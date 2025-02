ETV Bharat / sports

راہول دراوڈ کی کار کو پک اپ آٹو نے ماری ٹکر، سابق کرکٹر بیچ سڑک پر بھڑک گئے، ویڈیو وائرل - RAHUL DRAVID ACCIDENT

راہول دراوڈ کی کار کو پک اپ آٹو نے ماری ٹکر، سابق کرکٹر بیچ سڑک پر بھڑک گئے، ویڈیو وائرل ( Snapshot from video posted by Siraj Noorani on X handle )