ایشیا کپ 2025 کے لیے تمام 8 ٹیموں کے اسکواڈز دیکھیں، میزبان ٹیم نے بھی کر دیا اعلان

نئی دہلی: میزبان یو اے ای نے 9 ستمبر سے شروع ہونے والے ایشیا کپ 2025 کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ یو اے ای نے اپنے اسٹار بلے باز محمد وسیم کو ٹیم کا کپتان بنایا ہے۔ یو اے ای کو گروپ اے میں بھارت، پاکستان اور عمان کے ساتھ رکھا گیا ہے۔
پہلے میچ میں بھارت اور یو اے ای کی ٹیمیں مدمقابل ہوں گی
ہندوستانی کرکٹ ٹیم سوریہ کمار یادیو کی کپتانی میں 10 ستمبر کو اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ جہاں ہندوستان کا پہلا میچ یو اے ای کے ساتھ دبئی میں ہونے جا رہا ہے۔ یہ دونوں ٹیمیں ایشیا کپ کے اپنے پہلے میچ میں ٹکرائیں گی۔ شائقین یہ توقع نہیں کر رہے ہیں کہ ہندوستانی ٹیم پہلے ہی میچ میں متحدہ عرب امارات سے سخت مقابلہ کرے گی۔
یو اے ای ان کھلاڑیوں کی نگرانی کرے گا
ایشیا کپ سے قبل یو اے ای کی ٹیم افغانستان اور پاکستان کے خلاف سہ فریقی سیریز کھیل رہی ہے، اس سیریز میں وہ یو اے ای کے خلاف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جس میں فاسٹ بولر مطیع اللہ خان اور لیفٹ آرم اسپنر سمرن جیت سنگھ کو شامل کیا گیا ہے۔ کپتان وسیم 2022 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے زبردست فارم میں ہیں۔
Hosts UAE unveil their squad for the upcoming Asia Cup 📋— ICC (@ICC) September 4, 2025
Details ⬇️https://t.co/w9vYdsXqhw
متحدہ عرب امارات نے اس سے قبل 2016 میں ایشیا کپ میں شرکت کی تھی، جب یہ ٹورنامنٹ بنگلہ دیش میں منعقد ہوا تھا۔ اس براعظمی ٹورنامنٹ کے نئے ایڈیشن میں آٹھ ٹیمیں شامل ہیں۔ جنہیں چار چار کے دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر گروپ کی دو ٹاپ ٹیمیں سپر 4 مرحلے میں کھیلیں گی جس کے بعد فائنل میں ٹائٹل کے لیے بہترین دو ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ ہندوستان اور سری لنکا میں منعقد ہونے والے آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے پیش نظر اس بار ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں منعقد ہو رہا ہے۔
یو اے ای اسکواڈ - محمد وسیم (کپتان)، عالیشان شرافو، آرینش شرما، آصف خان، دھرو پراشر، ایتھن ڈیسوزا، حیدر علی، ہرشیت کوشک، جنید صدیقی، مطیع اللہ خان، محمد فاروق، محمد جواد اللہ، محمد زوہیب، راہول چوپڑا، روہید خان، سمرنجیت سنگھ۔
ایشیا کپ کی دیگر تمام ٹیموں کا سکواڈ جانیں
سری لنکا - چارتھ اسالنکا (کپتان)، پاتھم نسانکا، کوسل مینڈس، کوسل پریرا، نوانیڈو فرنینڈو، کامندو مینڈس، کامل مشرا، داسن شاناکا، ونیندو ہسارنگا، دونیت ویللاگے، چمیکا کرونارتنے، مہیش تھیکشانا، دشمنتھا چمیرا، بنارو فرنانڈو، نوان تھشارا، متھیشا پتھیرانہ۔
ہندوستان - سوریا کمار یادیو (کپتان)، شوبمن گل (نائب کپتان)، ابھیشیک شرما، تلک ورما، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، اکشر پٹیل، جیتیش شرما (وکٹ کیپر)، جسپریت بمراہ، ارشدیپ سنگھ، ورون چکرورتی، کلدیپ یادو، سنجو سیمسن(وکٹ کیپر) ہرشت رانا، رنکو سنکھ۔
پاکستان - سلمان علی آغا (کپتان)، ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤف، حسن علی، حسن نواز، حسین طلعت، خوشدل شاہ، محمد حارث (وکٹ کیپر)، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، سلمان مرزا، شاہین شاہ آفریدی اور صوفیان مقیم۔
بنگلہ دیش - لٹن داس (کپتان)، تنجید حسن، پرویز حسین ایمون، سیف حسن، توحید ہردوئے، جاکر علی، شمیم حسین، قاضی نورالحسن سوہن، مہیدی حسن، رشاد حسین، نسیم احمد، مستفیض الرحمان، تنظیم حسن ثاقب، تسکین احمد، شورف الاسلام اور سیف الدین
افغانستان - راشد خان (کپتان)، رحمن اللہ گرباز، ابراہیم زدران، درویش رسولی، صدیق اللہ اتل، عظمت اللہ عمرزئی، کریم جنت، محمد نبی، گلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد اسحاق، مجیب الرحمان، اللہ غضنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی۔
ہانگ کانگ - یاسم مرتضیٰ (کپتان)، بابر حیات (نائب کپتان)، ذیشان علی (وکٹ کیپر)، نزاکت خان محمد، نصر اللہ رانا، مارٹن کوئٹزی، انشومن رتھ، احسان خان، کلہان مارک چلو، ایوش آشیش شکلا، محمد اعزاز خان، عتیق الرحمان اقبال، کنچت شاہ ، عادل محمود، انس خان ، ہارون محمد ارشد، علی حسن، شاہد واصف(وکٹ کیپر) غضنفر محمد اور محمد وحید۔
عمان- جتندر سنگھ (کپتان)، حماد مرزا، ونائک شکلا، سفیان یوسف، آشیش اودیدرا، عامر کلیم، محمد ندیم، سفیان محمود، آریان بشت، کرن سوناولے، ذکریا اسلام، حسنین علی شاہ، فیصل شاہ، محمد عمران، ندیم خان، شکیل احمد، سمے سریوا۔