پاکستان اور بھارت کے درمیان سپر 4 میچ میں کیا پھر ہوگا تنازعہ، پائی کرافٹ ہی ہونگے میچ ریفری، جانئے مکمل اپڈیٹ
Published : September 20, 2025 at 7:40 PM IST
دبئی: انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے پی سی بی کی بار بار کی درخواستوں کے باوجود ایک بار پھر اپنے ایلیٹ پینل کے میچ ریفری اینڈی پائکرافٹ کو ایشیا کپ کے سپر 4 ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اتوار کو ہونے والے میچ کی ذمہ داری سونپی ہے۔
ٹورنامنٹ کے ایک ذریعہ نے پی ٹی آئی کو بتایا، "اینڈی پائکرافٹ ہندوستان-پاکستان میچ کے میچ ریفری ہیں۔" جس کے بعد پاکستان ٹیم انتظامیہ نے سپر 4 میچ سے قبل میڈیا سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اتوار کے میچ کے لیے میچ آفیشلز کی فہرست ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہے۔ ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان رچی رچرڈسن ٹورنامنٹ کے دوسرے میچ ریفری ہیں۔
بھارتی ٹیم نے گزشتہ اتوار کو پالیسی فیصلے کے طور پر پاکستانی ٹیم سے مصافحہ نہیں کیا تھا اور پائکرافٹ اس میچ کے میچ ریفری تھے۔ لیکن پائکرافٹ اس وقت تنازعات کا مرکز بن گئے جب ہندوستانی کپتان سوریہ کمار یادو نے ٹاس کے دوران روایت کی خلاف ورزی کی۔
پاکستانی ٹیم نے بعد ازاں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کو دو ای میلز بھیجیں، پہلی میں پائکرافٹ کو ٹورنامنٹ سے ہٹانے کی درخواست کی گئی اور دوسری میں ان کو اپنی ٹیم کے میچوں سے ہٹانے کی درخواست کی۔ آئی سی سی مضبوطی سے اپنے ایلیٹ پینل ریفری کے پیچھے کھڑا رہا اور پی سی بی کے دونوں مطالبات کو صاف طور پر مسترد کر دیا۔
آئی سی سی نے پی سی بی کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ پائی کرافٹ نے کھیل کی روح کی خلاف ورزی کی۔ آئی سی سی نے کہا کہ وہ محض ایک میسنجر تھا جس نے ایشین کرکٹ کونسل کے نامزد مقام مینیجر کی جانب سے موصول ہونے والے پیغام کو منتقل کیا۔
پائکرافٹ صرف پیغام پہنچا سکتے تھے کیونکہ میچ صرف چند منٹوں کا تھا۔ آئی سی سی نے بعد میں پائی کرافٹ اور پاکستانی ٹیم مینجمنٹ کے درمیان ملاقات کا اہتمام کیا، جہاں ریفری نے غلط بات چیت پر افسوس کا اظہار کیا۔
آئی سی سی نے بعد میں ایک اور ای میل میں واضح کیا کہ پائی کرافٹ نے کبھی معافی نہیں مانگی بلکہ صرف غلط فہمی پر افسوس کا اظہار کیا۔ آئی سی سی نے پی سی بی پر پلیئرز اینڈ میچ آفیشلز ایریا (پی ایم او اے) سے متعلق پروٹوکول کی خلاف ورزی کا الزام بھی لگایا، پی سی بی نے اس دعوے کی تردید کی۔
اس واقعے کے باوجود، بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک اور میچ کے لیے پائکرافٹ کی تقرری اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ عالمی ادارہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ زمبابوے کے سابق ٹیسٹ بلے باز کو ہٹانے سے ایک بری نظیر قائم ہوتی۔
ادھر پاکستانی ٹیم انتظامیہ نے سپر 4 میچ سے قبل میڈیا سے بات چیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹورنامنٹ کے ایک ذریعے نے بتایا کہ "پاکستان نے ایک بار پھر میچ سے قبل پریس کانفرنس کو منسوخ کر دیا ہے تاکہ پائکرافٹ کی تقرری سے متعلق سوالات اور مصافحہ نہ کرنے کے تنازعہ سے بچا جا سکے۔"