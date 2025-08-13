نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کو قومی راجدھانی کے چھترسال اسٹیڈیم میں سابق جونیئر قومی کشتی چیمپئن ساگر دھنکر کے قتل کیس میں دو بار کے اولمپک میڈلسٹ سشیل کمار کو دی گئی ضمانت کو منسوخ کر دیا اور پہلوان کو ایک ہفتے کے اندر خودسپردگی کرنے کو کہا۔
یہ حکم جسٹس سنجے کرول اور پرشانت کمار مشرا پر مشتمل بنچ نے دیا۔ بنچ نے پہلوان کو ضمانت دینے والے دہلی ہائی کورٹ کے 4 مارچ کے حکم کو مسترد کر دیا۔ کمار کو ایک ہفتے کے اندر ہتھیار ڈالنے کو کہا گیا ہے۔
جسٹس کرول نے فیصلے کے اہم نکات کو پڑھ کر سنایا جبکہ تفصیلی فیصلہ آج دن میں اپ لوڈ کیا جائے گا۔ کمار کو 27 سالہ سابق جونیئر قومی کشتی چیمپئن دھنکر کے قتل کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا، جسے 4 مئی 2021 کو قومی دارالحکومت کے چھترسال اسٹیڈیم میں شدید زدوکوب کیا گیا تھا۔ ساڑھے تین سال حراست میں گزارنے کے بعد سشیل کو سال کے شروع میں ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔
دہلی ہائی کورٹ نے یہ دیکھتے ہوئے کمار کو ضمانت دے دی تھی کہ مقدمہ شروع ہونے کے تین سالوں میں استغاثہ کے 186 گواہوں میں سے صرف 30 کی جرح ہوئی ہے۔ متوفی کے والد نے کمار کو دی گئی ضمانت کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ یہ دلیل دی گئی تھی کہ جب کمار کو پہلے عبوری ضمانت پر رہا کیا گیا تھا، اس نے ایک اہم گواہ کو دھمکی دی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: Sagar Dhankar Murder Case سشیل نے طبی بنیادوں پر عبوری ضمانت کی درخواست کی - سشیل کمار کے طبی مسائل
کمار، کئی دیگر افراد کے ساتھ، مبینہ طور پر جائیداد کے تنازعہ کے چلتے چھترسال اسٹیڈیم کی پارکنگ میں دھنکر اور اس کے دو دوستوں، سونو اور امیت کمار پر حملہ کرنے کا الزام ہے۔ اس کیس کے بعد سشیل کمار کی ساکھ کو ایک اسٹار انڈین ریسلر اور دو بار اولمپک میڈلسٹ کے طور پر کافی نقصان پہنچایا۔ کمار نے 2008 کے بیجنگ اولمپکس میں کانسی اور 2012 کے لندن اولمپکس میں چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔