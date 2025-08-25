نئی دہلی: بنگلہ دیش کے تجربہ کار کرکٹر شکیب الحسن نے تاریخ رقم کردی۔ انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر کے تاریخ کے اوراق میں اپنا نام درج کرایا ہے۔ بنگلہ دیشی آل راؤنڈر نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں یہ کارنامہ انجام دیا۔ تو آئیے اس ریکارڈ کے بارے میں جانتے ہیں۔
شکیب الحسن نے تاریخ رقم کر دی
دراصل شکیب الحسن نے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں 3 وکٹیں لے کر کمال کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کارنامہ کیریبین پریمیئر لیگ (سی پی ایل 2025) میں انجام دیا ہے۔ شکیب نے اینٹیگوا اور باربوڈا فالکنز بمقابلہ سینٹ کٹس اینڈ نیوس پیٹریاٹس کے درمیان کھیلے گئے میچ میں تین وکٹیں لے کر تاریخ رقم کی۔ یہ لیگ کا 11 واں میچ تھا۔
Shakib Al Hasan, the only player with 7000+ runs and 500+ wickets in T20 cricket 🔥 pic.twitter.com/1l2CCMLHAI— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 25, 2025
شکیب نے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں شاندار کارنامہ انجام دیا
اس میچ میں انٹیگوا اور باربوڈا فالکنز کی جانب سے کھیلتے ہوئے شکیب نے گیند سے 2 اوورز میں 11 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے ساتھ ہی شکیب الحسن نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اپنی 502 وکٹیں حاصل کر لیں۔ اس کامیابی کے بعد وہ T20 میں 500+ وکٹیں لینے والے دنیا کے 5ویں بولر بن گئے ہیں۔
شکیب ایسا کرنے والے دنیا کے پہلے کرکٹر بن گئے
اس کے ساتھ ہی شکیب ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں 7500+ رنز بنانے اور 500+ وکٹیں لینے والے دنیا کے پہلے کرکٹر بن گئے ہیں۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ڈوین براوو کا نام درج ہے جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں 6970 رنز بنانے کے ساتھ ساتھ 631 وکٹیں بھی اپنے نام کر رکھی ہیں۔
Legend stuff 🙌— CricTracker (@Cricketracker) August 25, 2025
Shakib Al Hasan becomes just the 5th bowler to take 500 wickets in T20s. pic.twitter.com/f7BOHZA5Tu
شکیب نے بھی بلے بازی سے حصہ لیا
اس میچ میں شکیب الحسن نے بھی بلے سے 25 رنز بنائے اور اپنی ٹیم کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس میچ میں سینٹ کٹس اینڈ نیوس پیٹریاٹس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 133 رنز بنائے۔ اینٹیگوا اور باربوڈا فالکنز نے ہدف 19.4 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 137 رنز بنا کر حاصل کیا اور میچ 7 وکٹوں سے جیت لیا۔
شکیب نے 457 ٹی ٹوئنٹی میچوں میں 502 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شکیب اب راشد خان، ڈوین براوو، سنیل نارائن اور عمران طاہر کو ٹی ٹوئنٹی میں 500 سے زائد وکٹیں لینے والے بولرز کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔