راہل دراوڑ کا بیٹا کپتان بن گیا، اس ٹورنامنٹ سے کرے گا نئی شروعات
سابق بھارتی کپتان راہل دراوڑ کے دونوں بیٹے اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔
Published : October 7, 2025 at 11:42 AM IST
سابق ہندوستانی کرکٹر راہل دراوڑ کے بیٹوں کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ "جیسے باپ، ویسا بیٹا"۔ مگر یہاں مماثلت منفی نہیں بلکہ مثبت ہے۔ ان کے دونوں بیٹے - سمیت اور انوے بھی کرکٹ کے میدان میں جلوہ دکھا رہے ہیں۔
اگر وہ اسی رفتار سے کرکٹ کھیلتے رہے جس رفتار سے وہ اب کھیل رہے ہیں تو وہ ایک دن ٹیم انڈیا کی نمائندگی کریں گے۔ حال ہی میں دراوڑ کے چھوٹے بیٹے، انوے دراوڑ کو ان کی عمدہ فارم کا صلہ دیا گیا اور انہیں آئندہ ونو مانکڈ ٹرافی میں کرناٹک ٹیم کی کپتانی سونپی گئی۔
ونو مانکڈ ٹرافی بھارت کا سب سے بڑا انڈر 19 ایک روزہ ٹورنامنٹ ہے۔ یہ ایک ایسا ٹورنامنٹ ہے جہاں ملک کے باصلاحیت نوجوان کرکٹرز اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بھارت کی قومی سطح کی کرکٹ ٹیم میں جگہ تلاش کرتے ہیں۔
راہل دراوڑ کا چھوٹا بیٹا کپتان بن گیا
راہل کے بیٹے انوے کو یہ ذمہ داری ان کے والد کی سفارش پر نہیں بلکہ جونیئر سطح پر ان کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے دی گئی ہے۔ 18 سالہ نوجوان گذشتہ سیزن میں کرناٹک کا سب سے زیادہ رنز بنانے والا کھلاڑی تھا اور ریاست کے سب سے ہونہار نوجوان بلے بازوں میں سے ایک کے طور پر ابھرا ہے۔
انوے دراوڑ نے انڈر 16 وجے مرچنٹ ٹرافی میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لگاتار دوسرے سیزن میں کرناٹک کی قیادت کی، چھ میچوں میں 91.80 کی اوسط سے 459 رنز بنائے، جس میں دو سنچریاں بھی شامل تھیں۔
ونو مانکڈ ٹرافی کے لیے کرناٹک اسکواڈ : انوے دراوڑ (کپتان، وکٹ کیپر)، نتیش آریہ، آدرش ڈی ارس، ایس مانی کانت (نائب کپتان)، پرنیت شیٹی، واساوا وینکٹیش، اکشت پربھاکر، سی ویبھ، کلدیپ سنگھ پروہت، اتھاروا شرما، اتھاروا شرما، اتھاروا شرما مالویہ، سنی کانچی، اور ریحان محمد (وکٹ کیپر)۔
راہل دراوڑ کے بڑے بیٹے سمیت
راہل دراوڑ کے بڑے بیٹے سمیت نے بھی ریاستی سطح پر کافی پہچان حاصل کی ہے۔ وہ آل راؤنڈر ہیں۔ سمیت کو 2024 میں آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز کے لیے انڈیا کی انڈر 19 ٹیم کے لیے منتخب کیا گیا تھا، لیکن چوٹ نے انھیں ڈیبیو کرنے سے روک دیا۔
