Pakistan final. India have shown their dominance, the gap with others is clear. Pak team, meanwhile, have shown improvement specially in the bowling department.— Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 25, 2025
بھارت پہلے ہی ٹورنامنٹ میں پاکستان کو دو بار شکست دے چکا ہے اور وہ اپنا تسلط برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا۔ سابق بھارتی کرکٹر نے بھارتی ٹیم کی بولنگ کی تعریف کی۔
انہوں نے ایکس پر لکھا، "ایشیا کپ کی 41 سالہ تاریخ میں پہلی بار، ہم بھارت بمقابلہ پاکستان کا فائنل دیکھیں گے۔ بھارت نے اپنا غلبہ دکھایا ہے، اور اس کا دوسروں سے فرق واضح ہے۔ اس دوران پاکستانی ٹیم نے خاص طور پر بولنگ کے شعبے میں بہتری دکھائی ہے۔