آر سی بی نے یکطرفہ مقابلے میں پنجاب کنگز کو شکست دے کر آئی پی ایل 2025 کے فائنل میں جگہ بنائی

آر سی بی نے یکطرفہ مقابلے میں پنجاب کنگز کو شکست دے کر آئی پی ایل 2025 کے فائنل میں جگہ بنائی - RCB IN IPL FINAL

آر سی بی نے یکطرفہ مقابلے میں پنجاب کنگز کو شکست دے کر آئی پی ایل 2025 کے فائنل میں جگہ بنائی ( Image Source: IANS )

Published : May 30, 2025 at 1:11 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 1:21 PM IST

ملان پور: رائل چیلنجرز بنگلور نے آئی پی ایل 2025 کے کوالیفائر 1 میں پنجاب کنگز کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنالی۔ اس جیت کے ساتھ ہی آر سی بی آئی پی ایل 2025 کے فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اب آر سی بی 3 جون کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ٹورنامنٹ کا فائنل کھیلتی نظر آئے گی۔ آر سی بی نے چوتھی بار فائنل میں جگہ بنائی RCB نے 2016 کے بعد 9 سال بعد 2025 میں فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ RCB نے 18 سال کی انڈین پریمیئر لیگ کی تاریخ میں اپنا پہلا IPL فائنل 2009 میں کھیلا تھا۔ اس کے بعد ٹیم نے 2011 میں دوسری بار آئی پی ایل کا فائنل کھیلا تھا۔آر سی بی نے 2016 میں تیسری بار آئی پی ایل کا فائنل کھیلا تھا۔اب بنگلور کی ٹیم آئی پی ایل 2025 میں اپنا چوتھا فائنل کھیلنے جا رہی ہے۔ اس میچ میں رائل چیلنجرز بنگلور کے کپتان رجت پاٹیدار نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ پنجاب کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 14.1 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر صرف 101 رنز بنائے۔ آر سی بی نے 102 رنز کا ہدف حاصل کر کے 10 اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 106 رنز بنا کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ فل سالٹ نے بلے سے طوفانی اننگز کھیلی

فائنل میں جگہ بنانے کے لیے پنجاب کنگز کی جانب سے دیے گئے 102 رنز کے ہدف کے تعاقب میں فل سالٹ اور ویرات کوہلی نے اننگز کا آغاز کیا۔ ویرات کوہلی 12 گیندوں پر 2 چوکوں کی مدد سے 12 رنز بنانے کے بعد پویلین لوٹ گئے۔ اس کے بعد سالٹ نے طوفانی اننگز کھیلی اور ناقابل شکست نصف سنچری اسکور کی اور ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ سالٹ نے 27 گیندوں پر 6 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 56 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ آر سی بی کی جانب سے میانک اگروال نے 19 اور رجت پاٹیدار نے ناقابل شکست 15 رنز بنائے۔ پنجاب کی طرف سے کائل جیمیسن اور مشیر خان نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ پنجاب کے بلے بازوں نے مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا پنجاب کنگز کی جانب سے پریانش آریہ اور پربھسمرن سنگھ نے اننگز کا آغاز کیا لیکن ٹیم کو شاندار آغاز نہ دے سکے۔ پنجاب نے ایک وقت میں 6.3 اوور میں 50 رنز پر 5 وکٹ گنوا دیے تھے۔ آر سی بی کے سامنے پنجاب نے 10.3 اوور میں 78 رنز کے اسکور تک 8 وکٹ گنوا دیے تھے۔ پنجاب کنگز کی جانب سے پربھسمرن سنگھ نے 17 رنز بنائے۔ مارکس اسٹونیس نے 17 گیندوں پر 2 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 26 رنز کی اننگز کھیلی۔ عظمت اللہ عمرزئی نے 11 گیندوں پر 1 چوکے اور 1 چھکے کی مدد سے 18 رنز بنائے۔ آر سی بی کے گیند بازوں نے گیند سے تباہی مچا دی رائل چیلنجرز بنگلور کی جانب سے سویاش شرما اور جوش ہیزل ووڈ نے سب سے زیادہ وکٹیں لیں۔ سویاش نے 3 اوور میں 17 رن دے کر 3 وکٹ لئے جبکہ ہیزل ووڈ نے 3.1 اوور میں 21 رن دے کر 3 وکٹ لئے۔ آر سی بی کی جانب سے یش دیال نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ بھونیشور کمار اور روماریو شیفرڈ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ آئی پی ایل 2025 میں پنجاب کنگز کا سفر ختم نہیں ہوا ہے۔ انہیں 1 جون کو ہونے والے کوالیفائر 2 میں ایک اور موقع ملے گا جب وہ ایلیمینیٹر کے فاتح (یا تو گجرات ٹائٹنز یا ممبئی انڈینز) کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔

Last Updated : May 30, 2025 at 1:21 PM IST